Что вас ожидает

Калининград с новой стороны

В бывшем южном пригороде Кёнигсберга поговорим о прошлом, настоящем и будущем района, ныне входящего в состав Калининграда. Вы узнаете о происхождении его названия. Осмотрите самые яркие образцы городской архитектуры на рубеже 19-20 вв. и выясните значение «хаусмарок».

Я познакомлю вас с историей возникновения основных символов Розенау: бывшей лютеранской кирхи, народной школы конца 19 в. и, конечно, не обойдем вниманием грандиозный комплекс бойни и скотного двора, «градообразующий» производственный объект с интересной судьбой.

Все локации маршрута выбраны неслучайно и раскрывают историю жизни этого района от момента его возникновения и до наших дней. В основе экскурсии — только достоверные факты, которые я бережно собирал, подготавливая материал.

Организационные детали