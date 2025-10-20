Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Курорты Балтики из Калининграда: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Вас ждет уникальное путешествие по берегу Балтийского моря, где каждый город раскроет свои секреты. В Янтарном вы познакомитесь с историей добычи янтаря, увидите дендропарк и скандинавский квартал. Светлогорск удивит архитектурой читать дальшеуменьшить
немецких вилл и историями знаменитых личностей.
Зеленоградск, бывший курорт королей, предстанет перед вами во всей красе с его историческими памятниками и символами. Экскурсия погрузит вас в атмосферу прошлого и настоящего этих замечательных мест.
Организационные детали продуманы для вашего удобства, чтобы вы могли насладиться поездкой без лишних забот
Лучшее время для посещения Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по променаду и осмотром достопримечательностей. В мае и сентябре также приятно посетить эти места, хотя погода может быть менее предсказуемой. Остальные месяцы года, особенно зимние, менее подходят для экскурсий на свежем воздухе, но всё же можно найти удовольствие в более спокойной атмосфере и отсутствии толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Янтарный карьер
Дендропарк
Тюльпановое дерево
Скандинавский квартал
Шахта Анна
Филинская бухта
Курхаус
Водонапорная башня
Летний дом КВН
Солнечные часы
Кирха Святого Адальберта
Гостиница Кранца
Описание экскурсии
Янтарный: обитель солнечного камня
Вы посетите легендарное место, которым гордится вся Балтика: именно здесь сосредоточены почти все мировые запасы янтаря! На экскурсии вы узнаете историю добычи камня. Прогуляетесь по дендропарку, высаженному по указанию янтарного магната. Увидите, как выглядит такой интересный представитель флоры, как тюльпановое дерево. Также я покажу скандинавский квартал для рабочих, добывавших янтарь, и расскажу о трагических событиях на шахте Анна. И конечно, у вас будет время на покупки в местных лавках и магазинах.
Любимец профессоров — Светлогорск
Путь в уютный городок подарит прекрасные виды Балтийского моря с высоты Филинской бухты. В Светлогорске вы пройдёте по центральной улице бывшего Раушена и послушаете рассказ о развитии курорта. Осмотрите главную гостиницу Курхаус. Узнаете, какие истории хранят виллы знаменитых людей и пансионаты. Увидите немецкий комплекс с дивной водонапорной башней, увитой девичьим виноградом, и Летний дом КВН. Спуститесь к променаду, где находятся редкие солнечные часы, выполненные из мозаики. А наверх можно будет подняться по старой немецкой или по канатной дороге.
Зеленоградск — курорт королей
В третьем городе, светском центре отдыха аристократов, вы осмотрите главные памятники старины: ещё одну потрясающую водонапорную башню, кирху Святого Адальберта и главную гостиницу бывшего Кранца. Гуляя по променаду, поговорим о традициях морского отдыха и купания 100 лет назад. А в завершение я познакомлю вас с современным этапом развития Зеленоградска, по совместительству столицы кошек, и объясню происхождение символа города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta 2018 г.
В стоимость экскурсии не входит питание, посещение музеев, янтарного карьера, подъем по канатной дороге (она может не работать)
Дополнительно оплачивается трансфер от/до аэропорта, если он необходим
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1063 туристов
Я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Сегодня у меня была возможность насладиться экскурсией по Калининградской области под руководством замечательного гида Максима, и это было просто потрясающе! 🌟
С самого начала Максим заинтересовал меня увлекательными историями и фактами читать дальшеуменьшить
о регионе. Его глубокие знания о Калининграде и его окрестностях, истории города и культурных традициях погрузили в атмосферу прошлого. Мы посетили множество интересных мест и каждый пункт был продуман до мелочей.
Особенно понравился личный подход Максима. Он всегда был готов ответить на мои вопросы и поделиться дополнительной информацией, что сделало экскурсию ещё более увлекательной. Очень приятно, когда гид не просто ведет экскурсию, а действительно увлечён тем, о чем рассказывает. 😊
Кроме того, Максим сделал все для того, чтобы я чувствовала себя комфортно и безопасно. Я наслаждалась не только интересными рассказами, но и душевной атмосферой на протяжении всей экскурсии.
Большое спасибо за ваше время, энтузиазм и за незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о этом удивительном регионе
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Е
Евгения
Посетили экскурсию в апреле 2026 года, Максим просто прекрасный гид, экскурсия была очень познавательной, он отвечал на все вопросы, рассказал очень много интересных фактов, историю Калининграда, показал много интересных мест. При посещение Калининграда в следующий раз, будем пользоваться только его услугами. Обязательно порекомендуем знакомым.
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С
Светлана
Экскурсия была хорошая, познавательная и позитивная 👍
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Н
Надежда
Спасибо большое, Максиму! Очень внимательный, чудесный рассказчик, подойдет подобный маршрут всем, и стар и млад будет заинтересован, Максим свою работу знает и сделает на все 100%. Спасибо большое всем!
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Татьяна
Хотим выразить огромную благодарность Максиму за потрясающую экскурсию по Калининграду и области! По нашей просьбе он легко скорректировал маршрут, и в итоге мы увидели не только главные достопримечательности, но и читать дальшеуменьшить
места, куда редко ступает нога туриста.
Подача информации – на высшем уровне: Максим знает всё и даже больше! Исторические факты, интересные детали, личные наблюдения – всё это он преподносит легко, с юмором и тактом. А его умение отвечать на любые вопросы и вовлекать в диалог вызывает искреннее восхищение.
Отдельно отметим комфорт: Максим аккуратно водит машину, заботливо рекомендует места для перекусов и покупок (без малейшего навязывания), а ещё умеет делать приятные сюрпризы. В конце экскурсии он исполнил мечту моей сестры – завёз нас на потрясающее маковое поле, где мы сделали миллион шикарных фото. А перед аэропортом – ещё и остановился у площадки с пролетающими самолётами для финального эффектного кадра!
Максим – не просто гид, а человек, который влюбляет в Калининград. После такой экскурсии хочется вернуться сюда если не на ПМЖ (шутка!), то точно ещё не раз. Спасибо за незабываемое путешествие, теплое отношение и профессионализм! Желаем вам неиссякаемого энтузиазма и море благодарных туристов – вы этого заслуживаете!
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В
Вероника
Прошёл почти месяц с нашей поездки в Калининград, а я до сих пор под впечатлением! Все благодаря Максиму. В Калининграде были первый раз, хотелось узнать и посмотреть как можно больше исторически читать дальшеуменьшить
красивых и интересных мест. Максима нашли по отзывам. Очень хороший и тактичный собеседник, профессиональный экскурсовод. Экскурсионные маршруты продуманы, было время и на кофе, и на перекус, и на «пофотографироваться», и просто подышать морским воздухом и насладиться красивейшими пейзажами. На экскурсию брали с собой сына (6 лет), Максим заранее подготовил детское кресло, учёл все наши пожелания в маршруте, рассказы были увлекательные и понятны даже ребёнку) Очень интересная экскурсия в янтарной мастерской, прогулка по парку Морица Беккера и пляжу в Янтарном, курортные улочки и канатная дорога Светлогорска, и, конечно, мурлыкающий Зеленоградск с интереснейшими композициями и самыми вкусными кренделями - всего один день с Максимом помог Балтийскому побережью влюбить нас в себя навсегда! 💙
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