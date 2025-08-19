Поехали на рыбалку! Треска, судак, окунь, щука… заманчиво звучит, правда? Мы выберем самые рыбные места и будем ловить с лодки. Программа подойдёт как опытным спиннингистам, так и новичкам. При необходимости — всё покажем, расскажем и научим.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
- Мы заберём вас в Калининграде и отправимся к берегу. Конкретное место рыбалки зависит от погоды и миграции рыбы — это может быть Балтийское море, Калининградский или Куршский залив (а также другие водоёмы по договорённости)
- По пути вы услышите об особенностях и нюансах предстоящей рыбалки
- Далее пересядем на лодку и отправимся к месту лова
- Будьте уверены — мы поможем со снастями, проведём первичное обучение и будем подсказывать, если понадобится
- Всё время на воде будем искать рыбные места, подбирать приманки и методы ловли для лучшего результата
- По окончанию возвращаемся в Калининград
Примерный тайминг: рыбалка длится 8 часов, дорога занимает 1,5–2 часа от Калининграда и обратно.
Кому подойдёт рыбалка
- Опытным спиннингистам — на них ориентировано наше предложение
- Начинающим рыбакам, которые стремятся к совершенствованию в этом направлении
- Тем, кто хочет научится ловить рыбу на спиннинг — поможем, научим, покажем
Организационные детали
- Трансфер до места ловли проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Toyota Land Cruiser
- Возрастное ограничение 12+
- Место рыбалки зависит от погоды — подробности обсудим заранее
- Отдельно оплачивается аренда снастей — 1000 ₽ на чел. (можно взять свои)
- Мы организуем поездки на рыболовных лодках класса РИБ длиной более 5 метров и мощными моторами. Все необходимое оборудование для безопасности на борту имеется в полном объёме, согласно требованиям нормативных документов
- С вами буду я или мой напарник — опытный рыбак
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Рыбачу всю жизнь. В какой-то момент решил, что могу и хочу поделиться опытом с другими и с 2013 года работаю рыболовным гидом. Любимый вид рыбалки — спиннинг, его я освоил профессионально и готов помочь другим.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентин
19 авг 2025
Игорь, спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие ребёнок счастлив, когда ребенок счастлив родители тоже счастливы, жаль только что матушка природа показала свой капризный переменчивый характер зато Мы теперь не по наслышке знаем что значит (не нравиться погода подожди час). Отдельное спасибо за рассказ про узкоколейную железную дорогу, было интересно и теперь есть желание изучить эту тему.
Черников
9 авг 2025
Понравилась и рыбалка и морская прогулка и улов!
Е
Евгений
31 июл 2025
Обратились к Игорю за незабываемыми впечатлениями и не ошиблись! Игорь научил нас рыбачить, рассказал все секреты, которые знал, прокатил по очень красивым местам! В сумме мы проехали почти 50 км,
Ирина
16 июл 2025
Подарила супругу на день рождения рыбалку. Это была просто замечательная прогулка и рыбалка! Мы первый раз в жизни поймали судака!
Игорь показал все рыбные места, прокатил нас по разным красивым местам, рассказывая по пути историю данного места. Мы первый раз в жизни поймали судака! Море впечатлений!
Очень рекомендуем всем гостям Калининграда порыбачить с Игорем. Увидите все самое интересное!
Игорь, спасибо вам большое!
Игорь показал все рыбные места, прокатил нас по разным красивым местам, рассказывая по пути историю данного места. Мы первый раз в жизни поймали судака! Море впечатлений!
Очень рекомендуем всем гостям Калининграда порыбачить с Игорем. Увидите все самое интересное!
Игорь, спасибо вам большое!
