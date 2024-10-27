Осмотрим Свято-Георгиевский собор 1312 года постройки — самый высокий в области. По желанию поднимемся на его башню и окинем взглядом окрестности. Найдём дом Наполеона и место, где в 1807 году произошло знаменитое Фридландское сражение. И посмотрим на городскую оборонительную стену и немецкую гидроэлектростанцию.
Железнодорожный — Гердауэн
Настоящий город-феникс, который неоднократно восстанавливали. Мы полюбуемся отремонтированными немецкими домами, церковью и замком Гердауэн, зданиями мельницы, вокзала, больницы, почтамта. Заглянем в кафе-музей «Патефон» и выясним, где находился немецкий аэродром, а где пивоварня «Киндерхоф».
Дружба — Алленбург
Вы увидите лютеранскую церковь, здание молочного завода и домик смотрителя шлюзов Мазурских каналов. Поверьте, эти инженерные сооружения вас удивят.
Знаменск — Велау
Когда-то здесь, на слиянии рек, располагалась крупнейшая ярмарка скота, а сейчас можно увидеть кирху святого Якоба, больницу для душевнобольных в Алленберге и арочный мост.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Škoda Rapid 2020 г.
Обязательное наличие паспорта РФ для движения по приграничной зоне
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Подъём на смотровую площадку Свято-георгиевского храма — 100 ₽ за чел.
Посещение кирхи Гердауэна и музея стекла — 150 ₽ за чел.
Посещение музея г. Правдинска — 100 ₽ за чел.
Посещение дома-музея смотрителя Мазурского канала — 200 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 86 туристов
Бодрого дня, дорогие гости! Разрешите представиться: меня зовут Александр, я руководитель группы гидов-экскурсоводов по Калининградской области. Мы живём в Калининграде и любим природу, историю и культуру родного края. У нас читать дальше
отличная квалификация в сфере туризма, мы ответственно относимся к любимому делу и постоянно повышаем своë мастерство. С удовольствием, позитивом и комфортом проведём вас по лучшим местам Янтарного края. Вы ощутите дыхание Балтики и вкус истории. Ждём вас!