Розенау: история южного предместья Кёнигсберга

Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до- и послевоенные эпохи

«Розы на лугу» — таково романтическое название района, где сохранились целые кварталы немецкой застройки.

Гуляя по улочкам Розенау, вы познакомитесь с архитектурным обликом города начала 20 в.

Узнаете историю главных местных символов — кирхи, школы, индустриальных объектов 19 века.

И немного почувствуете себя первооткрывателями, исследуя нетуристическую часть Калининграда.
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга

Что вас ожидает

Калининград с новой стороны

В бывшем южном пригороде Кёнигсберга поговорим о прошлом, настоящем и будущем района, ныне входящего в состав Калининграда. Вы узнаете о происхождении его названия. Осмотрите самые яркие образцы городской архитектуры на рубеже 19-20 вв. и выясните значение «хаусмарок».

Я познакомлю вас с историей возникновения основных символов Розенау: бывшей лютеранской кирхи, народной школы конца 19 в. и, конечно, не обойдем вниманием грандиозный комплекс бойни и скотного двора, «градообразующий» производственный объект с интересной судьбой.

Все локации маршрута выбраны неслучайно и раскрывают историю жизни этого района от момента его возникновения и до наших дней. В основе экскурсии — только достоверные факты, которые я бережно собирал, подготавливая материал.

Организационные детали

  • Добраться из центра до точки старта экскурсии можно городским общественным транспортом
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе рынка Московского района Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Станислав
Станислав
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Почти всю свою сознательную жизнь (порядка 30 лет) я живу в Калининграде. И город, и область знаю очень хорошо. Много лет занимаюсь изучением истории Восточной Пруссии, в целом, и Кёнигсберга, в частности. За эти годы мне удалось собрать множество интересных сведений, фактов и легенд, буквально пронизывающих эту древнюю землю, начиная с эпохи языческой Пруссии, последующей колонизации этих земель Тевтонским орденом и заканчивая довоенными и послевоенными событиями 20-го века, охватывая и наши дни. Убеждён, что полученными знаниями необходимо делиться с другими людьми, особенно, путешественниками! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально ярко и интересно. Присоединяйтесь!:)
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