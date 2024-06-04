1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на «Калининградский Байкал»: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу тайги, насладитесь красотой озер и узнайте уникальные истории Калининградской области
Начало: На пл. Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2600023 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
Начало: Калининград Ул. Шевченко 2
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 16 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
- ВВера10 мая 2024Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущиЗдравствуйте, хотелось бы оставить отзыв о вчерашней экскурсии на Вештынецкое озеро. В особенности поблагодарить водителя Олега и нашего гида Викторию, ребята Вы классные Автобус С147ЕТ.
- ООльга8 мая 2024Огромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новые факты из истории края.
- ГГригорий7 мая 2024Прежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. Теперь о самом путешествии. Достаточно
- ГГалина4 мая 2024Отомчео
- ООльга3 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия!! Владлен - очень заботливый и знающий гид. Показал очень красивые места и рассказал очень увлекательные истории. Сколько всего происходило в одних и тех же местах. . Спасибо за прекрасную поездку!! Очень рекомендую данную экскурсию всем!!!
- ННаталья29 сентября 2023Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к своей работе. Впечатление от
- ООльга18 сентября 2023Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущиПутешествие на природу, хорошо организовано. Гид Алёна - замечательная, очень позитивная и внимательная. Мне понравилась подача информации: хорошим, грамотным языком
- ААлександра3 сентября 2023Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущиЕсли вы побывали на косе, в зеленоградске, светлогорске, янтарном, балтийске и тд и думаете, что все с этой областью ясно,
- ППавел29 августа 2023Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об истории и природе нашего
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Виштынецкое озеро»
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