Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи

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Восток Калининградской области богат своей историей, архитектурой и природой.

Эта экскурсия посвящена природныы красотам самой высокой точки Калининградской области — Виштынецкой возвышенности.
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
Ближайшие даты:
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
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даты

Что вас ожидает:

  • Роминтенская пуща
  • Железнодорожный мост
  • Озеро Виштынецкое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • В ходе экскурсии мы посмотрим на архитектуру Восточной Пруссии в таких городах как Черняховск и Гусев. Оценим красоты Роминтенской пущи — места охоты королей, прогуляемся по тропам кайзера Вильгельма II. На нашем пути встретятся озера, реки и мосты.
  • Мы пройдемся по Железнодорожному мосту на котором сохранилась узкая колея железнодорожной ветки. Посетим музей в поселке Краснолесье, где узнаем все тайны, которые хранит Роминтенская пуща. Обедать будем в единении с природой на ферме, где все блюда готовят только из местных продуктов.
  • В завершении экскурсии мы посетим Европейский Байкал — озеро Виштынец ледникового происхождения, возраст которого насчитывает около 20 тыс лет. На его берегах обитает множество уток и лебедей, которые украшают поверхность озера изящными изгибами тел и облаками белых перьев.

Важно:

Бронирование тура происходит только после полной оплаты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • 6 вариантов посадки в автобус на выбор (включая 8 популярных отелей и выезд из Зеленоградска)
Место начала и завершения?
Отель Кайзерхоф, и еще 4 места на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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