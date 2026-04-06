«Розы на лугу» - таково романтическое название района Розенау, где сохранились целые кварталы немецкой застройки. Гуляя по его улочкам, можно познакомиться с архитектурным обликом города начала 20 века. Узнайте историю

главных местных символов - кирхи, школы и индустриальных объектов 19 века. Почувствуйте себя первооткрывателями, исследуя нетуристическую часть Калининграда. Все локации маршрута выбраны неслучайно и раскрывают историю жизни этого района от момента его возникновения и до наших дней. В основе экскурсии - только достоверные факты, бережно собранные и подготовленные

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Описание экскурсии

Калининград с новой стороны

В бывшем южном пригороде Кёнигсберга поговорим о прошлом, настоящем и будущем района, ныне входящего в состав Калининграда. Вы узнаете о происхождении его названия. Осмотрите самые яркие образцы городской архитектуры на рубеже 19-20 вв. и выясните значение «хаусмарок».

Я познакомлю вас с историей возникновения основных символов Розенау: бывшей лютеранской кирхи, народной школы конца 19 в. и, конечно, не обойдем вниманием грандиозный комплекс бойни и скотного двора, «градообразующий» производственный объект с интересной судьбой.

Все локации маршрута выбраны неслучайно и раскрывают историю жизни этого района от момента его возникновения и до наших дней. В основе экскурсии — только достоверные факты, которые я бережно собирал, подготавливая материал.

Организационные детали