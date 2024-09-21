По морским просторам на катере из Балтийска

Приглашаем вас отправиться в морское путешествие.

На быстром катере и в компании опытного капитана мы совершим прогулку по Калининградскому судоходному каналу, чтобы полюбоваться с воды самым западным российским городом, насладиться великолепием Балтийской косы и оценить мощь Балтийской военно-морской базы.
5
8 отзывов
По морским просторам на катере из Балтийска
По морским просторам на катере из Балтийска
По морским просторам на катере из Балтийска
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание водной прогулки

Путешествие по морским просторам Балтийска

Отправьтесь в увлекательное плавание на индивидуальном комфортном катере, где только ваша компания сможет насладиться красотой Калининградского судоходного канала. Это уникальное место является западными морскими воротами России и предлагает великолепные виды на:

  • пограничные военные корабли;
  • пустынные дюны Балтийской косы;
  • старинный маяк.

Интересные факты от капитана

Во время вашего путешествия капитан, местный житель, поделится увлекательными историями о:

  • военных кораблях;
  • внутренних гаванях;
  • грузовом терминале, где швартуются огромные паромы;
  • Зубре на воздушной подушке;
  • многом другом.

Важная информация

Обратите внимание, что выезд на экскурсию осуществляется из Балтийска. Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах, которые оснащены спасательными жилетами и имеют все необходимые лицензии.

По желанию, мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и вернуть обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности).

Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых. С вами будет я или другой профессиональный капитан из нашей команды, готовый сделать ваше путешествие незабываемым!

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калининградский судоходный канал
  • Памятник Петру
  • Памятник Елизавете
  • Маяк
  • Военные гавани
  • Балтийская коса
  • Аэродром «Нойтиф»
  • Судоремонтный завод
  • Памятник Хагену
  • Северный и Южный моллы
Что включено
  • Услуги гида-капитана
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Балтийск, памятник Петру I
Завершение: Г. Балтийск, Причал у Петра I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 39 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
21 сен 2024
Отличный катер, капитан Денис лучший, все рассказал, все показал, было здорово, большое спасибо.
О
24 авг 2024
Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
М
15 июл 2024
Нам очень понравилось, экскурсовод замечательно все рассказал. Было очень интересно.
Р
11 июл 2024
Интересная познавательная поездка. Капитан Евгений супер, все рассказал с юмором, покатал на носу катера. Впечатлила Балтийская коса и заброшенный аэродром, военные корабли, под носом которого чувствуешь себя соломинкой. Ну и посмотреть на самую западную точку России всегда интересно
Н
25 июн 2024
С экскурсоводом оперативная связь, находит подход ко всем участникам, внимателен. Нам понравился подход с юмором, интересные факты, которые мы узнали и захватывающая прогулка по воде.
Н
5 окт 2023
Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
Ю
8 авг 2023
Классная прогулка на катере, Александр прекрасно рассказал о достопримечательностях, веселый парень, поднял настроение
Д
24 июл 2023
Прекрасная поездка на катере, с юмором и интересным рассказом) потрясающие виды, чудесно проведенное время запомнились надолго 🔥 с удовольствием хотелось бы поехать ещё)

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