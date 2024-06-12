Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
Мы счастливы пригласить вас в самое неизведанное и мистическое место области — Роминтенскую пущу. Вы увидите леса, ледниковые озёра, землю, наполненную легендами и историями.
Как всегда в наших фотопутешествиях, самое главное — это профессиональная съёмка от двух фотографов-гидов сразу и незаезженные маршруты.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Дорога на восток
Трансфер не будет скучным: проедем 150 км через ландшафты, созданные ледником, через старинные посёлки и город Инстербург (ныне Черняховск). Попутно вы услышите историю этой земли, мы расскажем о пруссах и тевтонах. Через два-три часа доедем до Роминтенской пущи, в самое её сердце — на берег Виштынецкого озера.
Фотосессия на арочном мосту
Вы побываете на берегах трёх речек — Синей, Красной и Чёрной. Названия не передают цвет воды, но цветные реки точно будут. Устроим фотосессию на мосту Хайде-брюке над рекой Красной. Вы не только увидите, но и прочувствуете всем телом, что это за чудо — старый арочный мост.
Виштынецкий музей
Доедем до посёлка Краснолесье (бывший Гросс Роминтен), где обязательно зайдём в Виштынецкий эколого-биологический музей, в котором вы увидите интереснейшую экспозицию, рассказывающую об этом районе. По желанию купите чай из ароматных трав или лесной мёд.
Атмосферный обед на природе
Долгое путешествие располагает к обеду, но богатство маршрута предполагает обед в лесу, так что подготовьтесь заранее и захватите бутерброды, ну а с нас необычный комплимент — местный напиток и традиционный сладкий пирог.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Ford Focus 2005 г. в.
Фотографии (около 120-150 шт.) будут готовы в двух форматах — 30*20 см и 15*10 в течение 10-14 дней после экскурсии. Мы загрузим их на Яндекс Диск и отправим вам ссылку для скачивания
Захватите термос с чаем и бутерброды: они обязательно скрасят долгую дорогу. По желанию заедем в кафе
По предварительной договоренности с организатором за дополнительную плату возможно заказать обед в гостевом доме
Одевайтесь по погоде и не забудьте, что в пути нас ждут фотосеты в необыкновенных местах:) Так что пусть ваш костюм будет эффектным!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот читать дальше
берег и море, леса и поля, хорошо знаем историю нашей земли. Эту любовь мы выразили в выставках, выпущенных книгах о нашей прекрасной земле и, конечно, в фотопутешествиях. Мы с нетерпением ждём совместной работы с вами! До встречи!