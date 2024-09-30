скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
99008910₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
26 дек в 09:00
29 дек в 09:00
3250₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Путешествие по Калининграду, посвященное янтарю. Узнайте о добыче, обработке и магических свойствах этого уникального камня
Начало: В Калининграде
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 сентября 2024Хорошая экскурсия для ознакомления с городами.
- ММарина6 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Инна - прекрасный гид и приятный в общении человек. Мы много узнали об истории и современности региона. Побывали на карьере, фабрике по обработке янтаря, прогулялись по парку и пляжу ☀️🌷 Очень рекомендую 🌸🌸🌸
- ООльга22 июля 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Инна выше всяких похвал! Не только профессионал своего дела, но и очень отзывчивый, коммуникабельный, интересный, творческий человек. Мы очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию и всем советуем!
- ЕЕлена19 июля 2024Огромное спасибо, супер экскурсия, гид Юрий- огромное спасибо 🙌🏻
- ООльга4 июня 2024Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых. Юрий - прекрасный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Курорты Балтики»
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