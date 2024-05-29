1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Гиду Антону большое спасибо!
- РРамиль16 мая 2024Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
- ААндрей16 мая 2024Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
- ГГалина4 мая 2024Все отлично
- ААндрей15 марта 2024Спасибо большое организатору Ирине все понравилось и рассказы и шоу в конце вечера в замке!!)))
- ЕЕлена24 ноября 2023Спасибо за интересную, лёгкую экскурсию. Всё было на высшем уровне. Если хотите хорошо провести вечер и попробовать вкусного пива-вам сюда!!! 🤗
- ППавел27 августа 2023Экскурсия на пивзавод делает вечер
- ЕЕлена21 августа 2023Замечательный и запоминающийся тур! Всем любителям пива советую! Евгений рассказал очень много интересных фактов о пиве, также нам удалось погрузиться в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустации на пивоварне «Понарт»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дегустации на пивоварне «Понарт»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 380 до 3 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Дегустации на пивоварне «Понарт»», 93 ⭐ отзыва, цены от 1380₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август