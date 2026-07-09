Отправляемся далеко вглубь нашей области, к границе с Литвой и Польшей. Именно здесь находятся озёра ледникового происхождения, Виштынецкое и Мариново. И леса, которые облюбовали для охоты ещё рыцари Тевтонского ордена, а затем дворяне и кайзер Вильгельм II. Помимо природных мест, вы увидите старинные мосты, руины охотничьей резиденции и замка, а в тёплое время года — аистов!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 3 часа. За это время мы пообщаемся, я расскажу вам интересные факты из истории региона.

Вы увидите

Самый высокий в области ж/д мост в п. Токаревка

Мост Хайдена

Олений мост

Руины Имперского охотничьего двора (в народе «Дача Геринга»)

Руины императорского охотничьего замка

Памятный камень в честь принца Фридриха Карла Прусского

Ледниковое озеро Мариново

Ледниковое озеро Виштынецкое

Ледниковое озеро Лесистое

Воинский мемориал 1914 г. «Вальдекаудель»

Кирха п. Пиллюпонена

Кирха п. Тольмигкемена

Детали программы

Наш путь начинается в Калининграде и проходит через два крупных города на востоке Калининградской области — Черняховск и Гусев. Три часа в пути — и мы в посёлке Краснолесье (нем. Роминтен).

Затем подъедем к самому высокому в Калининградской области железнодорожному арочному мосту (25 м). Он был возведён в 1900–1901 годах! Здесь у нас будет час свободного времени, чтобы прогуляться и сделать фото.

Следующие пункты маршрута — затерянные в глубине Роминтенской пущи мосты через реку Красная: мост Хейдена и Олений мост. У первого из них, если повезёт, встретим лисицу, которая часто выпрашивает еду у туристов (см. фото). Я расскажу вам историю мостов, кто их строил и как они выглядели раньше.

Далее побываем у руин имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. Это удивительно красивая локация с отличным видом на реку Роминта. Вы узнаете, как это место было связано с Третьим Рейхом и кто здесь бывал в 20 веке.

Проследуем к охотничьему замку императора Вильгельма II. Вернее, к тому месту, где он когда-то был. Вы услышите историю его создания и увидите памятный камень, установленный в честь дяди кайзера, который вдохновил его на создание резиденции.

Едем на озеро Мариново, где вы насладитесь нетронутой природой, холмистым рельефом. На местной турбазе можно арендовать лодку или велосипед — вдоль восточного берега проходит часть оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов.

И конечная точка — Виштынецкое озеро. Это самое крупное, а также самое глубокое и чистое озеро Калининградской области. Отдохнув на его берегу, мы отправимся обратно в город.

Организационные детали