3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Глазами местных

Вы пройдете по колоритной улице, на которой я живу, и сможете взглянуть на неё моими глазами. Я расскажу интересные факты о здешних виллах и доходных домах, обращу ваше внимание на ажурные узоры и уникальные хаус-марки. Это самая зеленая улица города, но пышные кроны вековых деревьев не помешают нам разглядеть легендарную горгулью и витиеватые кованые узоры оград и балконов. Не пройдем и мимо здания Государственного архива Калининградской области с самыми современными системами хранения, изучения и экспонирования исторических документов. Постоим у Вечного огня и почтим память тех, кто погиб, завоевывая для нас право жить и радоваться мирному небу над головой.

Городской фольклор

Кого немцы называли «Поющей душой Германии» и о чем пела эта душа? Как тушили пожары в Кенигсберге и куда пропадают старые немецкие гидранты? Я загадаю вам загадки о маленьких барельефах и больших каменных львах и помогу отыскать все аутентичные входные двери — поверьте, они заслуживают внимания!

Организационные детали