28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обсудить пропажу легендарного шедевра и другие тайны в поездке из Калининграда в бывший Пальмникен
Посёлок Янтарный (немецкий Пальмникен) на западном побережье Балтики в Средние века считался основным местом добычи янтаря — мощного амулета для защиты от тёмных сил. В тех же краях, по одной из версий, была спрятана похищенная Янтарная комната. Мы проложим путь от старого парка в Калининграде до загадочной шахты «Анна». А по пути увидим и обсудим много интересного!
Утро начнём в Калининграде — ориентировочно в 10:00 встретимся у входа в парк им. Калинина (бывший Луизенваль). Прогуляемся по тихим аллеям и погрузимся в историю о мистическом ожерелье королевы Луизы.
После отправимся на машине к Балтийскому берегу. По пути остановимся в Кумачёво (нем. Куменен) у старинной кирхи. Здесь же — кафе «Аист» и множество настоящих аистиных гнёзд на крышах. До побережья ехать около 40 минут.
По пути в средневековую столицу амулетов обсудим романтические тайны прусских королев, загадки рунического письма и местные легенды.
В Янтарном вас ждёт бескрайний пляж, деревянная набережная, старинный парк им. Морица Беккера, лютеранская кирха. В Янтарном замке — экспозиция с камерой пыток для тех, кто не против лёгких мурашек.
Остановимся у шахты «Анна» — одного из предполагаемых мест, где могла быть спрятана Янтарная комната. Обсудим эту версию.
Заглянем в кафе «Галера» в виде выброшенного на берег корабля — отдохнуть и перекусить. А затем мы сможете пройтись по магазинам с янтарными изделиями от местных мастеров.
После отправимся в Калининград. Примерное время возвращения — 17:00.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Chrysler Voyager
Дополнительно оплачиваются вход в Янтарный замок — 100 ₽ за чел., а также обед
Посещение парка, пляжа и кирхи пос. Янтарный — бесплатно
По согласованию с путешественниками возможно изменение программы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 788 туристов
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
Прекрасная экскурсия, которая началась в Калининграде на острове Канта. Мы в Калининграде были в шестой раз и на острове Канта были с экскурсией два раза до этого дня, и наверное читать дальшеуменьшить
ничего нового для себя узнать не могли, но Елена смогла увлечь нас своим рассказом и представить историю Кёнигсберга так интересно, с такими фактами о которых мы не знали. Дальнейшая дорога в Янтарный сопровождалась рассказом о местах и зданиях которые мы проезжали, было очень интересно. Великолепная прогулка по парку и променаду сопровождалась рассказом об истории Янтарного. Отдельно спасибо хочется сказать мужу Елены и по совместительству водителю Илье за комфортную и безопасную поездку. В общем мы остались очень
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Е
Елена
Лена и Илья от всей души благодарим вас за прекрасные экскурсии! Лена- просто ходячая энциклопедия! Однако информация была подана доступным для обывателя языком, очень познавательно, ярко и душевно. Очень приятные люди! Вот именно из-за таких встреч с замечательными людьми хочется возвращаться в янтарный край снова и снова. Вы просто сделали наш отпуск! Низкий Вам поклон от всей нашей семьи!
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Юлия
Очень понравилась экскурсия с Еленой в поселок Янтарный! И сама программа, и прогулка. Много информации и красивые виды поселка! Интересный музей и прекрасный пляж! Спасибо!
+2
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Яна
Отличная поездка в Янтарный, очень интресный рассказ, да и просто - живое общение с Еленой и Ильёй о самых разных нюансах жизни в Калининградской области. Мы попросили несколько дополнить маршрут читать дальшеуменьшить
- посетили не только объекты, заявленные в описании, но и остатки Замка Гермау. И даже в море искупались часок, Елена и Илья во всём пошли навстречу. Если хотите изучить Янтарный и окрестности, смело берите эту экскурсию, останетесь довольны.
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Д
Дмитрий
Огромное спасибо Елене! Шикарная экскурсия. И по заявленной теме и по истории города и края масса дополнительной поясняющей информации. Однозначно буду рекомендовать. Ещё раз спасибо!
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А
Анастасия
Если будете в Калининграде-обязательно обращайтесь к этому гиду за экскурсией. Елена обладает редким талантом- увлекать темой, которую она рассказывает, это не просто хороший гид, но и замечательный отзывчивый человек. Очень читать дальшеуменьшить
интересно, огромное количество информации, все подается структурировано и последовательно. Елена ответила на все вопросы, чувствуется глубокое знание истории и увлеченность темой. Экскурсия оставила не только новые знания и впечатления, но и отличное настроение. Обязательно обращусь к Елене в следующий раз, когда буду в Калининграде, и буду делиться контактами со своими друзьями. Огромное спасибо Вам за уделенное нам время!)