Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща

Здесь сохранились леса, где охотились рыцари Тевтонского ордена, прусские князья и кайзер Вильгельм II, а среди зелени спрятаны следы ушедших эпох: мосты, кирхи, руины охотничьей резиденции. Вас ждут живописные озёра, старинная архитектура и истории прошлого.
Описание экскурсии
Тевтонский замок Вальдау. В посёлке Низовье рассмотрим один из наиболее сохранившихся замков Калининградской области. Вы узнаете, какие тайны хранят его стены и чем отличалось строительство.
Черняховск (бывший Инстербург). Вас ждёт встреча с архитектурной доминантой города — реформатской кирхой 1890 года, ныне Свято-Михайловским храмом.
Гусев (Гумбиннен). Вы увидите местные достопримечательности: элегантное здание бывшего банка, историческое здание администрации округа, скульптуру «Гумбинненский лось» — символ города.
Виштынецкое озеро — калининградский Байкал. Самое большое и чистое озеро Калининградской области. С берега открывается панорама на литовский город Виштытис.
Ледниковое озеро Мариново. Почти в самом центре Роминтенской пущи расположено озеро Мариново, где любила отдыхать императрица Августина Виктория, жена Вильгельма II.
Руины имперского охотничьего двора на берегу реки Красная связаны с историей Третьего рейха. Вы узнаете, кто здесь бывал в 20 веке и какие события разворачивались в этих стенах.
Самый высокий арочный мост региона. Мы подъедем к железнодорожному арочному мосту (25 м), возведённому в начале 20 века.
Кирха Толльмингкемена, где служил лютеранский пастор Кристионас Донелайтис. Вы узнаете, почему он считается культовой фигурой в Литве и какое наследие оставил.
А также в нашей программе:
- кирха 1557 году в посёлке Невское
- плотина с водопадом и остатки мельницы 16 века
- посёлок, где учился Франц Эфа — знаменитый «укротитель дюн Куршской косы»
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter или на автомобилях Hyundai Verna, Skoda Rapid (в зависимости от количества человек)
- В стоимость экскурсии входит разрешение на въезд в погранзону в составе группы
- Дорога до национального парка занимает 3 часа. В Калининград мы вернёмся около 21:00
- Возможно путешествие с детьми от 10 лет. Учитываете продолжительность экскурсии для вашего ребёнка
- Отдельно оплачивается завтрак и обед на турбазе — по желанию
- Каждому участнику выдаётся радиогид
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.
