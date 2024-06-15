3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по старинным улочкам и посещением замков в комфортных условиях. Экскурсия подходит для всех категорий туристов, включая семьи и пары.

Погружение в историю Восточной Пруссии ждет вас на индивидуальной экскурсии по Черняховску, известному как Инстербург. Здесь вы увидите артефакты племени надровов, викингов и рыцарей тевтонского ордена. Архитектура прошлых столетий и колорит самобытного региона создадут неповторимую атмосферу. Узнайте о судьбе города, посетите древние замки, кирхи и памятники, а также прогуляйтесь по старинным улочкам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рыцарская цитадель

Мы перенесемся во времена, когда Черняховск носил название Инстербург. Вы услышите истории об освоении рыцарями Прусской области Надровия, увидите овальную кирху, построенную Тевтонским орденом в XIII веке, а я покажу открытки со старинными видами города и предметы той эпохи. Перед нами предстанут руинированные замки Таплакен, Инстербург, Георгенбург, о судьбе которых и о том, почему инстербуржцы дважды присягали российской императрице, я расскажу на прогулке по окрестностям. Вы посетите могилу, где покоится сердце Барклая-де-Толли и памятник великому фельдмаршалу.

Тишина старинных переулков

Улочки бережно хранят довоенную архитектуру. Здесь вы найдете сохранившуюся немецкую рекламу на фасаде здания, действующий костел Святого Бруно и Свято-Михайловский собор — одно из красивейших зданий города. Мы минуем старинную водонапорную башню, здание средней школы для мальчиков, в котором ранее располагался госпиталь, где медсестрами работали великие княжны Елена Петровна и Мария Павловна.

Черняховский «Горбатик»

На «Радужном» арочном мосту через реку Анграпу, сохранившем первоначальный облик, вы загадаете сокровенное желание и узнаете романтическую историю, связанную с этим местом. Я покажу, где проходил парад конной гвардии Российской Империи в 1914 году, а на обратном пути — один из шлюзов Мазурского канала и мост, который использовался в компьютерной игре «Танки».

Организационные детали