Отправляемся далеко вглубь нашей области, в границе с Литвой и Польшей. Именно здесь находятся озёра ледникового происхождения, Виштынецкое и Мариново. И леса, которые облюбовали для охоты ещё рыцари Тевтонского ордена, а затем дворяне и кайзер Вильгельм II. Помимо природных мест, вы увидите старинные мосты, руины охотничьей резиденции и замка.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 3 часа. За это время мы пообщаемся, я расскажу вам интересные факты из истории региона.

Наша программа

Эколого-исторический музей «Виштынецкий»

Самый высокий в области ж/д мост в п. Токаревка

Новый мост

Мост Хейдена

Олений мост

Руины Имперского охотничьего двора (в народе «Дача Геринга»)

Руины императорского охотничьего замка

Памятный камень в честь принца Фридриха Карла Прусского

Ледниковое озеро Мариново

Ледниковое озеро Виштынецкое

Детали программы

Наш путь начинается в Калининграде и проходит через два крупных города на востоке Калининградской области — Черняховск и Гусев.

1️⃣ Три часа в пути — и мы в посёлке Краснолесье (нем. Роминтен), где вы сможете посетить эколого-исторический музей «Виштынецкий» и узнать больше о заповедных территориях пущи. Музей небольшой, достаточно 30 минут на осмотр экспозиции.

2️⃣ Затем подъедем к самому высокому в Калининградской области железнодорожному арочному мосту (25 м). Он был возведён в 1900–1901 годах! Здесь у нас будет час свободного времени, чтобы прогуляться и сделать фото.

3️⃣ Следующие пункты маршрута — затерянные в глубине Роминтенской пущи мосты через реку Красная: сказочный Новый мост, покрытый мхом, мост Хейдена и Олений мост. У первого из них, если повезёт, встретим лисицу, которая часто выпрашивает еду у туристов (см. фото). Я расскажу вам историю мостов, кто их строил и как они выглядели раньше.

4️⃣ Далее побываем у руин имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. Это удивительно красивая локация с отличным видом на реку Роминта. Вы узнаете, как это место было связано с Третьим Рейхом и кто здесь бывал в 20 веке.

5️⃣ Проследуем к охотничьему замку императора Вильгельма II. Вернее, к тому месту, где он когда-то был. Вы услышите историю его создания и увидите памятный камень, установленный в честь дяди кайзера, который вдохновил его на создание резиденции.

6️⃣ Едем на озеро Мариново, где вы насладитесь нетронутой природой, холмистым рельефом. На местной турбазе можно арендовать лодку или велосипед — вдоль восточного берега проходит часть оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов.

7️⃣ И конечная точка — Виштынецкое озеро. Это самое крупное, а также самое глубокое и чистое озеро Калининградской области. Отдохнув на его берегу, мы отправимся обратно в город.

Организационные детали

Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.

основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт. Обед: мы можем приготовить всё сами в лесу — у меня есть для этого всё необходимое, а продукты закупим в супермаркете по пути. Также есть возможность пообедать на турбазе на озеро Мариново — 600 руб. /чел. за домашнюю кухню, порцие большие.

мы можем приготовить всё сами в лесу — у меня есть для этого всё необходимое, а продукты закупим в супермаркете по пути. Также есть возможность пообедать на турбазе на озеро Мариново — 600 руб. /чел. за домашнюю кухню, порцие большие. В стоимость экскурсии входит: услуги гида, транспорт, кофе, чай (готовим сами), фото на маршруте (вышлю вам файлы на электронную почту)

Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании отвезу обратно

Дополнительные расходы (по желанию)