3 отзыва оставили туристы

Глазами местных Вы пройдете по колоритной улице, на которой я живу, и сможете взглянуть на неё моими глазами. Я расскажу интересные факты о здешних виллах и доходных домах, обращу ваше внимание на ажурные узоры и уникальные хаус-марки. Это самая зеленая улица города, но пышные кроны вековых деревьев не помешают нам разглядеть легендарную горгулью и витиеватые кованые узоры оград и балконов. Не пройдем и мимо здания Государственного архива Калининградской области с самыми современными системами хранения, изучения и экспонирования исторических документов. Постоим у Вечного огня и почтим память тех, кто погиб, завоевывая для нас право жить и радоваться мирному небу над головой.
Городской фольклор Кого немцы называли «Поющей душой Германии» и о чем пела эта душа? Как тушили пожары в Кенигсберге и куда пропадают старые немецкие гидранты? Я загадаю вам загадки о маленьких барельефах и больших каменных львах и помогу отыскать все аутентичные входные двери — поверьте, они заслуживают внимания!
Организационные детали
Дополнительных трат не предвидится, разве что захочется по дороге купить стаканчик кофе или сдобную булочку (такая возможность у вас будет)
Наша калининградская погода весьма капризна и непредсказуема — стоит взять с собой зонт
Начало и место завершения
🚩 на перекрестке проспекта Мира и ул. Комсомольская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Любите ли вы свой город? Город, в котором живете, работаете, растите детей? Знаете ли его историю, особенности архитектуры, парки, сады и аллеи? Я счастливый человек, ведь на работу хожу, как на праздник. Я люблю Калининград! Этот город дарит мне вдохновение, желание идти вперед и силы делиться своими знаниями и энергией с путешественниками.
Замечательная экскурсия и прекрасная Елена! Спасибо большое! С удовольствием прогулялись и погрузились в мир старого Кенигсберга!
Anna
25 августа 2020
Вчера были на экскурсии, нам очень понравилось. Гида слушали на одном дыхании, даже подростки 14-15 лет! Увидели прекрасно сохранившиеся виллы, красивые улицы и под рассказ нашего гида, окунулись в историю. Очень рекомендуем!
Лилия
24 августа 2020
Огромное спасибо Елене за такую красивую, интересную, душевную и веселую прогулку! Мы столько всего увидели, узнали! а 2 часа пролетели на одном дыхании, с шутками, смехом и шикарным настроем) Елена, вы - так увлечены историей, что это не может не вдохновлять! Желаем Вам много хороших гостей на Luisenallee и новых маршрутов, чтобы мы могли гулять еще, когда вернемся в Калининград)