Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 3 часа. За это время мы пообщаемся, я расскажу вам интересные факты из истории региона.
Вы увидите
Самый высокий в области ж/д мост в п. Токаревка
Мост Хайдена
Олений мост
Руины Имперского охотничьего двора (в народе «Дача Геринга»)
Руины императорского охотничьего замка
Памятный камень в честь принца Фридриха Карла Прусского
Ледниковое озеро Мариново
Ледниковое озеро Виштынецкое
Ледниковое озеро Лесистое
Воинский мемориал 1914 г. «Вальдекаудель»
Кирха п. Пиллюпонена
Кирха п. Тольмигкемена
Детали программы
Наш путь начинается в Калининграде и проходит через два крупных города на востоке Калининградской области — Черняховск и Гусев. Три часа в пути — и мы в посёлке Краснолесье (нем. Роминтен).
Затем подъедем к самому высокому в Калининградской области железнодорожному арочному мосту (25 м). Он был возведён в 1900–1901 годах! Здесь у нас будет час свободного времени, чтобы прогуляться и сделать фото.
Следующие пункты маршрута — затерянные в глубине Роминтенской пущи мосты через реку Красная: мост Хейдена и Олений мост. У первого из них, если повезёт, встретим лисицу, которая часто выпрашивает еду у туристов (см. фото). Я расскажу вам историю мостов, кто их строил и как они выглядели раньше.
Далее побываем у руин имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. Это удивительно красивая локация с отличным видом на реку Роминта. Вы узнаете, как это место было связано с Третьим Рейхом и кто здесь бывал в 20 веке.
Проследуем к охотничьему замку императора Вильгельма II. Вернее, к тому месту, где он когда-то был. Вы услышите историю его создания и увидите памятный камень, установленный в честь дяди кайзера, который вдохновил его на создание резиденции.
Едем на озеро Мариново, где вы насладитесь нетронутой природой, холмистым рельефом. На местной турбазе можно арендовать лодку или велосипед — вдоль восточного берега проходит часть оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов.
И конечная точка — Виштынецкое озеро. Это самое крупное, а также самое глубокое и чистое озеро Калининградской области. Отдохнув на его берегу, мы отправимся обратно в город.
Организационные детали
Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт
В стоимость экскурсии входит: разрешение на въезд в погранзону в составе группы, услуги гида, транспорт, кофе, чай (готовим сами)
Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию национального парка: 300 ₽/чел. + 450 ₽ за машину с гидом. Есть льготные билеты — возьмите с собой подтверждающие документы.
Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna, Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка.
Я заберу вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании отвезу обратно
Предусмотрена остановка на завтрак. Также есть возможность пообедать на турбазе на озере Мариново — около 600 ₽ за чел. за домашнюю кухню, порции большие
Возможно проведение экскурсии для группы до 7 человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Экскурсию для большего количества человек нужно предварительно согласовать с гидом
Возможно путешествие с детьми по предварительному согласованию. Вы должны учитывать продолжительность экскурсии для вашего ребёнка
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Калининграде в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1808 туристов
Я дипломированный- аттестованный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске. Потом учился и закончил Калининградское читать дальшеуменьшить
высшее военно-морское училище. Мой первый опыт работы с путешественниками случился в 1991 году. Я занимался приёмом и размещением немецких туристов, бывших жителей Восточной Пруссии. Много путешествую по Калининградской области. Увлекаюсь фотографией. Люблю природу и активный отдых. Занимаюсь скалолазанием и подводной охотой. Приглашаю вас исследовать Калининградскую область вместе с дипломированными-аттестованными гидами-экскурсоводами, моими единомышленниками, влюблёнными в путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
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3
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2
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1
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Марина
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Особенно запомнились охотничьи резиденции времён императора Вильгельма II и Третьего рейха. Даже сохранившиеся руины позволяют представить их былое величие. Ледниковые озёра Виштынецкое и Мариново покорили читать дальшеуменьшить
своей чистотой, а леса - своим величием и тишиной… Старинные мосты - это отдельная история этого края. Но, главная ценность этой поездки - Андрей. Его эрудированность, начитанность и интеллигентная манера общения сделали экскурсию совершенно особенной. Он не ограничивается общедоступными источниками, постоянно работает с материалами музеев Калининградской области и Германии, много читает и собирает уникальные сведения. Благодаря этому Андрей показывает редкие фотографии и рассказывает факты, которые невозможно найти в открытом доступе. После такой экскурсии понимаешь, что это не просто работа гида, а настоящее исследование. Огромное спасибо за день, который запомнится надолго!
+2
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В
Владимир
Мы с семьей (три человека) брали сразу три экскурсии; эта - первая. Обычно люди долгие и сложные экскурсии оставляют «на потом». Но мы решили съездить сразу, пока ещё есть силы, читать дальшеуменьшить
и не пожалели! Калининградское утро порадовало нас солнцем и комфортными +23 градуса. Владлен забрал нас на машине прямо от дома. Рассказал про историю Тевтонского ордена, пока добирались до первой точки. На самом деле, вся поездка от начала до конца, очень живописная. Одни вековые липы и дубы вдоль дороги чего стоят! А обжитых гнезд аистов в одном из поселков насчитали более 20. И все эти красоты настоящего сопровождались увлекательным рассказом гида о том, что здесь (и не только здесь) было раньше (от раннего средневековья до поздних советских времен). За всю экскурсию успели мы посмотреть и на рыцарские крепости, и на леса с полями, и на бункеры времен Второй мировой. В национальном парке пересеклись и пообщались с госинспекторами по охране парка (нет, никаких штрафов, задержаний - просто мило поболтали, позадавали вопросы). Очень образованные и интересные люди. Видно, что реально любят свою работу и болеют за дело. Домой вернулись спустя 14 часов, но оно точно того стоило! Владлен, большое спасибо за прекрасно составленную и проведенную экскурсию. А также за наличие репелентов от гнуса и оводов. Было забавно наблюдать, как эта нечисть в виде нимбов кружила вокруг наших голов, но атаковать не рискнули.) В следующий раз. - в Балтийск с вами обязательно!
+2
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Дарья
это было невероятное приключение! очень рекомендую гида и саму экскурсию (точно поеду еще)
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Г
Гульнара
Огромное спасибо Владлену за такую потрясающую экскурсию. Очень много интересной информации, огромное количество остановок и потрясающих мест 😌 Мы с мужем остались в восторге. Экскурсия длилась с 7 утра и читать дальшеуменьшить
часов до 8 вечера. Всё это время Владлен общался с нами, рассказывал истории, показывал карты и другой исторический материал, отвечал на все наши вопросы. Если вы еще думаете, не нужно 😅 не пожалеете.
+2
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Инна
Самая насыщенная,информативная,заставляющая думать экскурсия,на которой я побывала. Владлен,прекрасно эрудированный экскурсовод,после завершения нашего путешествия,(это не преамбула),на многие события меняется взгляд,начинаешь осмысливать вещи и события,о которых не знал,не интересовался или просто полагался на чье-то мнение. Огромная благодарность Владлену,до сих пор под впечатлением!
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М
Максим
Интересный маршрут с остановками как на природе, так и в городах. Если вы уже закрыли почти всю "обязательную программу" в Калининграде и окрестностях, то эта поездка может быть вам интересна: восток области сильно отличается от более туристического запада.
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