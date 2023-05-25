Восток Калининградской области богат своей историей, архитектурой и природой.
Эта экскурсия посвящена природныы красотам самой высокой точки Калининградской области — Виштынецкой возвышенности.
Эта экскурсия посвящена природныы красотам самой высокой точки Калининградской области — Виштынецкой возвышенности.
Ближайшие даты:
25
мая
мая
1
июн
июн
8
июн
июн
15
июн
июн
22
июн
июн
29
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Роминтенская пуща
- Железнодорожный мост
- Озеро Виштынецкое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- В ходе экскурсии мы посмотрим на архитектуру Восточной Пруссии в таких городах как Черняховск и Гусев. Оценим красоты Роминтенской пущи — места охоты королей, прогуляемся по тропам кайзера Вильгельма II. На нашем пути встретятся озера, реки и мосты.
- Мы пройдемся по Железнодорожному мосту на котором сохранилась узкая колея железнодорожной ветки. Посетим музей в поселке Краснолесье, где узнаем все тайны, которые хранит Роминтенская пуща. Обедать будем в единении с природой на ферме, где все блюда готовят только из местных продуктов.
- В завершении экскурсии мы посетим Европейский Байкал — озеро Виштынец ледникового происхождения, возраст которого насчитывает около 20 тыс лет. На его берегах обитает множество уток и лебедей, которые украшают поверхность озера изящными изгибами тел и облаками белых перьев.
Важно:Бронирование тура происходит только после полной оплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- 6 вариантов посадки в автобус на выбор (включая 8 популярных отелей и выезд из Зеленоградска)
- Место начала и завершения?
- Отель Кайзерхоф, и еще 4 места на выбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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