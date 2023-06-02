Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
И леса, которые облюбовали для охоты ещё рыцари Тевтонского ордена, а затем дворяне и кайзер Вильгельм II. Помимо природных мест, вы увидите старинные мосты, руины охотничьей резиденции и замка.
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 3 часа. За это время мы пообщаемся, я расскажу вам интересные факты из истории региона.
Наша программа
- Эколого-исторический музей «Виштынецкий»
- Самый высокий в области ж/д мост в п. Токаревка
- Новый мост
- Мост Хейдена
- Олений мост
- Руины Имперского охотничьего двора (в народе «Дача Геринга»)
- Руины императорского охотничьего замка
- Памятный камень в честь принца Фридриха Карла Прусского
- Ледниковое озеро Мариново
- Ледниковое озеро Виштынецкое
Детали программы
Наш путь начинается в Калининграде и проходит через два крупных города на востоке Калининградской области — Черняховск и Гусев.
1️⃣ Три часа в пути — и мы в посёлке Краснолесье (нем. Роминтен), где вы сможете посетить эколого-исторический музей «Виштынецкий» и узнать больше о заповедных территориях пущи. Музей небольшой, достаточно 30 минут на осмотр экспозиции.
2️⃣ Затем подъедем к самому высокому в Калининградской области железнодорожному арочному мосту (25 м). Он был возведён в 1900–1901 годах! Здесь у нас будет час свободного времени, чтобы прогуляться и сделать фото.
3️⃣ Следующие пункты маршрута — затерянные в глубине Роминтенской пущи мосты через реку Красная: сказочный Новый мост, покрытый мхом, мост Хейдена и Олений мост. У первого из них, если повезёт, встретим лисицу, которая часто выпрашивает еду у туристов (см. фото). Я расскажу вам историю мостов, кто их строил и как они выглядели раньше.
4️⃣ Далее побываем у руин имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. Это удивительно красивая локация с отличным видом на реку Роминта. Вы узнаете, как это место было связано с Третьим Рейхом и кто здесь бывал в 20 веке.
5️⃣ Проследуем к охотничьему замку императора Вильгельма II. Вернее, к тому месту, где он когда-то был. Вы услышите историю его создания и увидите памятный камень, установленный в честь дяди кайзера, который вдохновил его на создание резиденции.
6️⃣ Едем на озеро Мариново, где вы насладитесь нетронутой природой, холмистым рельефом. На местной турбазе можно арендовать лодку или велосипед — вдоль восточного берега проходит часть оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов.
7️⃣ И конечная точка — Виштынецкое озеро. Это самое крупное, а также самое глубокое и чистое озеро Калининградской области. Отдохнув на его берегу, мы отправимся обратно в город.
Организационные детали
- Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Обед: мы можем приготовить всё сами в лесу — у меня есть для этого всё необходимое, а продукты закупим в супермаркете по пути. Также есть возможность пообедать на турбазе на озеро Мариново — 600 руб. /чел. за домашнюю кухню, порцие большие.
- В стоимость экскурсии входит: услуги гида, транспорт, кофе, чай (готовим сами), фото на маршруте (вышлю вам файлы на электронную почту)
- Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании отвезу обратно
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед на турбазе/закупка продуктов для походного обеда
- Вход в музей: 100 руб. /взрослый, 70 руб. /детский
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.