3 отзыва оставили туристы

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Секреты и сокровища Luisenallee

Услышать предания и легенды, прогуливаясь по старинным улочкам, и проникнуться духом Калининграда

5
3 отзыва
Елена
Елена – Гид из Калининграда
Я покажу вам родной город 🏙️ с теплотой и любовью и приоткрою его тайны.

Вы увидите древние и современные памятники, ощутите аутентичную атмосферу прусско-советского Калининграда и познакомитесь с нашей историей 📖 во время прогулки по Аллее Луизы, «королевы сердец».
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 500 ₽ за экскурсию

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Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee

Что вас ожидает

Глазами местных
Вы пройдете по колоритной улице, на которой я живу, и сможете взглянуть на неё моими глазами. Я расскажу интересные факты о здешних виллах и доходных домах, обращу ваше внимание на ажурные узоры и уникальные хаус-марки. Это самая зеленая улица города, но пышные кроны вековых деревьев не помешают нам разглядеть легендарную горгулью и витиеватые кованые узоры оград и балконов. Не пройдем и мимо здания Государственного архива Калининградской области с самыми современными системами хранения, изучения и экспонирования исторических документов. Постоим у Вечного огня и почтим память тех, кто погиб, завоевывая для нас право жить и радоваться мирному небу над головой.

Городской фольклор
Кого немцы называли «Поющей душой Германии» и о чем пела эта душа? Как тушили пожары в Кенигсберге и куда пропадают старые немецкие гидранты? Я загадаю вам загадки о маленьких барельефах и больших каменных львах и помогу отыскать все аутентичные входные двери — поверьте, они заслуживают внимания!

Организационные детали

  • Дополнительных трат не предвидится, разве что захочется по дороге купить стаканчик кофе или сдобную булочку (такая возможность у вас будет)
  • Наша калининградская погода весьма капризна и непредсказуема — стоит взять с собой зонт
Начало и место завершения
🚩 на перекрестке проспекта Мира и ул. Комсомольская
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee
Секреты и сокровища Luisenallee

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Любите ли вы свой город? Город, в котором живете, работаете, растите детей? Знаете ли его историю, особенности архитектуры, парки, сады и аллеи? Я счастливый человек, ведь на работу хожу, как на праздник. Я люблю Калининград! Этот город дарит мне вдохновение, желание идти вперед и силы делиться своими знаниями и энергией с путешественниками.
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3 отзыва оставили туристы

20 сентября 2020
Замечательная экскурсия и прекрасная Елена! Спасибо большое! С удовольствием прогулялись и погрузились в мир старого Кенигсберга!
25 августа 2020
Вчера были на экскурсии, нам очень понравилось. Гида слушали на одном дыхании, даже подростки 14-15 лет! Увидели прекрасно сохранившиеся виллы, красивые улицы и под рассказ нашего гида, окунулись в историю. Очень рекомендуем!
24 августа 2020
Огромное спасибо Елене за такую красивую, интересную, душевную и веселую прогулку! Мы столько всего увидели, узнали! а 2 часа пролетели на одном дыхании, с шутками, смехом и шикарным настроем) Елена, вы - так увлечены историей, что это не может не вдохновлять! Желаем Вам много хороших гостей на Luisenallee и новых маршрутов, чтобы мы могли гулять еще, когда вернемся в Калининград)

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