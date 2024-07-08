Малые города — это очарование европейской провинции, где можно ощутить ускользающую красоту хрупких древних стен.
На нашем пути будут встречаться немецкие брусчатые дороги, развалины орденских замков и остатки крепостных стен, замковая мельница, а также собор, с башни которого открываются великолепные виды на окрестности.
На нашем пути будут встречаться немецкие брусчатые дороги, развалины орденских замков и остатки крепостных стен, замковая мельница, а также собор, с башни которого открываются великолепные виды на окрестности.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ждетМы совершим путешествие в старинные прусские города — Правдинск (бывший Фридланд) и Железнодорожный (бывший Гердауэн). Поселок Железнодорожный — городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший свою застройку с довоенных времён. Вы увидите все особенности фахверковых построек, как будто попали в Баварскую деревню. Мы поднимемся на гору к руинам замка Гердауэн и замковой мельнице, откуда открывается великолепный вид на пруд и кирху. Далее нас ждёт заложенный еще в средневековье город Правдинск, рядом с которым в 1807 году произошло одно из самых кровопролитных сражений, во время которого Наполеоновские войска выступили против Русской армии. Вы сможете подняться на башню собора Святого Георгия Победоносца (XVI век) — ту самую, с высоты которой в 1807 году офицеры русской армии вели наблюдение за ходом сражения. Мы прогуляемся по очень атмосферным улочкам провинциального европейского города, где немецкая архитектура покоряет своим разнообразием и аутентичностью.
Каждый понедельник
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 1 700 ₽
|Детский (4-18)
|2 050 ₽
|Пенсионный
|2 050 ₽
|Детский (0-3)
|2 050 ₽
|Студенческий
|2 050 ₽
|Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны)
|2 050 ₽
|Детский
|1 500 ₽
|Детский до 6 лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железнодорожный (бывший Гердауэн)
- Руины замка Гердауэн
- Город Правдинск (Фридланд)
- Собор Святого Георгия Победоносца
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Кофе, чай и открытка с портретом дядюшки Мазура - в подарок
Что не входит в цену
- Посещения выставки по истории канала в кабинете смотрителя - 170 руб. (дети до 16 лет бесплатно)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
8 июл 2024
Прекрасная обзорная экскурсия по городам области. Интересные рассказы и предложенные активности. На расслабончике погуляли, послушали, полазили, покушали. День прошел весьма эффективно.
Р
Римма
18 июн 2024
Все понравилось. Достаточно свободного времени. Автобус 20-местный. Пешеходная экскурсия подходит и для пожилых. Шли небыстрым шагом. На задних местах не очень было слышно гида из-за работы кондиционера (было жарко). Спасибо.
Г
Галина
21 мая 2024
18 мая побывали в Правдинске и Железнодорожном. Остались довольны. Экскурсовод Виктория провела нас по интересным местам, весьма увлекательно рассказала об истории этих городов. По времени экскурсия оптимальна, хорошо провели время, спасибо.
О
Олеся
12 мая 2024
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
31 июл в 08:00
2 авг в 08:00
2 940₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по острову и эпохам
Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени
Начало: В Рыбной деревне
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.