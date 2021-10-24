Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф

Познакомиться с двумя курортами Балтики и побывать на крафтовой сыроварне

5
11 отзывов
За один день вы исследуете тенистые улочки Светлогорска и красочные граффити Зеленоградска, продегустируете калининградские специалитеты и разберетесь в хитросплетениях прусской истории.

Шум морского прибоя, немецкие особнячки, сосновая свежесть, мурчание котов и вкус отменного сыра — вот главные ингредиенты нашего путешествия к берегу Балтики!
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф

Что вас ожидает

Сосчитать котов Зеленоградска

Сперва возьмем курс на Зеленоградск — бывший прусский Кранц, который превратился в настоящую столицу кошек. На старинных улочках вы увидите светофоры для пушистых горожан, граффити и памятники с их изображением. Мы прогуляемся по уютным пешеходным зонам, попробуем минеральной воды из бювета королевы Елизаветы. Погрузимся в историю Кранца у бывшей Кирхи Святого Адальберта и, если захотите, посетим кошачий музей Мурариум.

Променад по сосново-морскому Светлогорску

Следом нас ждет один из красивейших курортов Балтики — Светлогорск. Сохранившиеся прусские виллы, окруженные высокими соснами, помогут нам ощутить атмосферу и неторопливый ритм бывшего Раушена. Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры. А если внезапно похолодает — не беда! Это всего лишь повод согреться и оценить местный глинтвейн.

Сыр, вино и шоколад.

На обратном пути мы остановимся на крафтовой сыроварне Шаакен Дорф рядом с колоритным прусским замком. Здесь вы откроете секреты производства сыров по сохранившимся старинным рецептам. А после продегустируете фирменные калининградские сыры, шоколад и вина.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет для детей от 8 лет (не предусмотрено детское автокресло)
  • Дополнительные расходы (по желанию): дегустация на сыроварне — 350 руб., посещение музея «Мурариум» и обзорной площадки — 280 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на парковке у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Марина
Марина
Меня зовут Марина, я дипломированный гид, журналист, фотокорреспондент и творческий человек. Ценю свободу мнений, деликатное отношение и ненавязчивость в подаче информации. Экскурсии строю по вашим интересам и предпочтениям. Они не бывают скучными или «лекторскими». Кроме основных достопримечательностей региона Калининграда мои экскурсии включают замки, кирхи, храмы, монастыри, сыроварни, старинные городки области и интересные места побережья.
Задать вопрос

11 реальных отзывов от туристов

Екатерина
24 окт 2021
На 100% рекомендую Марину и данную экскурсию. Интересный рассказ, красивые места. Неутомительная экскурсия по милым и таким разным городкам, которая заканчивается в прекрасной атмосферной сыроварне.
Получили и культурное и гастрономическое удовольствие)
П
2 сен 2021
Марина, спасибо огромное за день! Очень интересно, душевно и познавательно. Отлично провели время, всей душой влюбились в Святлогорск, время пролетело незаметно, обязательно вернёмся на другие экскурсии. Однозначно рекомендую!
А
7 авг 2021
Замечательная экскурсия по двум очаровательным курортным городкам, сохранившим немецкий стиль в архитектуре. Марина - очень общительный человек и хороший рассказчик. Посоветовала хороший ресторанчик для обеда, предоставила время окунуться в воды Балтийского моря. Спасибо!
М
25 июля 2021
Идеально для семейного путешествия. Экскурсовод подстраивает рассказ под гостей, их возраст и пожелания. Это был идеальный день для нас. Спасибо.
В
20 июля 2021
Потрясающий гид Марина! Это одна из лучших экскурсий за нашу большую практику!
К
19 июля 2021
Хорошая экскурсия по курортным городам.
Марина, хороший ненавязчивый рассказчик, что не напрягает, а даже наоборот, немного расслабляет.
А главное успели посмотреть все, что запланировали.
Спасибо
Наталья
19 июля 2021
Огромное спасибо за экскурсию! Нас очаровали чистые вымощенные брусчаткой улочки Зеленоградска, Сказочные аккуратные домики, крытые красной черепицей, ухоженные скверы и парки, потрясающая атмосфера - все напоминает о тех временах, когда он был модным прусским курортом. Зеленоградск - это уютная, курортная мини-Европа на русской Балтике.
Светлогорск - потрясающий город-парк. Сюда стоит приехать чтобы насладиться невероятным хвойным воздухом и посмотреть на очаровательные виллы. Город - прекрасная игрушка в тени сосен и на берегу моря!
Великолепная экскурсия! Замечательный гид! Рекомендуем!
А
6 июля 2021
Индивидуальная экскурсия— это максимум комфорта! Утром в день прилёта нас встретили прямо в аэропорту, а вечером довезли до отеля! По содержанию экскурсия интересная, но нужно учитывать, что в Зеленоградске и Светлогорске большинство построек современные) поэтому для тех, кто любит посмотреть на «камни/ крепости» или погулять по историческим местам, то вряд ли будут удовлетворены на все сто процентов) города скорее туристические/ курортные) просто чтобы сделать красивые фото) Но нам все понравилось! Спасибо нашему экскурсоводу за положительные эмоции и интересный рассказ! Первый день в Калининграде был насыщенным! Спасибо!
А
29 июня 2021
Нам очень понравилась экскурсия! Маршрут удобный, 2 города самых красивых, ничего лишнего. Экскурсовод очень приятная, дружелюбная, учитывала наши пожелания.
Все супер!
Т
21 июня 2021
Мы посетили Калининград в свадебном путешествии, очень понравился город, курортные городки. Марина прокатила нас по побережью, рассказала и показала много интересного. Все было супер. Мы остались в восторге.
В
16 июня 2021
16 июня мы были на индивидуальной экскурсии «Балтийский Вояж» с гидом Мариной. Нам очень понравилось: ненавязчиво, и в тоже время очень содержательно гид поведала нам историю этих городов и области. Всем рекомендуем эту экскурсию и надеемся вернуться в ваш гостеприимный регион!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Светлогорск#Зеленоградск#Экскурсии на сыроварни#Замок Шаакен🗽Достопримечательности#Водонапорная башня

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Индивидуальная экскурсия
5
4
7500
6 750
за 1-3 чел.
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»
3.5
17
1 350
за 1 чел.
Светлогорск, замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф»
Приглашаем вас на экскурсию в Светлогорск и пос. Некрасова. Вы посетите Замок Шаакен - музей...
По Вторникам 11:00–17:00
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
5
12
10520
9 468
за 1-4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Совершить променад по старинным центрам морского отдыха, слушая истории знаковых городов побережья
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
4.4
18
2 859
за 1 чел.
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
10 000
за 1-3 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
10 500
за 1-6 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии — собрать яркие пазлы региона
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
10 950
за 1-7 чел.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
13 500
за 1-18 чел.
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день даст вам представление о разнообразии...
По договоренности
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Индивидуальная экскурсия
5
6
11 700
за 1-4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Индивидуальная экскурсия
5
1
4ч 30м
7 700
за 1-4 чел.
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Старинные города - курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно...
По договоренности
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
5
14
11ч
12 000
за 1-4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день!
Посетить Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и пройти по эко-тропам национального парка

Марина проводит ещё 2 экскурсии

Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
4ч 30м
4 990
за 1-4 чел.
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
Перенестись в Средневековье, погулять по руинам замков и посетить храм с чудотворной иконой
Православные храмы в кирхах Калининграда
Индивидуальная экскурсия
3.6
5
2ч 30м
4 950
за 1-4 чел.
Православные храмы в кирхах Калининграда
Посетить самые значимые святыни города и увидеть чудотворные иконы на авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