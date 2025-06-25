Мои заказы

Жемчужина Восточной Пруссии: история и легенды

Узнайте тайны древних городов Восточной Пруссии и насладитесь живописными видами в увлекательной поездке по Калининградской области
Путешествие по Калининградской области открывает двери в прошлое Восточной Пруссии. Посетители узнают о жизни древних пруссов и тевтонцев, увидят средневековые замки и кирхи.

В Правдинске вас ждет кирха святого Георгия, в Железнодорожном - замок Гердауэн, а в Дружбе - древние натанговские земли.

Экскурсия обещает атмосферные прогулки и незабываемые виды, которые вдохновят каждого путешественника
5
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 📜 Легенды и истории прошлого
  • 🏞 Живописные природные виды
  • 🎨 Архитектурные памятники
  • 📸 Возможность сделать атмосферные снимки
  • 🍽 Местная кухня и уютные кафе
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя19
ноя21
ноя23
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Кирха святого Георгия
  • Замок Гердауэн
  • Неороманская кирха Патерсвальде
  • Юнкер-платц

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Мирная земля» Фридланд

В нынешнем Правдинске вы познакомитесь с историей самого маленького города в области, основанного еще рыцарями Тевтонского ордена на месте старого прусского поселения. Несмотря на название, город пережил множество войн. На центральной площади вы увидите его главный символ — красавицу кирху святого Георгия. Узнаете о ее роли во Фридландском сражении и тайном послании к потомкам, найденном в башне сооружения. Со смотровой вам откроется чудесный вид на город со средневековыми крепостными стенами, за которыми когда-то стоял замок. Также вы увидите дом Бонапарта, городскую тюрьму, госпиталь, водонапорную башню и старые немецкие виллы.

История и легенды Гердауэна

В 23 км от Фридланда вы посетите еще один бывший немецкий город, известный сегодня как поселок Железнодорожный. Узнаете историю его основания и происхождения названия. На высоком холме, при въезде в поселок, вас встретит средневековый замок Гердауэн — я расскажу, что за легенда связана с его вторым именем, а позже разберем, почему так назвали и бывший пивоваренный завод. Также вы поймете, почему Гердауэн считали жемчужиной Восточной Пруссии.

Вы увидите «Замковую мельницу» и лютеранскую кирху Гердауэна. В музее-кафе «Патефон» рассмотрите коллекцию звукопроизводящих устройств середины 19 века. Прогуляетесь по центральной площади, разглядывая здания немецкого Дома культуры, Крайсхауса Гердауэна, Суда, Почтамта, районной больницы иоаннитов, городской Ратуши.
И сделаете атмосферные снимки пряничных жилых домиков.

Алленбург: путь в 600 лет

В поселке Дружба отмотаем несколько веков назад и представим, как в древности здесь проживало племя натангов. Там, где речка Алле причудливо извивается меж зеленых холмов и торопится влиться в Прегель, эти люди рыбачили, пасли овец и коз, сеяли рожь и ячмень. А на возвышенности «Козьей горы» стояла деревянная прусская крепость. Я расскажу, как поменялась жизнь с приходом тевтонцев в начале 13 века — молчаливого свидетеля той эпохи вы встретите на главной площади Юнкер-платц.

Аллендорф и неороманская кирха

Проезжая через Большую Поляну, обязательно уделим внимание неороманской кирхе Патерсвальде, где в конце 19 века впервые зазвучал орган. А рядом с кирхой вы увидите памятник немецким солдатам, погибшим в Первую Мировую войну. На месте я расскажу о символике, изображенной на немецкой каске.

*Обед в Велау.
Далее отправимся в поселок Знаменск, где на берегу реки Лава расположилось уютное кафе с превосходной кухней из местных продуктов. Будьте готовы встретить на входе очаровательную «банду попрошаек» — коз, кабанчиков и кошек.
Администрация кафе под чутким руководством инструкторов организовывает сплав по реке — на месте вы сможете выяснить все подробности.

