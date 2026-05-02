Погрузитесь в историю бастиона «Обертайх» — одного из самых загадочных укреплений Калининграда.
Вы исследуете старинные галереи, узнаете городские секреты и увидите уникальные экспонаты — от янтарного дерева до самых больших в мире бус, сделанных из солнечного камня. После окончания экскурсии вам предложат посетить дегустацию деликатесов местного производства.
Вы исследуете старинные галереи, узнаете городские секреты и увидите уникальные экспонаты — от янтарного дерева до самых больших в мире бус, сделанных из солнечного камня. После окончания экскурсии вам предложат посетить дегустацию деликатесов местного производства.
Описание экскурсииПочувствуйте, как история и вкус соединяются в одном месте. Мы приглашаем вас в бастион «Обертайх» — одно из самых красивых и загадочных фортификационных сооружений Калининграда. Здесь, среди старинных кирпичных стен и подземных галерей, время будто замирает. Во время экскурсии по бастиону вы:узнаете, как бастион защищал город и какие секреты он хранит до сих пор;прогуляетесь по галереям, сохранившим дух эпохи;посетите музейные залы с уникальными экспонатами, найденными на территории старого Кёнигсберга;увидите янтарное дерево и самые большие янтарные бусы в мире. Завершает программу дегустация премиум-деликатесов местного производства — от фермерских сыров до изысканных рыбных закусок и авторских соусов. Всё это — в сопровождении местных напитков и рассказов о гастрономических традициях региона. В дегустацию входит 5 видов пива местного варения (понравившиеся вы сможете пить безлимитно), а также 4 курса закусок:премиальные сыры от ремесленной сыроварни Нойдам;свежайшая строганина из под ножа, с гренками;настоящий балтийский угорь трёх видов;местный десерт — марципан. Важная информация: Места на экскурсию бронируются при 100% оплате.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Стоимость дегустационных сетов: /n - 5 видов премиального местного пива 790 руб /n - 3 вида самой вкусной строганины 990 руб/n - 5 видов премиум сыра 650 руб/n - 4 вида локального Балтийского угря 990 руб /n - 5 видов вяленого мяса 650 руб /n - Для детей (пицца+чай) 650 руб
Место начала и завершения?
Бастион Обертайх
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Места на экскурсию бронируются при 100% оплате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная дегустация! Александр знаток своего дела - увлекательно рассказывал и подробно отвечал на все вопросы. Дегустационный сет очень вкусный. Пробовали все: крафтовые сыры, колбасы, угря, строганину, пиво. Удивительное место проведения - бастион. Очень атмосферно! Восторг! Нам с мужем понравилось очень! Спасибооо)
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Р
Дегустация понравилась. Отмечу ведущего. Парень шарит…
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А
Понравилось все: обстановка, гид, дегустация, музей.
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о
Экскурсия понравилась своей непринужденной атмосферой и насыщенной программой с дегустацией. Гид рассказывал с энтузиазмом, а дегустационные образцы были подобраны очень тщательно, что позволило по-новому взглянуть на гастрономию региона.
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П
Очень понравилась экскурсия с дегустацией, которая позволила не только узнать историю производства, но и попробовать местные деликатесы. Гид был хорошо подготовлен и легко отвечал на вопросы. Было интересно и вкусно одновременно!
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И
Дегустация на экскурсии превзошла ожидания — качество продуктов было на высоте, а гид рассказал интересные детали о каждом образце. Очень уютная атмосфера и хорошая организация. Всем рекомендую!
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