28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если будете в Калининграде-обязательно обращайтесь к этому гиду за экскурсией. Елена обладает редким талантом- увлекать темой, которую она рассказывает, это не просто хороший гид, но и замечательный отзывчивый человек. Очень интересно, огромное количество информации, все подается структурировано и последовательно. Елена ответила на все вопросы, чувствуется глубокое знание истории и увлеченность темой. Экскурсия оставила не только новые знания и впечатления, но и отличное настроение. Обязательно обращусь к Елене в следующий раз, когда буду в Калининграде, и буду делиться контактами со своими друзьями.Огромное спасибо Вам за уделенное нам время!)