Программа экскурсии

Мы с вами за один день проедем почти по всему побережью Земланда – приморским землям Самбийского полуострова, местам, уже много миллионов лет богатым янтарём, который раньше назывался «Северным» или «Красным» золотом Пруссии.

Здесь находится 90% его мировых запасов. Здесь в стародавние времена начинался Янтарный путь, по которому этот камень поставлялся в Древний Египет, Древнюю Грецию и Древний Рим. Здесь за нелегальную добычу янтаря когда-то рубили головы или вешали. Здесь по берегу моря бродит дух фогта Ансельма фон Лозенберга, которого бог за его жестокости не пустил на небеса. Здесь находится единственный в мире Янтарный комбинат и множество производств, обрабатывающих этот минерал и превращающих невзрачный камешек в ювелирное чудо. Здесь есть места, где россыпи янтаря на берегу так и просятся вам в руку. Здесь бесследно исчезла знаменитая Янтарная комната. Таких историй из янтарного прошлого Калининградской области множество, и все их я вам расскажу.

Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Вы поучаствуете в добыче и обработке янтаря, и это не шутки. Вы почувствуете себя настоящим «бернштайнфишером»! на Центральной площади Раушена. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, напоминающие горы. Если позволит погода, еще и искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежестью. Вы попробуете свежайшую рыбу в одном из кафе побережья и литовского пива. А в конце нашей поездки, если не были, посетите Музей янтаря в Калининграде.

Не пугает такая насыщенная программа? Тогда до встречи!