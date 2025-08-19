В Валентин Игорь, спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие ребёнок счастлив, когда ребенок счастлив родители тоже счастливы, жаль только что матушка природа показала свой капризный переменчивый характер зато Мы теперь не по наслышке знаем что значит (не нравиться погода подожди час). Отдельное спасибо за рассказ про узкоколейную железную дорогу, было интересно и теперь есть желание изучить эту тему.

Черников Понравилась и рыбалка и морская прогулка и улов!

Е Евгений читать дальше ловили рыбу в разных местах. Все было очень безопасно и аккуратно! Когда мы что-то ловили, мы получали море положительных эмоций! Спасибо большое Игорю! Если будем в Калининграде обязательно обратимся еще к нему! Обратились к Игорю за незабываемыми впечатлениями и не ошиблись! Игорь научил нас рыбачить, рассказал все секреты, которые знал, прокатил по очень красивым местам! В сумме мы проехали почти 50 км,