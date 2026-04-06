Исследуйте Калининград с новой стороны! Узнайте историю района Розенау, его символы и значимые объекты. Погружайтесь в атмосферу прошлого и настоящего
«Розы на лугу» - таково романтическое название района Розенау, где сохранились целые кварталы немецкой застройки. Гуляя по его улочкам, можно познакомиться с архитектурным обликом города начала 20 века. Узнайте историю читать дальшеуменьшить
главных местных символов - кирхи, школы и индустриальных объектов 19 века. Почувствуйте себя первооткрывателями, исследуя нетуристическую часть Калининграда.
Все локации маршрута выбраны неслучайно и раскрывают историю жизни этого района от момента его возникновения и до наших дней. В основе экскурсии - только достоверные факты, бережно собранные и подготовленные
В бывшем южном пригороде Кёнигсберга поговорим о прошлом, настоящем и будущем района, ныне входящего в состав Калининграда. Вы узнаете о происхождении его названия. Осмотрите самые яркие образцы городской архитектуры на рубеже 19-20 вв. и выясните значение «хаусмарок».
Я познакомлю вас с историей возникновения основных символов Розенау: бывшей лютеранской кирхи, народной школы конца 19 в. и, конечно, не обойдем вниманием грандиозный комплекс бойни и скотного двора, «градообразующий» производственный объект с интересной судьбой.
Все локации маршрута выбраны неслучайно и раскрывают историю жизни этого района от момента его возникновения и до наших дней. В основе экскурсии — только достоверные факты, которые я бережно собирал, подготавливая материал.
Организационные детали
Добраться из центра до точки старта экскурсии можно городским общественным транспортом
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе рынка Московского района Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 417 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Почти всю свою сознательную жизнь (больше 30 лет) я живу в Калининграде. И город, и область знаю очень хорошо. Много лет занимаюсь изучением истории Восточной Пруссии читать дальшеуменьшить
в целом, и Кёнигсберга в частности. За эти годы мне удалось собрать множество интересных сведений, фактов и легенд, буквально пронизывающих эту древнюю землю, начиная с эпохи языческой Пруссии, последующей колонизации этих земель Тевтонским орденом и заканчивая довоенными и послевоенными событиями 20-го века, охватывая и наши дни. Убеждён, что полученными знаниями необходимо делиться с другими людьми, особенно, путешественниками! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально ярко и интересно. Присоединяйтесь!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
118
4
1
3
–
2
–
1
–
Денис
Все прошло отлично! Информативно и очень интересно! Спасибо! Рекомендую!
Станислав
Ответ организатора:
Денис, благодарю за отзыв! Приезжайте ещё!:)
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А
Анастасия
Необычная и занимательная экскурсия по малоизвестному для туриста, но не менее интересному и исторически значимому району города, благодаря интересному рассказу экскурсия прошла легко, а время пролетело незаметно) каждый найдет в ней для себя что-то новое и интересное, как турист, так и местный житель, спасибо организатору)
Станислав
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо большое за отзыв! Приезжайте к нам ещё!:)
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М
Марина
Хочу выразить огромную благодарность Станиславу, за чудесную экскурсию! Замечательный рассказчик, очень приятный человек и конечно профессионал своего дела! Любит и знает свой город. Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям, Станислава. Это место в Калининграде недооценено, а оно хранит значимую часть истории города! Спасибо Станислав!
Станислав
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое за отзыв, приезжайте к нам ещё!:)
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Надежда
Я ехала к старту экскурсии на такси, а водитель недоумевал: что смотреть в Розенау? (Оказалось, что сам он родился в том доме, откуда у нас начиналась экскурсия). Как это часто читать дальшеуменьшить
бывает, всё зависит от экскурсовода. Станислав оказался мастером своего дела, который знает каждый сантиметр южной окраины Калининграда. Он рассказывал о разных исторических периодах района – немецком, советском, российском. Делал акцент на архитектуре, её деталях, объяснял стили. Показывал исторические фотографии и сравнивал прошлое с настоящим. Акцентировал наше внимание на бережном отношении к земле на конкретных примерах застройки. Я многое узнала о самом Калининграде и улетела домой с тёплыми впечатлениями. Очень рекомендую Станислава как гида.
+2
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Анна
Выражаю огромную благодарность Станиславу за отличную экскурсию! Очень рада, что решилась на нее, несмотря на дождливый день. Станислав так интересно и увлеченно рассказывает, что на погоду становится все равно. Человек читать дальшеуменьшить
настолько вдохновлен историей своего города, что это заражает. Экскурсия проходит по бывшему району Розентау, сейчас это практически окраина Калининграда. Сама бы я никогда сюда не поехала, но вот с таким профессиональным рассказчиком, как Станислав, эта часть города открыла ь для меня с очень интересной стороны. Она как будто ожила. Все положительные отзывы о работе Станислава подтвердила на собственном опыте. Однозначный must have!
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Татьяна
Лучшая экскурсия из тех, что у нас были! Необычно, нестандартно и очень атмосферно. Советую от души любителям не супер туристических мест. Огромное спасибо Станиславу
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