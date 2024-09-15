7 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 09:30
28 сен в 09:30
1 700₽ за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Согласно расписанию в календаре
28 сен в 09:30
30 сен в 09:30
2 800₽ за человека
39 минут
Водная прогулка
По морским просторам на катере из Балтийска
Начало: Г. Балтийск, памятник Петру I
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 сентября 2024Сама экскурсия достаточно интересная, познавательная, но ожидания от подачи материала от экскурсовода были немного другими. В целом - все хорошо, включая транспорт.
- ММихаил5 сентября 2024В Балтийске хотелось бы подробнее познакомиться с памятниками архитектуры. Ну и коса тоже. Хотелось бы проникнуть поглубже в её ландшафты.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аэродром Нойтиф»
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