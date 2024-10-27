Некогда на землях Бартии происходили события мирового значения — и вы сможете к ним прикоснуться. Увидите главные города края — Правдинск, Знаменск, Железнодорожный. Полюбуетесь старинными постройками: замком Гердауэн, Свято-Георгиевским собором, кирхой святого Якоба. И познакомитесь с историей этих мест — от языческих племён до наших дней.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Правдинск — Фридланд

Осмотрим Свято-Георгиевский собор 1312 года постройки — самый высокий в области. По желанию поднимемся на его башню и окинем взглядом окрестности. Найдём дом Наполеона и место, где в 1807 году произошло знаменитое Фридландское сражение. И посмотрим на городскую оборонительную стену и немецкую гидроэлектростанцию.

Железнодорожный — Гердауэн

Настоящий город-феникс, который неоднократно восстанавливали. Мы полюбуемся отремонтированными немецкими домами, церковью и замком Гердауэн, зданиями мельницы, вокзала, больницы, почтамта. Заглянем в кафе-музей «Патефон» и выясним, где находился немецкий аэродром, а где пивоварня «Киндерхоф».

Дружба — Алленбург

Вы увидите лютеранскую церковь, здание молочного завода и домик смотрителя шлюзов Мазурских каналов. Поверьте, эти инженерные сооружения вас удивят.

Знаменск — Велау

Когда-то здесь, на слиянии рек, располагалась крупнейшая ярмарка скота, а сейчас можно увидеть кирху святого Якоба, больницу для душевнобольных в Алленберге и арочный мост.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Škoda Rapid 2020 г.

Обязательное наличие паспорта РФ для движения по приграничной зоне

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)