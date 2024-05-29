Дегустации на пивоварне «Понарт» – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустации на пивоварне «Понарт»» в Калининграде, цены от 1 380 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустации на пивоварне «Понарт»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
  2. Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
  3. Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  8. Высота Мюллера
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  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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