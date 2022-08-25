«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг

Однодневная тематическая экскурсия-погружение

5
2 отзыва
Однодневная тематическая экскурсия-погружение.

За время поездки Вы узнаете всё о янтаре, как и когда он появился, историю его добычи, секреты потерянной Янтарной комнаты, посетите янтарное производство, карьер и музей, а также услышите много информации о прошлом Восточной Пруссии, Кёнигсберга и приморских городов Балтийска, Янтарного и Светлогорска. По пути мы обязательно заедем в Филинскую бухту с просто сумасшедшими видами.
«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг
«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг
«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг
«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг
«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг
«Северное золото Пруссии»: Пиллау, Пальмникен, Раушен и Кёнигсберг
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Шведская крепость Пиллау
  • Здание Пехотных казарм
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне
  • Маяк Балтийска
  • Балтийская коса
  • Русская набережная
  • Немецкое кладбище
  • Пляж Балтийска
  • Церковь Казанской иконы Божьей матери в Янтарном
  • Особняк Беккера, Шлосс-отель
  • Парк Беккера
  • Променад и пляж Янтарного
  • Памятник жертвам холокоста в Пальмникене
  • Шахта Анна
  • Смотровая площадка «Янтарного комбината»
  • Янтарное производство
  • Филинская бухта
  • Органный зал Макарова в Светлогорске
  • Здание водолечебницы
  • Лиственничный парк
  • Центральная площадь Раушена
  • Променад и фуникулер в Светлогорске
  • Музей янтаря в Калининграде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии

Мы с вами за один день проедем почти по всему побережью Земланда – приморским землям Самбийского полуострова, местам, уже много миллионов лет богатым янтарём, который раньше назывался «Северным» или «Красным» золотом Пруссии.
Здесь находится 90% его мировых запасов. Здесь в стародавние времена начинался Янтарный путь, по которому этот камень поставлялся в Древний Египет, Древнюю Грецию и Древний Рим. Здесь за нелегальную добычу янтаря когда-то рубили головы или вешали. Здесь по берегу моря бродит дух фогта Ансельма фон Лозенберга, которого бог за его жестокости не пустил на небеса. Здесь находится единственный в мире Янтарный комбинат и множество производств, обрабатывающих этот минерал и превращающих невзрачный камешек в ювелирное чудо. Здесь есть места, где россыпи янтаря на берегу так и просятся вам в руку. Здесь бесследно исчезла знаменитая Янтарная комната. Таких историй из янтарного прошлого Калининградской области множество, и все их я вам расскажу.
Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Вы поучаствуете в добыче и обработке янтаря, и это не шутки. Вы почувствуете себя настоящим «бернштайнфишером»! на Центральной площади Раушена. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, напоминающие горы. Если позволит погода, еще и искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежестью. Вы попробуете свежайшую рыбу в одном из кафе побережья и литовского пива. А в конце нашей поездки, если не были, посетите Музей янтаря в Калининграде.
Не пугает такая насыщенная программа? Тогда до встречи!

Ежедневно с 8:30 до 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (350 руб. /чел., есть льготы для некоторых категорий)
  • Прогулка на катере по акватории Балтийска, по желанию группы
  • Обед в одном из ресторанов или кафе Янтарного или Светлогорска
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 2, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30 до 17:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мы созвонимся с Вами и договоримся о встрече вечером накануне экскурсии.
  • Необходима удобная обувь и (летом) пляжные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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