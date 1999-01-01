Артем проводит ещё 4 экскурсии

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Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный

С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и побывать в музее янтаря

Артем
Артем – представитель из Калининграда
Эта экскурсия ⛳ — возможность узнать о солнечном камне, прогуляться 👣 по старинным улочкам курортных городков и отдохнуть на морском берегу.

Вы услышите сюжеты Светлогорска, в Янтарном понаблюдаете за добычей янтаря, а еще запечатлите виды Филинской бухты.

У вас будет достаточно времени для самостоятельного осмотра достопримечательностей 🏛️, обеда и даже купания в Балтийском море!
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный

Что вас ожидает

Янтарный город
Янтарный — это прекрасно сохранившиеся кирпичные дома и атмосферу довоенного времени. Вы увидите лютеранскую кирху 19 века и пройдете по дорожком ландшафтного парка Морица Беккера, а также увидите бывший особняк этого янтарного промышленника и раскроете его историю 📖. Стоя на смотровой площадке, осмотрите единственный единственный в мире карьер по открытой добыче янтаря, а в музее “ Янтарная палата” услышите любопытные факты об этом камне. Кроме того, мы заглянем на знаменитый пляж 🏖️, первый в России получивший награду «Голубой флаг» за свою чистоту!

Зеленый город 🏙️ на побережье
После заедем на смотровую площадку: здесь вам откроется впечатляющий вид Филинской бухты. А затем направимся в Светлогорск: прогуливаясь по его зеленым холмистым улочкам, мы полюбуемся уютными виллами, встретим старинную водонапорную башню в стиле модерн и увидим старинную кирху. Спустившись к променаду, вы загадаете желание у солнечных часов, сделаете снимки с «Морской нимфой» и насладитесь шумом прибоя.

Организационные детали

  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию
  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 Янтарного комбината и карьер — 500 руб. за два объекта, 350 руб. за один с человека

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе повышенной комфортности в группе до 19 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный

Экскурсия проводится в субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Артем проводит ещё 4 экскурсии

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