Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

Совершить променад по старинным центрам морского отдыха, слушая истории знаковых городов побережья

5
2 отзыва
Максим
Максим – Гид из Калининграда
В путешествии по балтийскому берегу вы узнаете, чем живет поселок, где давным-давно открыли невероятные запасы лучезарного янтаря и научились его обрабатывать.

В Светлогорске погрузитесь в атмосферу элитных немецких вилл.

А на прогулке 👣 по Зеленоградску поговорим об аристократических традициях морского релакса в 19 веке и символах столицы ⭐️ кошек.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

Что вас ожидает

Янтарный: обитель солнечного камня
Вы посетите легендарное место, которым гордится вся Балтика: именно здесь сосредоточены почти все мировые запасы янтаря! На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 добычи камня. Прогуляетесь 👣 по дендропарку, высаженному по указанию янтарного магната. Увидите, как выглядит такой интересный представитель флоры, как тюльпановое дерево 🌲. Также я покажу скандинавский квартал для рабочих, добывавших янтарь, и расскажу о трагических событиях на шахте Анна. И конечно, у вас будет время на покупки в местных лавках и магазинах.

Любимец профессоров — Светлогорск
Путь в уютный городок подарит прекрасные виды Балтийского моря 🌊 с высоты Филинской бухты. В Светлогорске вы пройдете по центральной улице бывшего Раушена и послушаете рассказ о развитии курорта. Осмотрите главную гостиницу Курхаус. Узнаете, какие истории 📖 хранят виллы знаменитых людей и пансионаты. Увидите немецкий комплекс с дивной водонапорной башней, увитой девичьим виноградом, и Летний дом КВН. Спуститесь к променаду, где находятся редкие солнечные часы, выполненные из мозаики. А наверх можно будет подняться по старой немецкой или по канатной дороге.

Зеленоградск — курорт королей
В третьем городе, светском центре отдыха аристократов, вы осмотрите главные памятники старины: еще одну потрясающую водонапорную башню, кирху Святого Адальберта и главную гостиницу бывшего Кранца. Гуляя по променаду, поговорим о традициях морского отдыха и купания 100 лет назад. А в завершение я познакомлю вас с современным этапом развития Зеленоградска, по соместительству столицы ⭐️ кошек, и объясню происхождение символа города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не входит питание 🍽️, посещение музеев, янтарного карьера, подъем по канатной дороге (она может не работать)
  • Дополнительно оплачивается трансфер от/до аэропорта, если он необходим
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Здравствуйте, дорогие гости Калининградской области! Меня зовут Максим, я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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2 настоящих отзыва от туристов

21 апр 2021
Пожалуй. из всех взятых мною экскурсий ( а их было 4) - это самая интересная и комфортная. Время пролетело незаметно. Очень понравились места, история, и то, как был подан материал. Огромное спасибо Максиму! Настоятельно рекомендую.
30 мар 2021
Могу только с полным восхищением отозваться о Максиме. Экскурсия началась со встречи меня в аэропорту. Это просто замечательно, когда гид может подстроиться под желания и возможности туриста и начать экскурсию с любого места. Максим, очень аккуратно и красиво, не перегружая меня датами, посвятил в историю возникновения городов. Экскурсия прошла на одном дыхании, по крайней мере для меня! )))) Весь маршрут построен так, чтобы была возможность увидеть как можно больше исторических и просто красивых мест, не забывая при том про возможность выпить кофе, перекусить, посетить туалетную комнату. Максим, помимо того, что очень интересный рассказчик, он очень тактичный и воспитанный человек: отвечал на множество моих вопросов, посещали дополнительно места, которые не были запланированы, одним словом выполнял все мои "хотелки", за что ему я особенно благодарна! Я впервые посещала ваш регион, и именно Максим стал первым местным жителем с которым мне довелось общаться. Я получила положительные эмоции не только об области, но о людях, которые в ней проживают. Максим, спасибо Вам за это огромное!

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