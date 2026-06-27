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Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф

Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Вас ждет насыщенный день, полный открытий в Зеленоградске, Светлогорске и Шаакен Дорф.

Прогуляйтесь по тенистым аллеям, насладитесь архитектурой старинных немецких вилл и познакомьтесь с уникальными традициями Калининградской области.

Попробуйте легендарные калининградские сыры,
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насладитесь ароматом свежей сосновой рощи и услышите шум прибоя на берегу Балтики.

Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к живой истории и вкусить местные гастрономические шедевры.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу уединения и тишины, которую подарит вам балтийское побережье

5
71 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Прогулка по кошачьей столице
  • 🏖️ Красивейшие курорты Балтики
  • 🧀 Дегустация крафтовых сыров
  • 🌲 Сосновая свежесть и морской бриз
  • 🏰 Погружение в прусскую историю
  • ⛪ Посещение старинных церквей
  • 🍷 Оценка местного глинтвейна

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. В это время можно насладиться прогулками по побережью и тёплым морским бризом. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но могут быть прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф

Что можно увидеть

  • Кирха Святого Адальберта
  • Лютеранская церковь Серафима Саровского
  • Водонапорная башня
  • Солнечные часы

Описание экскурсии

Сосчитать котов Зеленоградска

Сперва возьмем курс на Зеленоградск — бывший прусский Кранц, который превратился в настоящую столицу кошек. На старинных улочках вы увидите светофоры для пушистых горожан, граффити и памятники с их изображением. Мы прогуляемся по уютным пешеходным зонам, попробуем минеральной воды из бювета королевы Елизаветы. Погрузимся в историю Кранца у бывшей Кирхи Святого Адальберта и, если захотите, посетим кошачий музей Мурариум.

Променад по сосново-морскому Светлогорску

Следом нас ждет один из красивейших курортов Балтики — Светлогорск. Сохранившиеся прусские виллы, окруженные высокими соснами, помогут нам ощутить атмосферу и неторопливый ритм бывшего Раушена. Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры. А если внезапно похолодает — не беда! Это всего лишь повод согреться и оценить местный глинтвейн.

Сыр, вино и шоколад!

На обратном пути мы остановимся на крафтовой сыроварне Шаакен Дорф рядом с колоритным прусским замком. Здесь вы откроете секреты производства сыров по сохранившимся старинным рецептам. А после продегустируете фирменные калининградские сыры, шоколад и вина.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия подойдет для детей от 8 лет (не предусмотрено детское автокресло)
  • Дополнительные расходы (по желанию): дегустация на сыроварне — 400 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заеду за вами в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 533 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я и моя команда профессиональных дипломированных гидов предлагаем экскурсии на самые разнообразные темы. Наши маршруты проходят по всей Калининградской области. Вас ждут жемчужины побережья Балтики, уютные
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малые города, хранящие в себе дух старой Европы, аутентичный рыцарский восток, необычные музеи и дегустации местных специалитетов. Нашу команду объединяет живой креативный подход, когда информация преподносится легко, без монотонности и скучного заученного текста, перегруженного академической информацией. Мы понимаем, что гостям важно напитаться впечатлениями, отдохнуть, провести этот день в прекрасном настроении. Нас объединяет любовь к нашему Янтарному краю и мы готовы интересно делиться его историей! Помимо экскурсии мы посоветуем, где лучше всего купить уникальный янтарь, самый вкусный марципан, попробовать местную кухню и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
4
3
2
1
Дарья
Очень хорошая экскурсия!! Особенно для тех, у кого время на осмотр области сильно ограничено, а посмотреть хочется побольше. Игорь – очень приятный гид, хороший рассказчик, умеющий заинтересовать слушателей. Не торопясь, мы за 6 часов осмотрели и Зеленоградск, и Светлогорск, и заглянули в Шаакен Дорф. Экскурсию рекомендую от всей души!!
Очень хорошая экскурсия!! Особенно для тех, у кого время на осмотр области сильно ограничено, а посмотреть
Очень хорошая экскурсия!! Особенно для тех, у кого время на осмотр области сильно ограничено, а посмотреть
Очень хорошая экскурсия!! Особенно для тех, у кого время на осмотр области сильно ограничено, а посмотреть
Очень хорошая экскурсия!! Особенно для тех, у кого время на осмотр области сильно ограничено, а посмотреть
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К
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и ни разу не пожалели, что выбрали именно вас❤️. Влюбились в Зеленоградск (и в его
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котов 🐱) и Светлогорск🩷💚🩵. Марина — потрясающий рассказчик, с ней время пролетело незаметно, а остались только яркие эмоции🌈, красивые фото 📸 и полное чувство, что мы увидели самое главное🤩. Обязательно вернемся и порекомендуем вас всем знакомым! 🤗💜💚💙🩷🧡

Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина, огромное спасибо за 🌊«Балтийский вояж»! Это было великолепно! 😍 Прилетали в Калининград с подружками 👭🧍🏼♀️и
Марина
Марина
Ответ организатора:
Большое спасибо ❤️ Такой теплый, приятный отзыв 🌞 Буду очень рада видеть вас снова, это был незабываемый интересный радостный день! 🕊️Вы просто чудо путешественники 👌 Вспоминаю с улыбкой и теплом 🥰😍
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Наталья
Были на экскурсии 29.03, с детьми 13 и 14 лет. Все в восторге! Большое спасибо нашему экскурсоводу Марине! Очень интересно рассказывала историю городов и не только, мы побывали в лучших локациях, время пролетело незаметно, влюбились в Светлогорск и Зеленоградск, планируем вернуться. От дегустации на Шаакен Дорф тоже в восхищении. Однозначно рекомендуем!
Были на экскурсии 29.03, с детьми 13 и 14 лет. Все в восторге! Большое спасибо нашему
Были на экскурсии 29.03, с детьми 13 и 14 лет. Все в восторге! Большое спасибо нашему
Были на экскурсии 29.03, с детьми 13 и 14 лет. Все в восторге! Большое спасибо нашему
Были на экскурсии 29.03, с детьми 13 и 14 лет. Все в восторге! Большое спасибо нашему
Были на экскурсии 29.03, с детьми 13 и 14 лет. Все в восторге! Большое спасибо нашему
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Дмитрий
Насыщенный маршрут, комфортный темп, получили удовольствие и эстетическое, и гастрономическое (в частной сыроварне).
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К
спасибо Игорю за сегодняшний прекрасный день. попробовали сыр и сладости в семейной сыроварне, где все сделано с душой. Светлогорск - действительно жемчужина. Зеленоградск невероятно милый, уютный и красочный. прекрасный день в компании прекрасного гида!
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Ирина
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный и грамотный рассказчик, идет навстречу пожеланиям и любит свой край, и заряжает этой любовью туристов!
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный+2
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
Благодарим Марину за чудесный день! Получили невероятные эмоции! Марина тактичный и при этом общительный человек, интересный
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