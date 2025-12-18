Среди этих кирпичных стен время будто замерло — идеальное место, чтобы буквально продегустировать историю города К. Сначала вы откроете секреты этого фортификационного сооружения.
А затем оцените фермерские сыры, рыбные закуски, марципан, традиционное пиво и услышите о гастрономических особенностях региона.
Описание экскурсии
Хроники старинного бастиона. Вы узнаете, как Обертайх с 1860 года защищал город, и прогуляетесь по галереям, сохранившим дух эпохи. В музейных залах увидите предметы, найденные на территории Кёнигсберга, а также янтарное дерево и крупнейшие в мире янтарные бусы.
Атмосферная премиум-дегустация при свечах и с винтажной посудой. Вас ждут 4 курса закусок: сыры от ремесленной сыроварни Нойдам, свежайшая строганина из-под ножа с гренками, балтийский угорь трёх видов и марципан на десерт. А также 5 видов пива калининградского варения. Всё это — в сопровождении рассказов о гастрономических традициях региона.
Организационные детали
- Все закуски и безлимитная дегустация пива включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|5 видов премиум сыра
|650 ₽
|5 видов премиального местного пива
|790 ₽
|3 вида самой вкусной строганины
|990 ₽
|4 вида локального Балтийского угря
|1290 ₽
|5 видов вяленого мяса
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В бастионе Обертайх (ул. Литовский Вал, 5)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 114161 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
