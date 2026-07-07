Рыбалка в Калининградской области никогда не бывает одинаковой — всё зависит от сезона и погоды.
Поэтому перед поездкой мы выберем самое перспективное место: отправимся на Калининградский или Куршский залив, а если
Поэтому перед поездкой мы выберем самое перспективное место: отправимся на Калининградский или Куршский залив, а если
Описание экскурсии
- Утром я заберу вас на автомобиле.
- Если стартуем на лодке из г. Светлого, то проследуем вдоль островов Калининградского морского канала, увидим морские суда, портовые сооружения и живописные берега.
- Если отправление будет из Калининграда, маршрут пройдёт мимо Рыбной деревни, Музея Мирового океана, исторических набережных и других достопримечательностей.
- По пути расскажу про особенности рыбалки в нашем крае. На месте помогу подобрать снасти и приманки, а также дам советы, которые увеличат шансы на хороший улов.
- Я использую современное рыболовное оборудование, включая систему Panoptix. Оно позволяет более точно находить стоянки рыбы.
Организационные детали
- Рыбачить будем на лодке Wellboat 45AU с двигателем Mercury 50. Судно полностью оборудовано для безопасного и комфортного выхода на воду: есть тент от дождя и ветра, а также отопитель для прохладной погоды.
- Перед выходом я проведу инструктаж по технике безопасности. Каждому участнику выдам спасательные жилеты.
- Дополнительно оплачивается аренда снастей — 1000 ₽ за чел.
- Возможные маршруты и сам выход на воду могут быть изменены или отменены в зависимости от погодных условий и требований безопасности.
- Выход в море обсуждается индивидуально и оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Судак, окунь, щука, треска-но главное здесь не только рыба. Это настоящая рыбалка с лодки в красивых местах Калининградского, Куршского заливов и Балтики: поиск рыбы, азарт поклевок, истории, эмоции на воде. Подходит как новичкам так и опытным рыболовам-помогу разобраться со снастями, покажу рабочие техники и сделаю все, чтобы эта рыбалка запомнилась.
Входит в следующие категории Калининграда
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