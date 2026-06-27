Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. В это время можно насладиться прогулками по побережью и тёплым морским бризом. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но могут быть прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.

Вас ждет насыщенный день, полный открытий в Зеленоградске, Светлогорске и Шаакен Дорф.Прогуляйтесь по тенистым аллеям, насладитесь архитектурой старинных немецких вилл и познакомьтесь с уникальными традициями Калининградской области.Попробуйте легендарные калининградские сыры,

насладитесь ароматом свежей сосновой рощи и услышите шум прибоя на берегу Балтики. Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к живой истории и вкусить местные гастрономические шедевры. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу уединения и тишины, которую подарит вам балтийское побережье

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сосчитать котов Зеленоградска

Сперва возьмем курс на Зеленоградск — бывший прусский Кранц, который превратился в настоящую столицу кошек. На старинных улочках вы увидите светофоры для пушистых горожан, граффити и памятники с их изображением. Мы прогуляемся по уютным пешеходным зонам, попробуем минеральной воды из бювета королевы Елизаветы. Погрузимся в историю Кранца у бывшей Кирхи Святого Адальберта и, если захотите, посетим кошачий музей Мурариум.

Променад по сосново-морскому Светлогорску

Следом нас ждет один из красивейших курортов Балтики — Светлогорск. Сохранившиеся прусские виллы, окруженные высокими соснами, помогут нам ощутить атмосферу и неторопливый ритм бывшего Раушена. Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры. А если внезапно похолодает — не беда! Это всего лишь повод согреться и оценить местный глинтвейн.

Сыр, вино и шоколад!

На обратном пути мы остановимся на крафтовой сыроварне Шаакен Дорф рядом с колоритным прусским замком. Здесь вы откроете секреты производства сыров по сохранившимся старинным рецептам. А после продегустируете фирменные калининградские сыры, шоколад и вина.

Организационные детали