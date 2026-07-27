Мария проводит ещё 2 экскурсии

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Светлогорску и Янтарному, где вас ждут живописные улицы, морской бриз и исторические рассказы.



В Светлогорске пройдитесь по следам Гофмана и кинематографа, а в Янтарном исследуйте природные красоты и узнайте о янтарной промышленности.



Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и природой Калининградского края, погрузиться в атмосферу уединения и открыть для себя новые горизонты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми природными и архитектурными красотами региона, а также комфортно провести время на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.