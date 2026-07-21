28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посёлок Янтарный (немецкий Пальмникен) на западном побережье Балтики в Средние века считался основным местом добычи янтаря — мощного амулета для защиты от тёмных сил. В тех же краях, по одной из версий, была спрятана похищенная Янтарная комната. Мы проложим путь от старого парка в Калининграде до загадочной шахты «Анна». А по пути увидим и обсудим много интересного!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Утро начнём в Калининграде — ориентировочно в 10:00 встретимся у входа в парк им. Калинина (бывший Луизенваль). Прогуляемся по тихим аллеям и погрузимся в историю о мистическом ожерелье королевы Луизы.

После отправимся на машине к Балтийскому берегу. По пути остановимся в Кумачёво (нем. Куменен) у старинной кирхи. Здесь же — кафе «Аист» и множество настоящих аистиных гнёзд на крышах. До побережья ехать около 40 минут.

По пути в средневековую столицу амулетов обсудим романтические тайны прусских королев, загадки рунического письма и местные легенды.

В Янтарном вас ждёт бескрайний пляж, деревянная набережная, старинный парк им. Морица Беккера, лютеранская кирха. В Янтарном замке — экспозиция с камерой пыток для тех, кто не против лёгких мурашек.

Остановимся у шахты «Анна» — одного из предполагаемых мест, где могла быть спрятана Янтарная комната. Обсудим эту версию.

Заглянем в кафе «Галера» в виде выброшенного на берег корабля — отдохнуть и перекусить. А затем мы сможете пройтись по магазинам с янтарными изделиями от местных мастеров.

После отправимся в Калининград. Примерное время возвращения — 17:00.

Организационные детали