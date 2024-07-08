Описание экскурсии

Что вас ждет Мы совершим путешествие в старинные прусские города — Правдинск (бывший Фридланд) и Железнодорожный (бывший Гердауэн). Поселок Железнодорожный — городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший свою застройку с довоенных времён. Вы увидите все особенности фахверковых построек, как будто попали в Баварскую деревню. Мы поднимемся на гору к руинам замка Гердауэн и замковой мельнице, откуда открывается великолепный вид на пруд и кирху. Далее нас ждёт заложенный еще в средневековье город Правдинск, рядом с которым в 1807 году произошло одно из самых кровопролитных сражений, во время которого Наполеоновские войска выступили против Русской армии. Вы сможете подняться на башню собора Святого Георгия Победоносца (XVI век) — ту самую, с высоты которой в 1807 году офицеры русской армии вели наблюдение за ходом сражения. Мы прогуляемся по очень атмосферным улочкам провинциального европейского города, где немецкая архитектура покоряет своим разнообразием и аутентичностью.