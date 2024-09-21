Приглашаем вас отправиться в морское путешествие. На быстром катере и в компании опытного капитана мы совершим прогулку по Калининградскому судоходному каналу, чтобы полюбоваться с воды самым западным российским городом, насладиться великолепием Балтийской косы и оценить мощь Балтийской военно-морской базы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Путешествие по морским просторам Балтийска

Отправьтесь в увлекательное плавание на индивидуальном комфортном катере, где только ваша компания сможет насладиться красотой Калининградского судоходного канала. Это уникальное место является западными морскими воротами России и предлагает великолепные виды на:

пограничные военные корабли;

пустынные дюны Балтийской косы;

старинный маяк.

Интересные факты от капитана

Во время вашего путешествия капитан, местный житель, поделится увлекательными историями о:

военных кораблях;

внутренних гаванях;

грузовом терминале, где швартуются огромные паромы;

Зубре на воздушной подушке;

многом другом.

Важная информация

Обратите внимание, что выезд на экскурсию осуществляется из Балтийска. Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах, которые оснащены спасательными жилетами и имеют все необходимые лицензии.

По желанию, мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и вернуть обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности).

Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых. С вами будет я или другой профессиональный капитан из нашей команды, готовый сделать ваше путешествие незабываемым!