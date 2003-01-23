Мария проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный

Разгадать тайны курортных городов, полюбоваться Балтийским морем и узнать о местных традициях

Мария
Мария – представитель из Калининграда
Вы погрузитесь в многовековую историю 📖 Светлогорска и поселка Янтарный, узнаете связанные с ними легенды и подышите влажным морским воздухом.

Кроме того, услышите о Гофмане и Красной Шапочке, рассмотрите старинную Водонапорную башню и посетите дендропарк.

А мы поможем ощутить колорит Янтарного края и сделаем все, чтобы поездка запомнилась вам надолго!
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный

Что вас ожидает

Очаровательный Светлогорск
Гуляя по узким улочкам города, вы отыщете дом Сказочника, раскроете тайны произведений Гофмана и оцените здание железнодорожного вокзала, откуда начал развитие курортный Раушен. Далее пройдете по морскому побережью и увидите знаковые памятники местной архитектуры: «Охотничий домик», старинный гостинично-развлекательный комплекс Курхаус и Водонапорную башню. А я расскажу, где снимали фильм 🎥 «Красная Шапочка», и научу вас определять время по солнечным часам.

Самобытный Янтарный
Вы проедете по старой немецкой дороге, полюбуетесь 200-летними липами и каштанами и насладитесь панорамой морского побережья Калининградской области с высоты Филинской бухты. В Янтарном погуляете по пляжу, отмеченному Голубым флагом, посетите дендропарк и изучите редкие растения и деревья 🌳. А также подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и услышите о разных способах обработки янтаря.

Организационные детали

Билеты на смотровую площадку Приморского карьера не включены в стоимость — 300 рублей с человека.

Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
Напишите мне

Мария проводит ещё 2 экскурсии

Визитные карточки Кёнига
4 500
3 часа
Визитные карточки Кёнига
3 отзыва
Узнать о трех «К» Калининграда: Королевском замке, Кафедральном соборе и Иммануиле Канте
Таинственный мир Куршской косы
6 500
5 часов
Таинственный мир Куршской косы
1 отзыв
Посетить одно из самых удивительных мест Калининградской области с профессиональным гидом

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
491 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
скидка25%
7000
5 250
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
348 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
339 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
339 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
скидка10%
1280
1 152
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
268 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
1 000
6 часов
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
219 отзывов