Курорты Балтики – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Курорты Балтики» в Калининграде, цены от 3250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Янтарный и Светлогорск
На машине
скидка
10%
65 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
99008910 за всё до 8 чел.
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
На автобусе
87 отзывов
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
26 дек в 09:00
29 дек в 09:00
3250 за человека
Янтарь: солнечный талисман Балтики
На машине
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Путешествие по Калининграду, посвященное янтарю. Узнайте о добыче, обработке и магических свойствах этого уникального камня
Начало: В Калининграде
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 сентября 2024
    Янтарный и Светлогорск
    Хорошая экскурсия для ознакомления с городами.
  • М
    Марина
    6 августа 2024
    Янтарь: солнечный талисман Балтики
    Очень понравилась экскурсия. Инна - прекрасный гид и приятный в общении человек. Мы много узнали об истории и современности региона. Побывали на карьере, фабрике по обработке янтаря, прогулялись по парку и пляжу ☀️🌷 Очень рекомендую 🌸🌸🌸
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Янтарь: солнечный талисман Балтики
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Инна выше всяких похвал! Не только профессионал своего дела, но и очень отзывчивый, коммуникабельный, интересный, творческий человек. Мы очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию и всем советуем!
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Янтарный и Светлогорск
    Огромное спасибо, супер экскурсия, гид Юрий- огромное спасибо 🙌🏻
    Огромное спасибо, супер экскурсия, гид Юрий- огромное спасибо 🙌🏻Огромное спасибо, супер экскурсия, гид Юрий- огромное спасибо 🙌🏻Огромное спасибо, супер экскурсия, гид Юрий- огромное спасибо 🙌🏻
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск
    Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых. Юрий - прекрасный гид,
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    собеседник, знающий свое дело и любящий родной город. Он поведал нам интересные факты из истории города и области, показал интересные знаковые места, на которые необходимо обратить внимание. Очень понравилось, что Юрий аккуратно ведет машину, при этом не забывает рассказывать в микрофон, что очень удобно (хорошо слышно и на заднем сидении, шум трассы не мешает). Экскурсия прошла в спокойной дружелюбной обстановке. Нам очень понравилось. Стоит отметить и его чудесную рекомендацию про вкусный обед на берегу моря. Благодарим!

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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Курорты Балтики»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Курорты Балтики" можно забронировать 3 экскурсии от 3250 до 13 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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