Мария проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Очаровательный Светлогорск

Гуляя по узким улочкам города, вы отыщете дом Сказочника, раскроете тайны произведений Гофмана и оцените здание железнодорожного вокзала, откуда начал развитие курортный Раушен. Далее пройдете по морскому побережью и увидите знаковые памятники местной архитектуры: «Охотничий домик», старинный гостинично-развлекательный комплекс Курхаус и Водонапорную башню. А я расскажу, где снимали фильм 🎥 «Красная Шапочка», и научу вас определять время по солнечным часам.

Самобытный Янтарный

Вы проедете по старой немецкой дороге, полюбуетесь 200-летними липами и каштанами и насладитесь панорамой морского побережья Калининградской области с высоты Филинской бухты. В Янтарном погуляете по пляжу, отмеченному Голубым флагом, посетите дендропарк и изучите редкие растения и деревья 🌳. А также подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и услышите о разных способах обработки янтаря.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку Приморского карьера не включены в стоимость — 300 рублей с человека.