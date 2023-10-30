Изучить архитектурные памятники западноевропейского средневековья вместе с гидом-историком
Ещё в 13 веке на землях современного Калининграда утвердились рыцари-крестоносцы. Здесь они возводили свои опорные пункты. Одни хорошо сохранились, другие лежат в руинах, но все они достойны осмотра.
Старинные готические ворота, немецкий форт, кирха и замок Бранденбург — в этой поездке вам откроются не только страницы прошлого, но и потрясающие виды на залив.
Старинные готические ворота, немецкий форт, кирха и замок Бранденбург — в этой поездке вам откроются не только страницы прошлого, но и потрясающие виды на залив.
Ближайшие даты:
30
окт
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем на экскурсию по древнейшим местам Калининградской области — бывшей Восточной Пруссии. Вы не только откроете увлекательную историю Пруссии и Тевтонского ордена, но и устроите необычную фотосессию в древних стенах и на берегу залива, а также сможете перекусить в небольшом, но уютном трактире. В поездке вас ждут:
- старинные готические ворота города-крепости Кёнигсберг с музеем внутри;
- форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» — самый старый, самый крупный и лучше всего сохранившийся форт среди всех цитаделей Кёнигсберга
- древняя кирха времён Тевтонского ордена
- замок Бранденбург — остатки некогда мощных стен с перекрытиями, нишами, арками, зубцами и фундаментами башен
Маршрут разработан гидом-историком: подача информации будет своевременной и незанудной (вы же не на уроке в школе!). Мы подробно ответим на все ваши вопросы об истории Пруссии, замках и рыцарях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Все входные билеты по маршруту оплачиваются самостоятельно на месте: форт № 5 — 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский, замок Бранденбург — 50 руб. /взрослый, 25 руб. /детский
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Геннадий, я представляю команду профессиональных и увлечённых гидов в Калининграде. Мы постоянно совершенствуемся, получаем новые знания и улучшаем маршруты. Все наши экскурсии авторские, разработаны историком. С нетерпением ждём встречи с вами.
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