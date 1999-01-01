Артем проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Янтарный город

Янтарный — это прекрасно сохранившиеся кирпичные дома и атмосферу довоенного времени. Вы увидите лютеранскую кирху 19 века и пройдете по дорожком ландшафтного парка Морица Беккера, а также увидите бывший особняк этого янтарного промышленника и раскроете его историю 📖. Стоя на смотровой площадке, осмотрите единственный единственный в мире карьер по открытой добыче янтаря, а в музее “ Янтарная палата” услышите любопытные факты об этом камне. Кроме того, мы заглянем на знаменитый пляж 🏖️, первый в России получивший награду «Голубой флаг» за свою чистоту!

Зеленый город 🏙️ на побережье

После заедем на смотровую площадку: здесь вам откроется впечатляющий вид Филинской бухты. А затем направимся в Светлогорск: прогуливаясь по его зеленым холмистым улочкам, мы полюбуемся уютными виллами, встретим старинную водонапорную башню в стиле модерн и увидим старинную кирху. Спустившись к променаду, вы загадаете желание у солнечных часов, сделаете снимки с «Морской нимфой» и насладитесь шумом прибоя.

Организационные детали

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 Янтарного комбината и карьер — 500 руб. за два объекта, 350 руб. за один с человека

Как проходит экскурсия