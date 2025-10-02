Мои заказы

Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда

Посетить аутентичные уголки области в погранзоне, куда редко возят туристов
Вы отправитесь к Виштынецкому озеру на границе с Литвой и Польшей.

Здесь сохранились леса, где охотились рыцари Тевтонского ордена, прусские князья и кайзер Вильгельм II, а среди зелени спрятаны следы ушедших эпох: мосты, кирхи, руины охотничьей резиденции. Вас ждут живописные озёра, старинная архитектура и истории прошлого.
5
22 отзыва
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда© Владлен
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда© Владлен
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда© Владлен
Ближайшие даты:
1
апр8
апр15
апр
Время начала: 07:15

Описание экскурсии

Тевтонский замок Вальдау. В посёлке Низовье рассмотрим один из наиболее сохранившихся замков Калининградской области. Вы узнаете, какие тайны хранят его стены и чем отличалось строительство.

Черняховск (бывший Инстербург). Вас ждёт встреча с архитектурной доминантой города — реформатской кирхой 1890 года, ныне Свято-Михайловским храмом.

Гусев (Гумбиннен). Вы увидите местные достопримечательности: элегантное здание бывшего банка, историческое здание администрации округа, скульптуру «Гумбинненский лось» — символ города.

Виштынецкое озеро — калининградский Байкал. Самое большое и чистое озеро Калининградской области. С берега открывается панорама на литовский город Виштытис.

Ледниковое озеро Мариново. Почти в самом центре Роминтенской пущи расположено озеро Мариново, где любила отдыхать императрица Августина Виктория, жена Вильгельма II.

Руины имперского охотничьего двора на берегу реки Красная связаны с историей Третьего рейха. Вы узнаете, кто здесь бывал в 20 веке и какие события разворачивались в этих стенах.

Самый высокий арочный мост региона. Мы подъедем к железнодорожному арочному мосту (25 м), возведённому в начале 20 века.

Кирха Толльмингкемена, где служил лютеранский пастор Кристионас Донелайтис. Вы узнаете, почему он считается культовой фигурой в Литве и какое наследие оставил.

А также в нашей программе:

  • кирха 1557 году в посёлке Невское
  • плотина с водопадом и остатки мельницы 16 века
  • посёлок, где учился Франц Эфа — знаменитый «укротитель дюн Куршской косы»

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter или на автомобилях Hyundai Verna, Skoda Rapid (в зависимости от количества человек)
  • В стоимость экскурсии входит разрешение на въезд в погранзону в составе группы
  • Дорога до национального парка занимает 3 часа. В Калининград мы вернёмся около 21:00
  • Возможно путешествие с детьми от 10 лет. Учитываете продолжительность экскурсии для вашего ребёнка
  • Отдельно оплачивается завтрак и обед на турбазе — по желанию
  • Каждому участнику выдаётся радиогид
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен
Владлен — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1329 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Владлен. Я дипломированный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске.
читать дальше

Потом учился и закончил Калининградское высшее военно-морское училище. Мой первый опыт работы с путешественниками случился в 1991 году. Я занимался приёмом и размещением немецких туристов, бывших жителей Восточной Пруссии. Много путешествую по Калининградской области. Увлекаюсь фотографией. Люблю природу и активный отдых. Занимаюсь скалолазанием и подводной охотой. Приглашаю вас исследовать Калининградскую область вместе с дипломированными гидами-экскурсоводами, моими единомышленниками, влюблёнными в путешествия — Андреем и Надеждой.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анастасия)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Людмила)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Анна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Татьяна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Татьяна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Татьяна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Татьяна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Татьяна)Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда (Татьяна)
Н
Наточина
2 окт 2025
24 сентября были в увлекательном путешествии - Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща. Очень благодарны нашему гиду Владлену за тщательную и кропотливую работу по подготовке экскурсии. Географические карты, фотографии помогли нам представить, какая жизнь" кипела" здесь раньше. Однозначно рекомендуем посетить эти замечательные места и, желательно, с Владленом!))
А
Анастасия
26 сен 2025
Гид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется время чтобы ее "переварить". После экскурсии появилось желание изучить что-то самостоятельно.

Организованность экскурсии выше всяких похвал.
читать дальше

Есть время/место и на перекус, и на естественные потребности, несмотря на то, что поездка проходит в основном по "диким" местам.

Маршрут продуман отлично. Очень много красивых и интересных мест со своей историей.

Большое спасибо.

