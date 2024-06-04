Экскурсии на Виштынецкое озеро из Калининграда

Найдено 4 экскурсии в категории «Виштынецкое озеро» в Калининграде, цены от 2 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
Побывать на ледниковом озере, насладиться архитектурой и пообедать на ферме
Начало: В районе Рыбной Деревни
Расписание: в четверг в 08:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
28772 590 за человека
Путешествие на калининградский Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Путешествие на «Калининградский Байкал»: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу тайги, насладитесь красотой озер и узнайте уникальные истории Калининградской области
Начало: На пл. Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2600023 400 за всё до 4 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
Начало: Калининград Ул. Шевченко 2
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 16 900 за всё до 6 чел.
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии.
    Большая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсииБольшая благодарность нашему гиду Виктории за интересный рассказ и экскурсии
  • В
    Вера
    10 мая 2024
    Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
    Здравствуйте, хотелось бы оставить отзыв о вчерашней экскурсии на Вештынецкое озеро. В особенности поблагодарить водителя Олега и нашего гида Викторию, ребята Вы классные Автобус С147ЕТ.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
    Огромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новые факты из истории края.
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    Владлен при рассказе показывает фотографии (в том числе из немецких источников), что очень интересно для понимания и сравнения того, что было и стало. Просто так в эти места не попадёшь — приграничная зона и нужно специальное разрешение. Отдельное спасибо за чай и кофе, защиту от клещей и пригодившиеся дождевики.

    Огромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новыеОгромное спасибо Владлену за интересный и насыщенный впечатлениями день. Увидели очень много красивых мест, узнали новые
  • Г
    Григорий
    7 мая 2024
    Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
    Прежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. Теперь о самом путешествии. Достаточно
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    большую долю времени занимает дорога, всё-таки главная цель путешествия - на юго-востоке Калининградской области. Вместе с тем, даже в этой части путешествие не кажется скучным - по дороге предусмотрены остановки у примечательных объектов (например кирха Арнау (Родники), кирха в Чистых Прудах, кирха в Невском). При этом Владлен взвешенно и обстоятельно комментирует и нынешнее состояние ландшафта или культурных объектов и их прошлое. Да и сами сооружения весьма не рядовые (нас - жителей Центральной России они очень впечатлили). Здорово, что рассказ не ограничивается комментарием - вот, посмотрите классное место для фото (это 13 или 14 или 16 век)! Владлен рассказывает почему и как здесь возникло (или могло возникнуть) это сооружение, какова его судьба, чем оно интересно. Собственно цель поездки - живописный Роминтенский лес представляет собой достаточно глухое, но популярное место отдыха на природе. Здесь много интересных природных объектов: озёра ледникового происхождения, участки холмистого рельефа, быстрые реки (мало характерные для равнин). Объекты доступны для посещения благодаря дорогам, пересекающим лес (путешествие не будет экстремальным). Кроме того, среди леса встречаются интересные искусственные объекты: памятные камни конца XIX века, остатки комплекса охотничьего дворца германского императорского дома конца XIX- начала ХХ века (и обеспечивающей инфраструктуры), остатки комплекса зданий времён III Рейха, изящные мосты через р. Красная. По многим из объектов у Владлена есть архивные фотодокументы (некоторые из них - из малодоступных источников). Это безусловно полезно, поскольку трудно представить себе обжитое пространство на поросшей лесом территории. Отдельно следует отметить целесообразное распределение времени на маршруте - есть возможность походить, посмотреть, сделать фотографии, обсудить. Для путешественников в тёплый период хочу обратить внимание на угрозу комаров и клещей - Владлен обеспечивает репеллентом, но всё же одежда лёгкая одежда с длинным рукавом и штаны (не шорты) не помешают. В целом, нам путешествие очень понравилось (трое человек средних лет), но отзыв мы старались писать исключительно объективно. Также хочу заметить, что маршрут может корректироваться в зависимости от времени года, интересов путешественников и состояния дороги. Всем приятных путешествий!!!

    Прежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. ТеперьПрежде всего, большое спасибо Владлену за организацию путешествия - он очень знающий и опытный гид. Теперь
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Отомчео
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
    Очень интересная и познавательная экскурсия!! Владлен - очень заботливый и знающий гид. Показал очень красивые места и рассказал очень увлекательные истории. Сколько всего происходило в одних и тех же местах. . Спасибо за прекрасную поездку!! Очень рекомендую данную экскурсию всем!!!
  • Н
    Наталья
    29 сентября 2023
    Автобусная экскурсия на «Европейский Байкал»: Роминтенская пуща и городки по соседству
    Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к своей работе. Впечатление от
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    путешествия осталось такое, как будто побывали не только в удивительных местах области, но и в разных исторических эпохах. И всё это благодаря рассказам Виктории.

    Экскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь кЭкскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь кЭкскурсия была очень интересной. Благодарю водителя Алексея и гида Викторию за их труд и любовь к
  • О
    Ольга
    18 сентября 2023
    Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
    Путешествие на природу, хорошо организовано. Гид Алёна - замечательная, очень позитивная и внимательная. Мне понравилась подача информации: хорошим, грамотным языком
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    и, в то же время, не сухой подбор фактов, а живая речь с рассказом обо всём, что встречалось в пути. Достаточно продолжительная поездка пролетела незаметно и была весьма комфортной.

  • А
    Александра
    3 сентября 2023
    Путешествие к Европейскому Байкалу и тайны Роминтенской пущи
    Если вы побывали на косе, в зеленоградске, светлогорске, янтарном, балтийске и тд и думаете, что все с этой областью ясно,
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    то Вам сюда. Жемчужина экскурсий по этому краю. Требует терпения(путь не близкий), физ подгатовки хотя бы минимальной(бывают подъемы и спуски) и любовь к новому. Спасибо за прекрасный день. Александра и Нина из Чувашии

  • П
    Павел
    29 августа 2023
    Путешествие на калининградский Байкал
    Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об истории и природе нашего
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    необычного региона и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно. Если коротко, то это на 200% соответствует действительности! Всё прошло просто идеально, более того по ходу, экскурсия на Виштынецкое озеро превратилась в настоящее путешествие по Калининградской области, помимо Виштынца мы увидели кирхи в Арнау и Велау, замок Тапиау, где к тому же попали на интересную экскурсию и посетили прекрасную выставку холодного оружия. Далее было само озеро, где кормили лебедей, купались (осуществилась мечта), железнодорожный мост в Токаревке и напоследок посещение Гусева. Нам очень понравился формат этой экскурсии-конструктора, Евгений прислушивался к нашим пожеланиям, где-то подсказывал, что посмотреть по ходу нашего путешествия, да и в целом по области. Наверное нашему гиду не очень просто было с нами, т. к. можно сказать, что все мы калининградцы и естественно многое знаем по истории области, но он рассказал много нового и нам понравилось! Вообщем путешествие удалось, спасибо Евгению. Маленький штрих, не могу не написать. Нас было пятеро, двое базируются в Светлогорске, добраться домой на последней электричке было проблематично (не успевали), мы уже успокоились, но Евгений решил доставить нас вовремя и мы успели! Заметьте, мы ни о чем его не просили! Евгений, отдельное спасибо!

    Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты обНаша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты обНаша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Виштынецкое озеро»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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