*Замок Тапиау.
Посетим один из немногих сохранившихся рыцарских замков середины 14 века, где вы сможете погрузиться в историю Средневековья. Здесь умер герцог Альбрехт (он же последний Великий магистр Тевтонского ордена). В 1474 году в замке погиб от голода самбийский епископ Дитрих фон Куба, стоны которого до сих пор доносятся из подвалов. А ещё — это бывший дом призрения и тюрьма.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Обед — по меню
  • Билет в музей «Патефон» — 400 ₽ за чел.
  • Билет в замок Тапиау — 500 ₽ за чел. (действуют льготы)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина
Регина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1836 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Работаю в команде со своим супругом Игорем, дипломированным и квалифицированным гидом. Увлечена историей и влюблена в свой
Янтарный край. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — с 2005 года).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Евгения
Евгения
25 июн 2025
Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мы давно знакомы. Я была с дочкой-подростком 15 лет, переживала, что ей будет скучно, но
Регина увлекла и ее и дочь активно слушала. Подача материала структурированная, видно, что проведена большая работа по подготовке, изучению истории, при этом Регина рассказывает весело, все время держит интерес слушателя и сдабривает интересными фактами, ссылаясь на источники. Благодаря данной экскурсии у нас с дочкой сложилось представление об истории этого края, причем не какое-то шаблонное, как это бывает на групповых экскурсиях, а нам удалось копнуть глубже и узнать очень много интересного и необычного!
Отмечу, что машине идеальная чистота, ехать удобно, были зонты, чтобы пережить непогоду, поэтому дождик нам был не помехой.

Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мыОчень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Регина с первых минут расположила к себе, будто мы
А
Алексей
27 мая 2025
Очень интересная экскурсия, которая позволяет взглянуть на Калинградскую область с новой стороны
Дарья
Дарья
25 апр 2025
Экскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количество информации. Регина может рассказать про каждый дом, который вы увидите. Вообще про любой!)))
Нам очень понравилось, будем советовать! Спасибо огромное!
Экскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количествоЭкскурсия потрясающая! Регина рассказала ооооооочень много интересного! Не понимаю КАК человеческий мозг может запомнить ТАКОЕ количество
С
Сергей
20 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Проводил нам её Игорь, очень доходчиво, а главное интересно! Каждую минуту (во время переездов тоже) получали информацию об истории, легендах и современном положении посещаемых мест. Остались только положительные эмоции!!!
Н
Наталья
29 сен 2024
Большое спасибо Регине за интересную поездку! Регина смогла погрузить нас в атмосферу жизни немецкой провинции. Мы погуляли по бывшему Фридланду и Гердауэну, зашли в необыкновенный музей патефона. Регина очень знающий экскурсовод, ее рассказ продуманный, интересный и структурированный. Однозначно рекомендуем.
Т
Татьяна
24 авг 2024
Были на экскурсии вчера. Регина - интереснейший рассказчик, всё грамотно, чëтко, уверенно 👍. Сама экскурсия небанальная, очень понравилась! Рада, что успела забронировать за МЕСЯЦ единственный свободный день у Регины, оно того стоило!
Н
Николай
16 июн 2024
Во время большого путешествия по Калининградской области посчастливилось познакомиться с Региной - гидом по Калининграду и городам области, обаятельной женщиной, великолепным рассказчиком и замечательным человеком, влюблённым в свой родной город
и край, в котором живет.
Регина — великолепный гид с огромным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре старинных городов со времен древнепрусских поселений и средневековья до современности. Большая экскурсия прошла великолепно, путешествие в «переплетение эпох» пролетело на одном дыхании. Огромное спасибо!

