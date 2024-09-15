Аэродром Нойтиф – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Аэродром Нойтиф» в Калининграде, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Балтийск и Балтийская коса
На автобусе
108 отзывов
7 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 09:30
28 сен в 09:30
1 700 за человека
Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
На автобусе
40 отзывов
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Согласно расписанию в календаре
28 сен в 09:30
30 сен в 09:30
2 800 за человека
По морским просторам на катере из Балтийска
На катере
8 отзывов
39 минут
Водная прогулка
По морским просторам на катере из Балтийска
Начало: Г. Балтийск, памятник Петру I
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    15 сентября 2024
    Балтийск и Балтийская коса
    Сама экскурсия достаточно интересная, познавательная, но ожидания от подачи материала от экскурсовода были немного другими. В целом - все хорошо, включая транспорт.
  • М
    Михаил
    5 сентября 2024
    Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
    В Балтийске хотелось бы подробнее познакомиться с памятниками архитектуры. Ну и коса тоже. Хотелось бы проникнуть поглубже в её ландшафты.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аэродром Нойтиф»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Балтийск и Балтийская коса
  2. Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
  3. По морским просторам на катере из Балтийска
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров Канта
  2. Самое главное
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Балтийское море
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Аэродром Нойтиф" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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