Гид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется времяГид Владлен просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, с любовью к родному краю. Информации много, потребуется время
Людмила
Людмила
25 сен 2025
Экскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. Практикуем самостоятельно путешествия с арендой авто, но в данных локациях лучше с таким проводником как Владлен. Самостоятельно мы бы столько не увидели и даже б не подозревали, что лес таит столько загадок!
Экскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. ПрактикуемЭкскурсия понравилась. Много открыли для себя интересных мест, пополнили свой багаж новыми знаниями по истории. Практикуем
Ирина
Ирина
25 сен 2025
Экскурсия превзошла ожидания! Мы получили огромный объем информации, которую еще надо будет раскладывать "по полочкам". Полное погружение в историю и аутентичную природу. Радует, когда увлеченные люди помогают сделать это.
Анна
Анна
16 сен 2025
Если вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – эта экскурсия для вас. Владлен вам покажет красивые места, которые вы никогда не видели и расскажет о том, что вы никогда не слышали и вряд ли где найдёте информацию. Шикарная экскурсия в далёкое прошлое, получила огромное эстетическое и интеллектуальное удовольствие! Спасибо!
Если вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – этаЕсли вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – этаЕсли вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – этаЕсли вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – этаЕсли вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – этаЕсли вы по своей природе человек любопытный, любите необычные места, интересуетесь уникальными историческими фактами – эта
Ольга
Ольга
7 сен 2025
Просто волшебная поездка. Огромное спасибо Владлену за эту экскурсию, за потрясающие рассказы, за бережное и честное отношение к истории. И отдельно - за Стинга на обратном пути:)
Не испортила впечатления даже
читать дальше

неожиданная проблема с машиной, которая отняла у нас немного времени и заставила к последним локациям подъезжать уже в темноте.
Если судьба позволит и Владлен не откажет, готова повторить этот путь в свой следующий приезд в любимый Калининград

Т
Татьяна
5 сен 2025
Впечатляющая экскурсия! Спасибо!
Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!Впечатляющая экскурсия! Спасибо!
М
Мария
31 авг 2025
Ожидая посетить видовую экскурсию на природе я неожиданно получила интересный исторический рассказ о происхождении народов и создании государства на территории нынешней Калининградской области. Владлен рассказал без многочисленных дат и фактов
читать дальше

очень интересную историю, которая легко запомнилась. Помимо истории по дороге рассказывал интересные факты и о настоящем тех мест, которые мы проезжали. Также на остановках показывал карты, благодаря которым рассказ укладывался на местность. Экскурсия очень комфортно организовала - есть достаточно остановок на пути, где можно выйти размять ноги, попить кофе, купить что-то перекусить. Ну и конечно я получила огромное впечатление от красивой и нетронутой природы, и сделала массу отличных фотографий, которые с удовольствием буду пересматривать вспоминая о замечательной экскурсии.

Оксана
Оксана
25 авг 2025
Добрый вечер, мы с сестричкой были на экскурсии с Владленом, хотим выразить свою благодарность, за чудесно проведённое время, очень информативно, содержательно, с нотками юмора, очень много красивых локаций. Всем рекомендую. Гости из Ростова на Дону.
П
Полищук
24 авг 2025
Очень содержательная и интересная экскурсия, узнал много нового и интересного, огромное спасибо организаторам.
О
Оксана
7 авг 2025
Просто замечательная экскурсия! Для любителей нестандартных путешествий, замечательную природу, посещение исторических мест, сопровождаемых очень интересным и информативным сопровождением. В восторге от путешествия! Тем кто сомневается, однозначно рекомендую съездить!
А
Анастасия
24 июл 2025
Замечательная экскурсия и время, которое провели вместе с нашим экскурсоводом Владленом. Столько информации, интересных мест за один день я ещё не посещала. В голове словно пазл складывались исторические факт в события. Дочка, как и любой подросток сомневалась до последнего, а потом была в восторге. Спасибо огромное, буду рекомендовать друзьям.
Замечательная экскурсия и время, которое провели вместе с нашим экскурсоводом Владленом. Столько информации, интересных мест заЗамечательная экскурсия и время, которое провели вместе с нашим экскурсоводом Владленом. Столько информации, интересных мест заЗамечательная экскурсия и время, которое провели вместе с нашим экскурсоводом Владленом. Столько информации, интересных мест за
А
Анна
24 июл 2025
Владлен - идеальный гид. Тщательно проработанный материал, фактчекинг, отличное знание территории маршрута и талант показывать самые впечатляющие локации. Отдельно стоит поблагодарить за заботу о группе - репелленты помогли снять страхи перед обитателями леса:)
С
Смирнова
22 июл 2025
Спасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем и гостям и жителям нашего замечательного края.
Спасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем иСпасибо большое! Это была просто невероятная экскурсия по насыщенности. Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем и
А
Анна
17 июл 2025
Владлен разработал прекрасный маршрут, интересно рассказывает об истории, географии, сопровождает рассказ картами и фотографиями. Никакой спешки, есть возможность спокойно все посмотреть, сфотографировать. Будет интересно людям, которые хотят увидеть неисхоженные туристические места

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
На машине
13 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща
Отправляйтесь вглубь Калининградской области к границе с Литвой и Польшей, чтобы увидеть ледниковые озёра и охотничьи угодья кайзера Вильгельма II
Начало: В г. Калининграде в удобном для вас месте
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
На автобусе
8 часов
59 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Исторические и живописные места Калининграда
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, посетив Знаменск и Правдинск. Откройте для себя уникальные кирхи, старинные мосты и немецкие домики
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
3550 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие
Путешествие по Калининграду, где история встречается с кулинарными шедеврами. Оцените архитектуру, попробуйте местные блюда и насладитесь природой
Начало: Остров Канта
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
12 990 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде