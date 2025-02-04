В Калининградской области немало мест, где сохраняется дух европейского довоенного периода.
Приглашаю вас пройтись по старинным улочкам посёлка и города, которые когда-то претендовали на значимое место в жизни региона.
Вы полюбуетесь колоритными зданиями, узнаете их истории, побываете в музее-кафе «Патефон» и почувствуете, какой здесь была жизнь в прошлом.
Приглашаю вас пройтись по старинным улочкам посёлка и города, которые когда-то претендовали на значимое место в жизни региона.
Вы полюбуетесь колоритными зданиями, узнаете их истории, побываете в музее-кафе «Патефон» и почувствуете, какой здесь была жизнь в прошлом.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Железнодорожный (Гердауэн)
Мы погуляем по старинной части посёлка, который в средневековье боролся с Тевтонским орденом за право называться свободным городом.
Полюбуемся архитектурой в духе Восточной Пруссии.
Зайдём в атмосферный музей-кафе «Патефон». Здесь готовят прекрасный кофе!
При желании поднимемся на башню старинной кирхи и осмотрим живописные окрестности.
Я расскажу об истории города и о судьбе пивоварен, которые работали здесь вплоть до начала 21 века.
Черняховск (Инстербург)
Мы осмотрим бывший имперский город Восточной Пруссии — он почти не пострадал во время войны.
Вы узнаете об основании Инстербурга и его роли в становлении Пруссии.
Побродим по старинному району Королевский угол, где вы услышите историю каждого из домов.
Осмотрим католический собор, храм Святого Бруно и уникальное здание «Порт Артур».
Организационные детали
Экскурсия проходит на Volkswagen Passat (детского кресла нет).
В стоимость входит трансфер из Калининграда и обратно. За дополнительную плату я могу заехать за вами в другой город (условия согласуем в переписке).
Дополнительно (по желанию) оплачивается входной билет в музей «Патефон» (350 ₽ за человека), а также кофе и обед в одном из кафе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 585 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал наЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
4 фев 2025
Всё круто, экскурсия насыщенная и интересная, организатор рассказывает увлечённо, посмотрели много красивых мест.
Н
Наталья
25 дек 2024
Спасибо огромное Сергею за позновательную и содержательную экскурсию по г. Черняховску и п. Железнодорожному. Сергей отлично владеет материалом,интересно рассказывает (время в пути незаметно пролетело). Интересная подача оставила у нас яркие впечатления и желание вернуться. Обязательно порекомендую Сергея своим друзьям.
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