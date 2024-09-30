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собеседник, знающий свое дело и любящий родной город. Он поведал нам интересные факты из истории города и области, показал интересные знаковые места, на которые необходимо обратить внимание. Очень понравилось, что Юрий аккуратно ведет машину, при этом не забывает рассказывать в микрофон, что очень удобно (хорошо слышно и на заднем сидении, шум трассы не мешает). Экскурсия прошла в спокойной дружелюбной обстановке. Нам очень понравилось. Стоит отметить и его чудесную рекомендацию про вкусный обед на берегу моря. Благодарим!