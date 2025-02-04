Что вас ожидает

Железнодорожный (Гердауэн)

Мы погуляем по старинной части посёлка, который в средневековье боролся с Тевтонским орденом за право называться свободным городом.

Полюбуемся архитектурой в духе Восточной Пруссии.

Зайдём в атмосферный музей-кафе «Патефон». Здесь готовят прекрасный кофе!

При желании поднимемся на башню старинной кирхи и осмотрим живописные окрестности.

Я расскажу об истории города и о судьбе пивоварен, которые работали здесь вплоть до начала 21 века.

Черняховск (Инстербург)

Мы осмотрим бывший имперский город Восточной Пруссии — он почти не пострадал во время войны.

Вы узнаете об основании Инстербурга и его роли в становлении Пруссии.

Побродим по старинному району Королевский угол, где вы услышите историю каждого из домов.

Осмотрим католический собор, храм Святого Бруно и уникальное здание «Порт Артур».

Организационные детали

Экскурсия проходит на Volkswagen Passat (детского кресла нет).

В стоимость входит трансфер из Калининграда и обратно. За дополнительную плату я могу заехать за вами в другой город (условия согласуем в переписке).

Дополнительно (по желанию) оплачивается входной билет в музей «Патефон» (350 ₽ за человека), а также кофе и обед в одном из кафе.