Среди этих кирпичных стен время будто замерло — идеальное место, чтобы буквально продегустировать историю города К. Сначала вы откроете секреты этого фортификационного сооружения. А затем оцените фермерские сыры, рыбные закуски, марципан, традиционное пиво и услышите о гастрономических особенностях региона.

Описание экскурсии

Хроники старинного бастиона. Вы узнаете, как Обертайх с 1860 года защищал город, и прогуляетесь по галереям, сохранившим дух эпохи. В музейных залах увидите предметы, найденные на территории Кёнигсберга, а также янтарное дерево и крупнейшие в мире янтарные бусы.

Атмосферная премиум-дегустация при свечах и с винтажной посудой. Вас ждут 4 курса закусок: сыры от ремесленной сыроварни Нойдам, свежайшая строганина из-под ножа с гренками, балтийский угорь трёх видов и марципан на десерт. А также 5 видов пива калининградского варения. Всё это — в сопровождении рассказов о гастрономических традициях региона.

