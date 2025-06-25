Путешествие по Калининградской области открывает двери в прошлое Восточной Пруссии. Посетители узнают о жизни древних пруссов и тевтонцев, увидят средневековые замки и кирхи. В Правдинске вас ждет кирха святого Георгия, в Железнодорожном - замок Гердауэн, а в Дружбе - древние натанговские земли. Экскурсия обещает атмосферные прогулки и незабываемые виды, которые вдохновят каждого путешественника

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

доносятся3. Что вас ожидает

«Мирная земля» Фридланд

В нынешнем Правдинске вы познакомитесь с историей самого маленького города в области, основанного еще рыцарями Тевтонского ордена на месте старого прусского поселения. Несмотря на название, город пережил множество войн. На центральной площади вы увидите его главный символ — красавицу кирху святого Георгия. Узнаете о ее роли во Фридландском сражении и тайном послании к потомкам, найденном в башне сооружения. Со смотровой вам откроется чудесный вид на город со средневековыми крепостными стенами, за которыми когда-то стоял замок. Также вы увидите дом Бонапарта, городскую тюрьму, госпиталь, водонапорную башню и старые немецкие виллы.

История и легенды Гердауэна

В 23 км от Фридланда вы посетите еще один бывший немецкий город, известный сегодня как поселок Железнодорожный. Узнаете историю его основания и происхождения названия. На высоком холме, при въезде в поселок, вас встретит средневековый замок Гердауэн — я расскажу, что за легенда связана с его вторым именем, а позже разберем, почему так назвали и бывший пивоваренный завод. Также вы поймете, почему Гердауэн считали жемчужиной Восточной Пруссии.

Вы увидите «Замковую мельницу» и лютеранскую кирху Гердауэна. В музее-кафе «Патефон» рассмотрите коллекцию звукопроизводящих устройств середины 19 века. Прогуляетесь по центральной площади, разглядывая здания немецкого Дома культуры, Крайсхауса Гердауэна, Суда, Почтамта, районной больницы иоаннитов, городской Ратуши.

И сделаете атмосферные снимки пряничных жилых домиков.

Алленбург: путь в 600 лет

В поселке Дружба отмотаем несколько веков назад и представим, как в древности здесь проживало племя натангов. Там, где речка Алле причудливо извивается меж зеленых холмов и торопится влиться в Прегель, эти люди рыбачили, пасли овец и коз, сеяли рожь и ячмень. А на возвышенности «Козьей горы» стояла деревянная прусская крепость. Я расскажу, как поменялась жизнь с приходом тевтонцев в начале 13 века — молчаливого свидетеля той эпохи вы встретите на главной площади Юнкер-платц.

Аллендорф и неороманская кирха

Проезжая через Большую Поляну, обязательно уделим внимание неороманской кирхе Патерсвальде, где в конце 19 века впервые зазвучал орган. А рядом с кирхой вы увидите памятник немецким солдатам, погибшим в Первую Мировую войну. На месте я расскажу о символике, изображенной на немецкой каске.

*Обед в Велау.

Далее отправимся в поселок Знаменск, где на берегу реки Лава расположилось уютное кафе с превосходной кухней из местных продуктов. Будьте готовы встретить на входе очаровательную «банду попрошаек» — коз, кабанчиков и кошек.

Администрация кафе под чутким руководством инструкторов организовывает сплав по реке — на месте вы сможете выяснить все подробности.

*Замок Тапиау.

Посетим один из немногих сохранившихся рыцарских замков середины 14 века, где вы сможете погрузиться в историю Средневековья. Здесь умер герцог Альбрехт (он же последний Великий магистр Тевтонского ордена). В 1474 году в замке погиб от голода самбийский епископ Дитрих фон Куба, стоны которого до сих пор доносятся из подвалов. А ещё — это бывший дом призрения и тюрьма.

Организационные детали

Продолжительность маршрута указана с учетом дороги туда и обратно

По предварительному согласованию возможен трансфер из любого города области

Экскурсию для вас проведу я или мой супруг Игорь, дипломированный и квалифицированный гид Трипстера

Дополнительные расходы