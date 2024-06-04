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большую долю времени занимает дорога, всё-таки главная цель путешествия - на юго-востоке Калининградской области. Вместе с тем, даже в этой части путешествие не кажется скучным - по дороге предусмотрены остановки у примечательных объектов (например кирха Арнау (Родники), кирха в Чистых Прудах, кирха в Невском). При этом Владлен взвешенно и обстоятельно комментирует и нынешнее состояние ландшафта или культурных объектов и их прошлое. Да и сами сооружения весьма не рядовые (нас - жителей Центральной России они очень впечатлили). Здорово, что рассказ не ограничивается комментарием - вот, посмотрите классное место для фото (это 13 или 14 или 16 век)! Владлен рассказывает почему и как здесь возникло (или могло возникнуть) это сооружение, какова его судьба, чем оно интересно. Собственно цель поездки - живописный Роминтенский лес представляет собой достаточно глухое, но популярное место отдыха на природе. Здесь много интересных природных объектов: озёра ледникового происхождения, участки холмистого рельефа, быстрые реки (мало характерные для равнин). Объекты доступны для посещения благодаря дорогам, пересекающим лес (путешествие не будет экстремальным). Кроме того, среди леса встречаются интересные искусственные объекты: памятные камни конца XIX века, остатки комплекса охотничьего дворца германского императорского дома конца XIX- начала ХХ века (и обеспечивающей инфраструктуры), остатки комплекса зданий времён III Рейха, изящные мосты через р. Красная. По многим из объектов у Владлена есть архивные фотодокументы (некоторые из них - из малодоступных источников). Это безусловно полезно, поскольку трудно представить себе обжитое пространство на поросшей лесом территории. Отдельно следует отметить целесообразное распределение времени на маршруте - есть возможность походить, посмотреть, сделать фотографии, обсудить. Для путешественников в тёплый период хочу обратить внимание на угрозу комаров и клещей - Владлен обеспечивает репеллентом, но всё же одежда лёгкая одежда с длинным рукавом и штаны (не шорты) не помешают. В целом, нам путешествие очень понравилось (трое человек средних лет), но отзыв мы старались писать исключительно объективно. Также хочу заметить, что маршрут может корректироваться в зависимости от времени года, интересов путешественников и состояния дороги. Всем приятных путешествий!!!