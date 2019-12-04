28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны королев, мистические истории и загадки рунического письма на экскурсии в столице амулетов

Елена
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Елена – ваш гид
Если вас интересуют романтические тайны прусских королев, загадки рунического письма и мистические истории, приглашаю посетить средневековую столицу амулетов.
4200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.93
По следам янтарной комнаты
По следам янтарной комнаты

Небольшой поселок Янтарный (ранее немецкий Пальмникен) живописно расположен на Западном побережье Балтики. Это местечко издревле считалось основным местом добычи янтаря — главного амулета для защиты от темных сил.

Программа

  • Старт — в Калининграде, ориентировочно в 10 утра, для сонь можно и позже, встречаемся у входа парка культуры и отдыха им. М. И. Калинина (до войны — Луизенваль), где я, прогуливаясь с вами по тихим аллеям, расскажу о мистическом ожерелье королевы Луизы.
  • Дальше на автомобиле мы поедем к Балтийскому побережью, по дороге остановимся у кирхи поселка Кумачево (нем. Куменен), почувствуем мистическую ауру этого места. В этом поселке можно выпить кофе в придорожном кафе «Аист» и посчитать бесчисленные аистинные гнезда. Время в пути до Балтийского побережья сорок минут.
  • Янтарный порадует вас бесконечными пляжами и «Янтарным замком», в котором для любителей мурашек воссоздана настоящая камера пыток.
  • Чтобы насладиться атмосферой этого не затронутого временем городка, мы совершим пешую прогулку по качающейся деревянной набережной, посетим старинный парк имени Морица Беккера, зайдем в лютеранскую кирху, побродим по песку в поисках янтарного талисмана.
  • Остановимся у шахты «Анна», одном из возможных мест нахождения «Янтарной комнаты».
  • Усталые, мы сможем отдохнуть и перекусить в кафе «Галера», напоминающее выброшенное на берег старинное судно.
  • После обеда вам будет предоставлена возможность заглянуть в магазинчики с янтарными изделиями от местных умельцев.
  • Отъезд из Янтарного ориентировочно в 14.00. Финиш в Калининграде у вашей гостиницы или другой точки города.

Организационные детали

  • Экскурсия в поселке Янтарном предполагает длительную пешеходную прогулку по берегу моря, поэтому одевайтесь поудобнее.
  • Отдельно оплачиваются вход в «Янтарный замок» (100 руб. для взрослого).
  • Посещение парка, пляжа и кирхи п. Янтарный — бесплатно.
  • Поселок мы будем исследовать несколько часов, поэтому обед предполагается там же.
По следам янтарной комнаты
По следам янтарной комнаты
По следам янтарной комнаты
По следам янтарной комнаты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 декабря 2019
Спасибо огромное Елене и Илье за очень интересную прогулку по Калининграду и его окрестностям.Рассказ о городе,история янтарной комнаты,прогулка по берегу Балтийского моря,на столько впечатлил,что хочется вернуться сюда еще и узнать еще больше об этих местах.По рекомендации ребят,наш вечер закончился вкусным ужином в ресторане с немецкой кухней "Тетка Фишер".Эта прогулка оставила незабываемые впечатления о Кёнигсберге.
22 сентября 2019
Если будете в Калининграде-обязательно обращайтесь к этому гиду за экскурсией. Елена обладает редким талантом- увлекать темой, которую она рассказывает, это не просто хороший гид, но и замечательный отзывчивый человек. Очень интересно, огромное количество информации, все подается структурировано и последовательно. Елена ответила на все вопросы, чувствуется глубокое знание истории и увлеченность темой. Экскурсия оставила не только новые знания и впечатления, но и отличное настроение. Обязательно обращусь к Елене в следующий раз, когда буду в Калининграде, и буду делиться контактами со своими друзьями.Огромное спасибо Вам за уделенное нам время!)
25 августа 2019
Отличный семейный подряд. Елена-гид и Илья-водитель. Грамотный русский язык, обширные знания, чувство юмора и любовь к местам, о которых идёт речь. Без излишней рекламы, что ценно. Рекомендую всем.
6 августа 2019
Спасибо Елене за экскурсию, за теплоту и внимание, которыми мы были окружены. Осталось впечатление, что мы ездили с давним друзьями :-) Передвижение было очень комфортным, мы выехали пораньше, успели до пробок (так как был выходной солнечный день, желающих отдохнуть на море было очень много). Елена интересный рассказчик, время в дороге пролетело совершенно незаметно. Экскурсию однозначно рекомендую всем.
Любовь
24 июня 2019
большое спасибо гиду Елене! экскурсия очень понравилась, много полезной и интересной информации. Всё успели посмотреть как и планировали, спасибо!
12 июня 2019
Добрый день, первого июня были на этой экскурсии всей семьей ( двое детей 5 и 14 лет). Все очень интересно, минусов просто нет: увлекательный рассказ, красивейшие места, очень душевная отмосфера. Однозначно, всем рекомендую эту экскурсию.
6 мая 2019
Спасибо большое Елене, нам понравились обе экскурсии, она профессионал, с грамотной речью и глубоким знанием предмета!
13 апреля 2019
Провели замечательный день в Янтарном. Несмотря на холодную погоду, от прогулки и рассказов Елены получили истинное удовольствие! Экскурсия отлично подготовлена, Елена очень подробно отвечает на все вопросы, даже не по теме экскурсии, дополнительно познакомила нас с книгой, где собраны фотографии старого Кенигсберга , благодаря чему полностью погрузились в атмосферу истории. Узнали много нового и интересного!
14 марта 2019
Не очень понравился музей в Янтарном... слишком сырой, если его пройти побыстрее будет лучше. И еда в кафе Галера на четверочку из пяти. А так все хорошо. Экскурсия понравилась в целом и экскурсовод тоже.
17 февраля 2019
Замечательная экскурсия , хорошо подготовленный экскурсовод , все показали, рассказали , получили ответы на все вопросы и много положительных эмэмоций будем рекомендовать!
Ещё 18 отзывов

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