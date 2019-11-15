3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Легенды Черняховска: старинный Инстербург

Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты

Павел
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Павел – ваш гид
Земли бывшей Восточной Пруссии подарят вам путешествие во времени.

Вы увидите артефакты племени надровов, викингов и рыцарей тевтонского ордена, познакомитесь с архитектурой прошлых столетий и отметите колорит самобытного региона, а мой рассказ о яркой судьбе города наполнит путешествие особенной атмосферой.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург

Что вас ожидает

Рыцарская цитадель
Мы перенесемся во времена, когда Черняховск носил название Инстербург. Вы услышите истории об освоении рыцарями Прусской области Надровия, увидите овальную кирху, построенную Тевтонским орденом в XIII веке, а я покажу открытки со старинными видами города и предметы той эпохи. Перед нами предстанут руинированные замки Таплакен, Инстербург, Георгенбург, о судьбе которых и о том, почему инстербуржцы дважды присягали российской императрице, я расскажу на прогулке по окрестностям. Вы посетите могилу, где покоится сердце Барклая-де-Толли и памятник великому фельдмаршалу.

Тишина старинных переулков
Улочки бережно хранят довоенную архитектуру. Здесь вы найдете сохранившуюся немецкую рекламу на фасаде здания, действующий костел Святого Бруно и Свято-Михайловский собор — одно из красивейших зданий города. Мы минуем старинную водонапорную башню, здание средней школы для мальчиков, в котором ранее располагался госпиталь, где медсестрами работали великие княжны Елена Петровна и Мария Павловна.

Черняховский «Горбатик»
На «Радужном» арочном мосту через реку Анграпу, сохранившем первоначальный облик, вы загадаете сокровенное желание и узнаете романтическую историю, связанную с этим местом. Я покажу, где проходил парад конной гвардии Российской Империи в 1914 году, а на обратном пути — один из шлюзов Мазурского канала и мост, который использовался в компьютерной игре «Танки».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в музей — 50 руб. (по желанию).
  • Трансфер из любого города области по согласованию с гидом.
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Легенды Черняховска: старинный Инстербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Добрый день! Меня зовут Павел. Работал в Калининградском областном историко-художественном музее, принимал участие в создании региональной электронной «Книги Памяти», в передвижных выставках, реконструкциях различных исторических событий. Член Российского военно-исторического общества, член «Балтийского союза» коллекционеров, инициативной группы ассоциации ветеранов авиаполка «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» и исследовательской группы «Крепость Кёнигсберг» . Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь историей, совершаю исследовательские поездки по области. Мои экскурсии порой носят сталкерский характер: я показываю объекты, скрытые от постороннего взгляда (подземелья, заброшенные кирхи, имения, доты и т.д.). На экскурсиях использую наглядные материалы (старые фотографии, открытки, монеты), чтобы вы смогли глубже понять и прочувствовать историю и дух этого края.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 ноября 2019
Огромная благодарность за экскурсию! Хотели замки- вот они! Павел не только показал и рассказал, с ним удалось почувствовать себя в средневековье!интерес не пропадет на протяжении всей поездки! Дети теперь лучше всех разбираются в рыцарях. Отдельное спасибо за короткий очерк о Наполеоне( сверх программы) ! Обязательно приедем к Павлу на другие экскурсии!
11 ноября 2019
Если вы хотите увидеть и понять, что представляла собой Калининградская область до Великой Отечественной войны, то вам надо посетить эту экскурсию. Павел показал нам много интересного и неожиданного. Спасибо большое!
26 августа 2019
Спасибо большое Павлу и Елене за увлекательное и познавательное путешествие! Узнали для себя много нового из истории этого прекрасного края.

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