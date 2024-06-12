Мы счастливы пригласить вас в самое неизведанное и мистическое место области — Роминтенскую пущу. Вы увидите леса, ледниковые озёра, землю, наполненную легендами и историями. Как всегда в наших фотопутешествиях, самое главное — это профессиональная съёмка от двух фотографов-гидов сразу и незаезженные маршруты.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Дорога на восток

Трансфер не будет скучным: проедем 150 км через ландшафты, созданные ледником, через старинные посёлки и город Инстербург (ныне Черняховск). Попутно вы услышите историю этой земли, мы расскажем о пруссах и тевтонах. Через два-три часа доедем до Роминтенской пущи, в самое её сердце — на берег Виштынецкого озера.

Фотосессия на арочном мосту

Вы побываете на берегах трёх речек — Синей, Красной и Чёрной. Названия не передают цвет воды, но цветные реки точно будут. Устроим фотосессию на мосту Хайде-брюке над рекой Красной. Вы не только увидите, но и прочувствуете всем телом, что это за чудо — старый арочный мост.

Виштынецкий музей

Доедем до посёлка Краснолесье (бывший Гросс Роминтен), где обязательно зайдём в Виштынецкий эколого-биологический музей, в котором вы увидите интереснейшую экспозицию, рассказывающую об этом районе. По желанию купите чай из ароматных трав или лесной мёд.

Атмосферный обед на природе

Долгое путешествие располагает к обеду, но богатство маршрута предполагает обед в лесу, так что подготовьтесь заранее и захватите бутерброды, ну а с нас необычный комплимент — местный напиток и традиционный сладкий пирог.

Организационные детали