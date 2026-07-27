Мария проводит ещё 2 экскурсии

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Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный

Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Светлогорску и Янтарному, где вас ждут живописные улицы, морской бриз и исторические рассказы.

В Светлогорске пройдитесь по следам Гофмана и кинематографа, а в Янтарном исследуйте природные красоты и узнайте о янтарной промышленности.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и природой Калининградского края, погрузиться в атмосферу уединения и открыть для себя новые горизонты
5
53 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏖️ Живописные морские виды
  • 🏛️ Богатая история и архитектура
  • 🌳 Уникальные природные объекты
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Интересные рассказы и легенды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми природными и архитектурными красотами региона, а также комфортно провести время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный

Что можно увидеть

  • Дом Сказочника
  • Железнодорожный вокзал Раушен
  • Охотничий домик
  • Курхаус
  • Водонапорная башня
  • Пляж с Голубым флагом
  • Дендропарк
  • Смотровая площадка Приморского карьера

Описание экскурсии

Очаровательный Светлогорск

Гуляя по узким улочкам города, вы отыщете дом Сказочника, раскроете тайны произведений Гофмана и оцените здание железнодорожного вокзала, откуда начал развитие курортный Раушен. Далее пройдете по морскому побережью и увидите знаковые памятники местной архитектуры: «Охотничий домик», старинный гостинично-развлекательный комплекс Курхаус и Водонапорную башню. А я расскажу, где снимали фильм «Красная Шапочка», и научу вас определять время по солнечным часам.

Самобытный Янтарный

Вы проедете по старой немецкой дороге, полюбуетесь 200-летними липами и каштанами и насладитесь панорамой морского побережья Калининградской области с высоты Филинской бухты. В Янтарном погуляете по пляжу, отмеченному Голубым флагом, посетите дендропарк и изучите редкие растения и деревья. А также подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и услышите о разных способах обработки янтаря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
  • Билеты на смотровую площадку Приморского карьера не включены в стоимость — 1000 ₽ с человека
  • По запросу возможно провести экскурсию на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3258 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
1
Светлана
Экскурсию проводил Алексей, специалист в своём деле. Информацию преподносил доступно и понятно. Корректировали маршрут по нашим предпочтениям. Поездка была приятной и комфортной.
Огромное спасибо
Экскурсию проводил Алексей, специалист в своём деле. Информацию преподносил доступно и понятно. Корректировали маршрут по нашим
Экскурсию проводил Алексей, специалист в своём деле. Информацию преподносил доступно и понятно. Корректировали маршрут по нашим
Экскурсию проводил Алексей, специалист в своём деле. Информацию преподносил доступно и понятно. Корректировали маршрут по нашим
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Т
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на одном дыхании! Нестандартный подход к преподнесению информации, лёгкость общения, и конечно же - милые, тёплые, добрые сувениры на память! Мария, от всей души - огромное спасибо!!!
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на
Наш гид Мария - милое божественное создание, влюбленное в свое ремесло!! Шесть часов экскурсии прошли на
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Наталья
Экскурсия с Марией — огонь! Всё чётко, без лишней воды, но очень душевно. Узнали кучу интересной информации про Светлогорск и Янтарный, дочка слушала раскрыв рот. Мария дала кучу дельных советов, маршрут насыщенный, но не выматывает. Спасибо огромное! Всем рекомендую.
Экскурсия с Марией — огонь! Всё чётко, без лишней воды, но очень душевно. Узнали кучу интересной
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Н
Благодарим Марию за интересную экскурсию в Янтарном и Светлогорске. Было очень интересно побывать в месте, где добывают янтарь, и не только узнать, как его обрабатывают, но и увидеть этот процесс
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вживую. Во время поездки Мария рассказывала интересные истории не только о тех местах, мимо которых мы проезжали, но и в целом о крае, поэтому время в поездке прошло совершенно незаметно. Отдельно хотим поблагодарить за остановки в нетуристических местах, но зато с прекрасными видами на море!

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О
Мария провела сегодня для нас замечательную экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Это было интересное, лёгкое, живое общение. Много интересной информации, причём не только по теме именно этой экскурсии, но мы ещё узнали очень много обо всей калининградской области и благодаря этому шестичасоаая поездка прошла легко и познавательно. Хотим поблагодарить Марию за прекрасно проведенную экскурсию и порекомендовать её всем гостям Калининграда.
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Г
Спасибо большое что Мария нашла нам вечером индивидуальную экскурсию на на следующей день, по нашим потребностям, а именно мини вен для нашей семьи. Она просто волшебница. Чем замечательные индивидуальные экскурсии:
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ты едешь без толпы, в своем режиме, никуда не надо бежать, если что то не услышал гид повторить и объяснит. Мы были с 4 годовалым ребенок и это максимально комфортно. Спасибо большое за экскурсию и организацию

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