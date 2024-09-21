На быстром катере и в компании опытного капитана мы совершим прогулку по Калининградскому судоходному каналу, чтобы полюбоваться с воды самым западным российским городом, насладиться великолепием Балтийской косы и оценить мощь Балтийской военно-морской базы.
Описание водной прогулки
Путешествие по морским просторам Балтийска
Отправьтесь в увлекательное плавание на индивидуальном комфортном катере, где только ваша компания сможет насладиться красотой Калининградского судоходного канала. Это уникальное место является западными морскими воротами России и предлагает великолепные виды на:
- пограничные военные корабли;
- пустынные дюны Балтийской косы;
- старинный маяк.
Интересные факты от капитана
Во время вашего путешествия капитан, местный житель, поделится увлекательными историями о:
- военных кораблях;
- внутренних гаванях;
- грузовом терминале, где швартуются огромные паромы;
- Зубре на воздушной подушке;
- многом другом.
Важная информация
Обратите внимание, что выезд на экскурсию осуществляется из Балтийска. Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах, которые оснащены спасательными жилетами и имеют все необходимые лицензии.
По желанию, мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и вернуть обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности).
Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых. С вами будет я или другой профессиональный капитан из нашей команды, готовый сделать ваше путешествие незабываемым!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калининградский судоходный канал
- Памятник Петру
- Памятник Елизавете
- Маяк
- Военные гавани
- Балтийская коса
- Аэродром «Нойтиф»
- Судоремонтный завод
- Памятник Хагену
- Северный и Южный моллы
Что включено
- Услуги гида-капитана
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)