Описание Фото Ответы на вопросы Откройте рождественскую магию Балтики! Вас ждет дегустация на сыроварне «Шаакендорф», очарование Зеленоградска с его котиками и новогодними улочками. Мы неспешно прогуляемся по набережной и по желанию оценим вид с колеса обозрения.



А в жемчужине Светлогорске вы погрузитесь в атмосферу курорта с сиянием гирлянд и ароматом глинтвейна.

Описание экскурсии Волшебство на побережье Балтийского моря Начнем наше путешествие с посещения семейной сыроварни «Шаакендорф», где вас ждет дегустация местных сыров и шоколада, приготовленных с любовью и заботой. Далее отправляемся в Зеленоградск — небольшой и очаровательный прибрежный городок. Здесь ваш ждут уютные новогодние улочки, старинные домики и, конечно же, пушистые жители Зеленоградска — котики. Вы насладитесь неспешной прогулкой по набережной вдоль Балтийского моря, слушая шум волн и вдыхая свежий морской воздух. Променад становится особенно чарующим под светом гирлянд. Здесь расположено колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров, из панорамных кабинок которого открывается великолепный вид на Балтийское море, Куршскую косу и город. Затем мы посетим Светлогорск — жемчужину балтийского побережья. Это уникальный город-курорт, известный своими роскошными вилами и великолепными пейзажами. Мы прогуляемся по улицам, утопающим в гирляндах и сиянии новогодних украшений, наслаждаясь ароматом глинтвейна и свежим морским ветром.

