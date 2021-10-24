Что вас ожидает

Сосчитать котов Зеленоградска

Сперва возьмем курс на Зеленоградск — бывший прусский Кранц, который превратился в настоящую столицу кошек. На старинных улочках вы увидите светофоры для пушистых горожан, граффити и памятники с их изображением. Мы прогуляемся по уютным пешеходным зонам, попробуем минеральной воды из бювета королевы Елизаветы. Погрузимся в историю Кранца у бывшей Кирхи Святого Адальберта и, если захотите, посетим кошачий музей Мурариум.

Променад по сосново-морскому Светлогорску

Следом нас ждет один из красивейших курортов Балтики — Светлогорск. Сохранившиеся прусские виллы, окруженные высокими соснами, помогут нам ощутить атмосферу и неторопливый ритм бывшего Раушена. Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры. А если внезапно похолодает — не беда! Это всего лишь повод согреться и оценить местный глинтвейн.

Сыр, вино и шоколад.

На обратном пути мы остановимся на крафтовой сыроварне Шаакен Дорф рядом с колоритным прусским замком. Здесь вы откроете секреты производства сыров по сохранившимся старинным рецептам. А после продегустируете фирменные калининградские сыры, шоколад и вина.

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