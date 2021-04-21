Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Янтарный: обитель солнечного камня

Вы посетите легендарное место, которым гордится вся Балтика: именно здесь сосредоточены почти все мировые запасы янтаря! На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 добычи камня. Прогуляетесь 👣 по дендропарку, высаженному по указанию янтарного магната. Увидите, как выглядит такой интересный представитель флоры, как тюльпановое дерево 🌲. Также я покажу скандинавский квартал для рабочих, добывавших янтарь, и расскажу о трагических событиях на шахте Анна. И конечно, у вас будет время на покупки в местных лавках и магазинах.

Любимец профессоров — Светлогорск

Путь в уютный городок подарит прекрасные виды Балтийского моря 🌊 с высоты Филинской бухты. В Светлогорске вы пройдете по центральной улице бывшего Раушена и послушаете рассказ о развитии курорта. Осмотрите главную гостиницу Курхаус. Узнаете, какие истории 📖 хранят виллы знаменитых людей и пансионаты. Увидите немецкий комплекс с дивной водонапорной башней, увитой девичьим виноградом, и Летний дом КВН. Спуститесь к променаду, где находятся редкие солнечные часы, выполненные из мозаики. А наверх можно будет подняться по старой немецкой или по канатной дороге.

Зеленоградск — курорт королей

В третьем городе, светском центре отдыха аристократов, вы осмотрите главные памятники старины: еще одну потрясающую водонапорную башню, кирху Святого Адальберта и главную гостиницу бывшего Кранца. Гуляя по променаду, поговорим о традициях морского отдыха и купания 100 лет назад. А в завершение я познакомлю вас с современным этапом развития Зеленоградска, по соместительству столицы ⭐️ кошек, и объясню происхождение символа города.

Организационные детали