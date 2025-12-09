Откройте рождественскую магию Балтики! Вас ждет дегустация на сыроварне «Шаакендорф», очарование Зеленоградска с его котиками и новогодними улочками. Мы неспешно прогуляемся по набережной и по желанию оценим вид с колеса обозрения.
А в жемчужине Светлогорске вы погрузитесь в атмосферу курорта с сиянием гирлянд и ароматом глинтвейна.
Описание экскурсии
Волшебство на побережье Балтийского моряНачнем наше путешествие с посещения семейной сыроварни «Шаакендорф», где вас ждет дегустация местных сыров и шоколада, приготовленных с любовью и заботой. Далее отправляемся в Зеленоградск — небольшой и очаровательный прибрежный городок. Здесь ваш ждут уютные новогодние улочки, старинные домики и, конечно же, пушистые жители Зеленоградска — котики. Вы насладитесь неспешной прогулкой по набережной вдоль Балтийского моря, слушая шум волн и вдыхая свежий морской воздух. Променад становится особенно чарующим под светом гирлянд. Здесь расположено колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров, из панорамных кабинок которого открывается великолепный вид на Балтийское море, Куршскую косу и город. Затем мы посетим Светлогорск — жемчужину балтийского побережья. Это уникальный город-курорт, известный своими роскошными вилами и великолепными пейзажами. Мы прогуляемся по улицам, утопающим в гирляндах и сиянии новогодних украшений, наслаждаясь ароматом глинтвейна и свежим морским ветром.
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сыроварня «Шаакендорф»
- Курортный проспект
- Кошачий дом
- Парк Плантаже
- Вилла Крелль
- Променад в Зеленоградске
- Колесо обозрения «Глаз Балтики»
- Водонапорная башня
- Кирха Раушена
- Вилла Малепартус
- Вилла Хартман
- Лиственичный парк
- Курхаус
- Панорамный лифт с видом на море
- Янтарь-холл
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Дегустация на сыроварне: 500 руб. /чел.
- Билеты на колесо обозрения: 700 руб. /взрослый, 500 руб. /детский
- Подъем на панорамном лифте: 120 руб. /чел.
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
