Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты

Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии

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Отправляемся далеко вглубь нашей области, в границе с Литвой и Польшей. Именно здесь находятся озёра ледникового происхождения, Виштынецкое и Мариново.

И леса, которые облюбовали для охоты ещё рыцари Тевтонского ордена, а затем дворяне и кайзер Вильгельм II. Помимо природных мест, вы увидите старинные мосты, руины охотничьей резиденции и замка.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
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Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 3 часа. За это время мы пообщаемся, я расскажу вам интересные факты из истории региона.

Наша программа

  • Эколого-исторический музей «Виштынецкий»
  • Самый высокий в области ж/д мост в п. Токаревка
  • Новый мост
  • Мост Хейдена
  • Олений мост
  • Руины Имперского охотничьего двора (в народе «Дача Геринга»)
  • Руины императорского охотничьего замка
  • Памятный камень в честь принца Фридриха Карла Прусского
  • Ледниковое озеро Мариново
  • Ледниковое озеро Виштынецкое

Детали программы

Наш путь начинается в Калининграде и проходит через два крупных города на востоке Калининградской области — Черняховск и Гусев.

1️⃣ Три часа в пути — и мы в посёлке Краснолесье (нем. Роминтен), где вы сможете посетить эколого-исторический музей «Виштынецкий» и узнать больше о заповедных территориях пущи. Музей небольшой, достаточно 30 минут на осмотр экспозиции.

2️⃣ Затем подъедем к самому высокому в Калининградской области железнодорожному арочному мосту (25 м). Он был возведён в 1900–1901 годах! Здесь у нас будет час свободного времени, чтобы прогуляться и сделать фото.

3️⃣ Следующие пункты маршрута — затерянные в глубине Роминтенской пущи мосты через реку Красная: сказочный Новый мост, покрытый мхом, мост Хейдена и Олений мост. У первого из них, если повезёт, встретим лисицу, которая часто выпрашивает еду у туристов (см. фото). Я расскажу вам историю мостов, кто их строил и как они выглядели раньше.

4️⃣ Далее побываем у руин имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. Это удивительно красивая локация с отличным видом на реку Роминта. Вы узнаете, как это место было связано с Третьим Рейхом и кто здесь бывал в 20 веке.

5️⃣ Проследуем к охотничьему замку императора Вильгельма II. Вернее, к тому месту, где он когда-то был. Вы услышите историю его создания и увидите памятный камень, установленный в честь дяди кайзера, который вдохновил его на создание резиденции.

6️⃣ Едем на озеро Мариново, где вы насладитесь нетронутой природой, холмистым рельефом. На местной турбазе можно арендовать лодку или велосипед — вдоль восточного берега проходит часть оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов.

7️⃣ И конечная точка — Виштынецкое озеро. Это самое крупное, а также самое глубокое и чистое озеро Калининградской области. Отдохнув на его берегу, мы отправимся обратно в город.

Организационные детали

  • Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Обед: мы можем приготовить всё сами в лесу — у меня есть для этого всё необходимое, а продукты закупим в супермаркете по пути. Также есть возможность пообедать на турбазе на озеро Мариново — 600 руб. /чел. за домашнюю кухню, порцие большие.
  • В стоимость экскурсии входит: услуги гида, транспорт, кофе, чай (готовим сами), фото на маршруте (вышлю вам файлы на электронную почту)
  • Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании отвезу обратно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед на турбазе/закупка продуктов для походного обеда
  • Вход в музей: 100 руб. /взрослый, 70 руб. /детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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