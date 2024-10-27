В поисках приключений: на медовых лугах Бартии

Прикоснуться к истории Восточной Пруссии в поездке из Калининграда
Некогда на землях Бартии происходили события мирового значения — и вы сможете к ним прикоснуться. Увидите главные города края — Правдинск, Знаменск, Железнодорожный.

Полюбуетесь старинными постройками: замком Гердауэн, Свято-Георгиевским собором, кирхой святого Якоба. И познакомитесь с историей этих мест — от языческих племён до наших дней.
В поисках приключений: на медовых лугах Бартии
В поисках приключений: на медовых лугах Бартии
В поисках приключений: на медовых лугах Бартии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Правдинск — Фридланд

Осмотрим Свято-Георгиевский собор 1312 года постройки — самый высокий в области. По желанию поднимемся на его башню и окинем взглядом окрестности. Найдём дом Наполеона и место, где в 1807 году произошло знаменитое Фридландское сражение. И посмотрим на городскую оборонительную стену и немецкую гидроэлектростанцию.

Железнодорожный — Гердауэн

Настоящий город-феникс, который неоднократно восстанавливали. Мы полюбуемся отремонтированными немецкими домами, церковью и замком Гердауэн, зданиями мельницы, вокзала, больницы, почтамта. Заглянем в кафе-музей «Патефон» и выясним, где находился немецкий аэродром, а где пивоварня «Киндерхоф».

Дружба — Алленбург

Вы увидите лютеранскую церковь, здание молочного завода и домик смотрителя шлюзов Мазурских каналов. Поверьте, эти инженерные сооружения вас удивят.

Знаменск — Велау

Когда-то здесь, на слиянии рек, располагалась крупнейшая ярмарка скота, а сейчас можно увидеть кирху святого Якоба, больницу для душевнобольных в Алленберге и арочный мост.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Škoda Rapid 2020 г.
  • Обязательное наличие паспорта РФ для движения по приграничной зоне
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Подъём на смотровую площадку Свято-георгиевского храма — 100 ₽ за чел.
  • Посещение кирхи Гердауэна и музея стекла — 150 ₽ за чел.
  • Посещение музея г. Правдинска — 100 ₽ за чел.
  • Посещение дома-музея смотрителя Мазурского канала — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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