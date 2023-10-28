Узнать историю крепости и увидеть подземелья и их обитателей, которые не покидали форт 150 лет
Всего за 2 часа вы узнаете, как развивался город-крепость, для чего создавались фортификации, как город встречал русскую армию и что из этого получилось.
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Описание
Что вас ожидает
Превращение крепости Кёнигсберг в город
Экскурсия начнётся у стен форта № 1 «Штайн». Вы услышите реальную историю становления города: с чего всё начиналось, зачем и кому это было нужно, как образовалась сама крепость Кёнигсберг, вальные укрепления и ворота, водные рвы и форты. Мы расскажем и о развитии обороны города в середине 19 века.
Ночное путешествие по форту
А затем вас ждёт ночной форт с мрачными и воинственными подземельями. Вы увидите остатки немецкого оружия, креплений и бронедверей. Возможно, встретите летающих мышей — единственных обитателей форта, которые не покидают его последние 150 лет. Заглянете в узкие коридоры, где ещё чувствуется дух немецкой армии и слышится немецкая речь. Поймёте, каким крепким орешком оказалось это сооружение и почему Кёнигсбергская операция стала беспрецедентной по расходу боеприпасов за всю историю мировых войн.
Организационные детали
- Форт № 1 «Штайн» — официальный туристический объект. Для посещения доступны все открытые помещения. Имеется договорённость с руководством форта о проведении экскурсий в ночное время. На официальной основе охрана пропустит нашу группу в оговорённый час.
- Рекомендую надеть удобную, не сковывающую движения одежду. На экскурсии мы выдадим фонарики, но можно взять свои.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа будет интересна детям от 10 лет
- По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате с посещением Форта № 3. Стоимость для группы от 1 до 4 человек — 6500 руб. Стоимость для группы более 4 человек уточняйте в переписке.
в пятницу и субботу в 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у «Бауцентра» на Московском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 22:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Очень классная экскурсия! Для любителей исторических сооружений и погружения в атмосферу того времени,это просто 100/10!
Спасибо Алексею за рассказы и исторические факты! Сама экскурсия наполнена историей и погружением в то время, не возможно не слушать! Очень советуем к посещению, чтобы прочувствовать все на себе!
Атмосфера вечера придает особую перчинку и некий интерес ко всем закоулочкам и ночным жителям!
Все очень понравилось! Рекомендуем всем приезжающим к посещению!
Спасибо огромное!!!!