Татьяна
Татьяна
15 июн 2024
Огромное спасибо Регине. Потрясающий, эрудированный гид с позитивной харизмой.
Всем рекомендуем!!! Регина влюбляет в родной край с первых минут общения. Мы ни секунды не пожалели о времени, проведенном в обществе гида. Благодарим от всего сердца.
О
Ольга
26 апр 2024
Комфортная поездка в приятной компании. Регина очень увлекательно и познавательно смогла погрузить нас в атмосферу небольших городков Восточной Пруссии. Очень душевно и по домашнему приняли нас в Музее патефона. Рекомендую эту экскурсию тем, кому интересно побольше узнать об истории этого края.
катя
катя
19 фев 2024
побывала на экскурсии по восточной пруссии с игорем.
считаю, выбор гида сделан абсолютно верно!
всю дорогу игорь не умолкал, рассказывая историю области, тесно переплетенную с тевтонским орденом.
показал город правдинск(фридланд), рассказал и показал
знаменск(веллау), много рассказывал про поселок дружба(алленбург), пообедать отвез в музей патефона, где сначала дали послушать пластинки на граммофоне, потом на патефоне, потом даже шарманку завели, а после накормили супом по-прусски и пюре с сарделькой. а еще(основной восторг от поездки!) игорь познакомил со смотрителем шлюза мазурского канала! владимир живет в замке тевтонских рыцарей и рассказывает историю недостроенного канала. не простой, но очень интересный человек! отдельное удовольствие доставила дискуссия на исторические темы двух увлечённых людей, игорь и владимир обсуждали исторические события тогда и сейчас. какой красивый диалог был! музей у владимира маленький, историй он знает много, планы по развитию грандиозные… желаю владимиру осуществления всего задуманного!
с игорем проехали за день больше 250км, водит машину аккуратно, скучать не дает, очень пунктуален.
изначально договаривались с его женой, но так как за мной надо было ехать в балтийск, а это далеко, регина отправила своего мужа игоря. мне это было не принципиально, по факту я получила огромное удовольствие от целого дня в компании игоря на просторах калининградской области(восточной пруссии)

побывала на экскурсии по восточной пруссии с игорем.побывала на экскурсии по восточной пруссии с игорем.побывала на экскурсии по восточной пруссии с игорем.побывала на экскурсии по восточной пруссии с игорем.
Наталья
Наталья
3 окт 2023
Спасибо большое за замечательную экскурсию. Великолепная подача материала, хорошо спланированный маршрут.
Д
Денис
23 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Было очень информативно и интересно!
Владимир
Владимир
20 июл 2023
Дорогая Регина, спасибо Вам огромное за прекрасную экскурсию! Это одно из лучших наших однодневных путешествий за длительное время! А мы поездили по миру достаточно и гидов видели немало. Вы прекрасный
рассказчик, обладающий богатейшим багажом как исторических знаний о родном крае, так и широчайшей общей эрудицией. Да и просто Вы очень приятный человек с красивым бархатистым голосом. С Вами нельзя устать: ведь все участки маршрута - один интереснее другого.
Мы всем гостям чудеснейшей Калининградской земли очень советуем отправиться в это мини-путешествие по местам, составляющим Жемчужное ожерелье Восточной Пруссии, с Региной! Вы получите огромное удовольствие и зарядитесь массой положительных эмоций, которые ещё долгое время будут греть Вас по возвращении домой!

Дорогая Регина, спасибо Вам огромное за прекрасную экскурсию! Это одно из лучших наших однодневных путешествий заДорогая Регина, спасибо Вам огромное за прекрасную экскурсию! Это одно из лучших наших однодневных путешествий заДорогая Регина, спасибо Вам огромное за прекрасную экскурсию! Это одно из лучших наших однодневных путешествий за
Юлия
Юлия
16 июл 2023
Отличная экскурсия: очень насыщенная, интересная, всё продумано до мелочей, рассчитано от и до с заботой и любовью и к краю, и к туристам)) Огромное спасибо, обязательно обратимся к вам еще!
Елена
Елена
26 июн 2023
Спасибо огромное Регине, экскурсия была потрясающей! Это был отличный день! Очень рекомендую как эрудированного и интересного гида.

