Историю можно изучать по книгам, а можно прочувствовать на себе в реальных местах событий. Мы — за подлинные эмоции и знакомство с прошлым в самом его сердце. Приглашаем вас в мини-путешествие по страницам истории Кёнигсберга. Всего за 2 часа вы узнаете, как развивался город-крепость, для чего создавались фортификации, как город встречал русскую армию и что из этого получилось.

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Описание

Что вас ожидает

Превращение крепости Кёнигсберг в город

Экскурсия начнётся у стен форта № 1 «Штайн». Вы услышите реальную историю становления города: с чего всё начиналось, зачем и кому это было нужно, как образовалась сама крепость Кёнигсберг, вальные укрепления и ворота, водные рвы и форты. Мы расскажем и о развитии обороны города в середине 19 века.

Ночное путешествие по форту

А затем вас ждёт ночной форт с мрачными и воинственными подземельями. Вы увидите остатки немецкого оружия, креплений и бронедверей. Возможно, встретите летающих мышей — единственных обитателей форта, которые не покидают его последние 150 лет. Заглянете в узкие коридоры, где ещё чувствуется дух немецкой армии и слышится немецкая речь. Поймёте, каким крепким орешком оказалось это сооружение и почему Кёнигсбергская операция стала беспрецедентной по расходу боеприпасов за всю историю мировых войн.

Организационные детали