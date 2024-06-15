3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя уникальные артефакты и архитектуру Черняховска. Узнайте истории о рыцарях и тевтонском ордене, насладитесь прогулкой по старинным улочкам
Погружение в историю Восточной Пруссии ждет вас на индивидуальной экскурсии по Черняховску, известному как Инстербург. Здесь вы увидите артефакты племени надровов, викингов и рыцарей тевтонского ордена. Архитектура прошлых столетий и колорит самобытного региона создадут неповторимую атмосферу.
Узнайте о судьбе города, посетите древние замки, кирхи и памятники, а также прогуляйтесь по старинным улочкам
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по старинным улочкам и посещением замков в комфортных условиях. Экскурсия подходит для всех категорий туристов, включая семьи и пары.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыцарская цитадель
Замок Таплакен
Замок Инстербург
Замок Георгенбург
Костел Святого Бруно
Свято-Михайловский собор
Водонапорная башня
Арочный мост «Радужный»
Описание экскурсии
Рыцарская цитадель
Мы перенесемся во времена, когда Черняховск носил название Инстербург. Вы услышите истории об освоении рыцарями Прусской области Надровия, увидите овальную кирху, построенную Тевтонским орденом в XIII веке, а я покажу открытки со старинными видами города и предметы той эпохи. Перед нами предстанут руинированные замки Таплакен, Инстербург, Георгенбург, о судьбе которых и о том, почему инстербуржцы дважды присягали российской императрице, я расскажу на прогулке по окрестностям. Вы посетите могилу, где покоится сердце Барклая-де-Толли и памятник великому фельдмаршалу.
Тишина старинных переулков
Улочки бережно хранят довоенную архитектуру. Здесь вы найдете сохранившуюся немецкую рекламу на фасаде здания, действующий костел Святого Бруно и Свято-Михайловский собор — одно из красивейших зданий города. Мы минуем старинную водонапорную башню, здание средней школы для мальчиков, в котором ранее располагался госпиталь, где медсестрами работали великие княжны Елена Петровна и Мария Павловна.
Черняховский «Горбатик»
На «Радужном» арочном мосту через реку Анграпу, сохранившем первоначальный облик, вы загадаете сокровенное желание и узнаете романтическую историю, связанную с этим местом. Я покажу, где проходил парад конной гвардии Российской Империи в 1914 году, а на обратном пути — один из шлюзов Мазурского канала и мост, который использовался в компьютерной игре «Танки».
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в музей — 50 руб. (посещение по желанию)
Трансфер из любого города области возможен по согласованию с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1751 туриста
Добрый день! Меня зовут Павел. Работал в Калининградском областном историко-художественном музее, принимал участие в создании региональной электронной «Книги Памяти», в передвижных выставках, реконструкциях различных исторических событий. Член Российского военно-исторического общества, читать дальшеуменьшить
член «Балтийского союза» коллекционеров, инициативной группы ассоциации ветеранов авиаполка «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» и исследовательской группы «Крепость Кёнигсберг».
Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь историей, совершаю исследовательские поездки по области. Мои экскурсии порой носят сталкерский характер: я показываю объекты, скрытые от постороннего взгляда (подземелья, заброшенные кирхи, имения, доты и т. д.). На экскурсиях использую наглядные материалы (старые фотографии, открытки, монеты), чтобы вы смогли глубже понять и прочувствовать историю и дух этого края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Спасибо Павлу за прекрасно проведённый день. Экскурс превзошёл все наши ожидания. Готовились просто к познавательной прогулке, получили целый урок истории, о которой и не подозревали! Выше всех похвал.
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Н
Наталья
Маршрут вглубь Калининградской области для нас был очень важен и интересен: не увидев хотя бы одного старинного прусского города, развалин средневековых замков, нельзя почувствовать настоящую атмосферу региона, в который приехали читать дальшеуменьшить
впервые! У Павла огромный поток исторической информации, очень интересные детали и нюансы, большой упор сделан на историю прусско-российских связей в этом регионе - все это, конечно, заслуживает высокой оценки! Но вот именно для нас не хватило полноценной пешей прогулки по Инстербургу - городок маленький, сохранившуюся историческую часть с постройками вполне реально пройти от центральной площади пешком, чтобы просто погрузиться в атмосферу города и «почувствовать тишину старинных переулков». Мы пешеходы с опытом, из окна машины редко смотрим города 😁 думаю, Павлу можно немного скорректировать маршрут по городу в дальнейшем - только выиграет от этого поездка! Большое впечатление произвело место, где захоронено сердце Барклая де Толли и замок Георгенбург - энергетика!!! - обязательны к посещению! В целом, могу рекомендовать данную экскурсию тем, кто привык задавать вопросы о нашей истории и хоть немного «нагружать» мозг на отдыхе!
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Н
Надежда
Ездили сегодня на экскурсию, все прошло замечательно, было интересно, спасибо большое Павлу за замечательно проведенный день!!
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И
Инна
Хотим поблагодарить Павла за очень интересную и содержательную экскурсию в Черняховск! Если вы ищете информативную и не скучную экскурсию по Калининградской области, настоятельно советуем Вам.
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С
Светлана
Экскурсия Легенды Черняховска: старинный Инстербург, проведённая Павлом нам очень понравилась! Время в пути незаметно пролетело, хотя дорога была не близкая. Павел очень хорошо владеет историческим материалом, очень интересно рассказывает. Он читать дальшеуменьшить
очень дружелюбный и позитивный человек, поэтому общаться с ним очень комфортно (на любые темы). Возможно, тема войны и всё, что с ней связано, не всем может показаться интересной. Но в исполнении Павла - это совсем не так. Он подаёт историю с привязкой к тем местам, которые мы знаем и любим, к людям о которых мы узнаём много нового и интересного. И это, конечно, производит впечатление!
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Г
Галина
Интересная экскурсия в тихий маленький городок Калининградской области с многовековой историей и не Прусской, но и Русской историей. Павел показывал такие места и детали, которые НИКОГДА не увидишь при самостоятельном читать дальшеуменьшить
осмотре. Много знает по теме военной истории, но легко увлекается и начинает общаться на любые темы, поэтому, чтобы уложиться в указанное время лирические отступления советую сокращать. Гид понравится тем, кто любит чтобы в экскурсии не было ни минуты без информации от гида. Я уговорила Павла продлить экскурсию на час, чтобы погулять самостоятельно по городу (за отдельную плату). О чем абсолютно не жалею. Единственное неудобство это то что пришлось ехать к месту встречи с гидом, но Павел сказал, что место встречи задал трипстер. У вас есть возможность оговорить место встречи с ним лично после внесения предоплаты. PS: Павел также водит экскурсии по фортам Калининграда и насколько я поняла пользуется уважение коллег по цеху (это выяснилось случайно в последующие дни после поездки в Черняховск).
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