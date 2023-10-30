Ещё в 13 веке на землях современного Калининграда утвердились рыцари-крестоносцы. Здесь они возводили свои опорные пункты. Одни хорошо сохранились, другие лежат в руинах, но все они достойны осмотра. Старинные готические ворота, немецкий форт, кирха и замок Бранденбург — в этой поездке вам откроются не только страницы прошлого, но и потрясающие виды на залив.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем на экскурсию по древнейшим местам Калининградской области — бывшей Восточной Пруссии. Вы не только откроете увлекательную историю Пруссии и Тевтонского ордена, но и устроите необычную фотосессию в древних стенах и на берегу залива, а также сможете перекусить в небольшом, но уютном трактире. В поездке вас ждут:

старинные готические ворота города-крепости Кёнигсберг с музеем внутри;

форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» — самый старый, самый крупный и лучше всего сохранившийся форт среди всех цитаделей Кёнигсберга

древняя кирха времён Тевтонского ордена

замок Бранденбург — остатки некогда мощных стен с перекрытиями, нишами, арками, зубцами и фундаментами башен

Маршрут разработан гидом-историком: подача информации будет своевременной и незанудной (вы же не на уроке в школе!). Мы подробно ответим на все ваши вопросы об истории Пруссии, замках и рыцарях.

Организационные детали