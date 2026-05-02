Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в историю бастиона «Обертайх» — одного из самых загадочных укреплений Калининграда.



Вы исследуете старинные галереи, узнаете городские секреты и увидите уникальные экспонаты — от янтарного дерева до самых больших в мире бус, сделанных из солнечного камня. После окончания экскурсии вам предложат посетить дегустацию деликатесов местного производства. 5 38 отзывов

Бюро Путешествий Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 878 ₽ выгода 87.80 ₽ 790.20 ₽ за человека 5 38 отзывов 2 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Почувствуйте, как история и вкус соединяются в одном месте. Мы приглашаем вас в бастион «Обертайх» — одно из самых красивых и загадочных фортификационных сооружений Калининграда. Здесь, среди старинных кирпичных стен и подземных галерей, время будто замирает. Во время экскурсии по бастиону вы:узнаете, как бастион защищал город и какие секреты он хранит до сих пор;прогуляетесь по галереям, сохранившим дух эпохи;посетите музейные залы с уникальными экспонатами, найденными на территории старого Кёнигсберга;увидите янтарное дерево и самые большие янтарные бусы в мире. Завершает программу дегустация премиум-деликатесов местного производства — от фермерских сыров до изысканных рыбных закусок и авторских соусов. Всё это — в сопровождении местных напитков и рассказов о гастрономических традициях региона. В дегустацию входит 5 видов пива местного варения (понравившиеся вы сможете пить безлимитно), а также 4 курса закусок:премиальные сыры от ремесленной сыроварни Нойдам;свежайшая строганина из под ножа, с гренками;настоящий балтийский угорь трёх видов;местный десерт — марципан. Важная информация: Места на экскурсию бронируются при 100% оплате.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Стоимость дегустационных сетов: /n - 5 видов премиального местного пива 790 руб /n - 3 вида самой вкусной строганины 990 руб/n - 5 видов премиум сыра 650 руб/n - 4 вида локального Балтийского угря 990 руб /n - 5 видов вяленого мяса 650 руб /n - Для детей (пицца+чай) 650 руб Место начала и завершения? Бастион Обертайх Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация Места на экскурсию бронируются при 100% оплате Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.