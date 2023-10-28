Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга

Узнать историю крепости и увидеть подземелья и их обитателей, которые не покидали форт 150 лет

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Историю можно изучать по книгам, а можно прочувствовать на себе в реальных местах событий. Мы — за подлинные эмоции и знакомство с прошлым в самом его сердце. Приглашаем вас в мини-путешествие по страницам истории Кёнигсберга.

Всего за 2 часа вы узнаете, как развивался город-крепость, для чего создавались фортификации, как город встречал русскую армию и что из этого получилось.
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
Ближайшие даты:
28
окт
3
ноя
4
ноя
10
ноя
11
ноя
17
ноя
18
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Превращение крепости Кёнигсберг в город

Экскурсия начнётся у стен форта № 1 «Штайн». Вы услышите реальную историю становления города: с чего всё начиналось, зачем и кому это было нужно, как образовалась сама крепость Кёнигсберг, вальные укрепления и ворота, водные рвы и форты. Мы расскажем и о развитии обороны города в середине 19 века.

Ночное путешествие по форту

А затем вас ждёт ночной форт с мрачными и воинственными подземельями. Вы увидите остатки немецкого оружия, креплений и бронедверей. Возможно, встретите летающих мышей — единственных обитателей форта, которые не покидают его последние 150 лет. Заглянете в узкие коридоры, где ещё чувствуется дух немецкой армии и слышится немецкая речь. Поймёте, каким крепким орешком оказалось это сооружение и почему Кёнигсбергская операция стала беспрецедентной по расходу боеприпасов за всю историю мировых войн.

Организационные детали

  • Форт № 1 «Штайн» — официальный туристический объект. Для посещения доступны все открытые помещения. Имеется договорённость с руководством форта о проведении экскурсий в ночное время. На официальной основе охрана пропустит нашу группу в оговорённый час.
  • Рекомендую надеть удобную, не сковывающую движения одежду. На экскурсии мы выдадим фонарики, но можно взять свои.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программа будет интересна детям от 10 лет
  • По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате с посещением Форта № 3. Стоимость для группы от 1 до 4 человек — 6500 руб. Стоимость для группы более 4 человек уточняйте в переписке.

в пятницу и субботу в 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у «Бауцентра» на Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Виктория
28 окт 2023
Спасибо огромное организатору Марии!
Очень классная экскурсия! Для любителей исторических сооружений и погружения в атмосферу того времени,это просто 100/10!
Спасибо Алексею за рассказы и исторические факты! Сама экскурсия наполнена историей и погружением в то время, не возможно не слушать! Очень советуем к посещению, чтобы прочувствовать все на себе!
Атмосфера вечера придает особую перчинку и некий интерес ко всем закоулочкам и ночным жителям!
Все очень понравилось! Рекомендуем всем приезжающим к посещению!
Спасибо огромное!!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Ночные
Летние
Форты
Военные
Для студентов
Уникальный опыт
Вечерние
Подземные

Похожие туры из Калининграда

Шедевры прусской старины: форт и ворота в Кёнигсберге + кирха и замок Бранденбург
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Шедевры прусской старины: форт и ворота в Кёнигсберге + кирха и замок Бранденбург
Изучить архитектурные памятники западноевропейского средневековья вместе с гидом-историком
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
9 500 за всё до 5 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
56 отзывов
В тренде
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
Побывать в таинственных подземельях в самое таинственное время суток на групповой экскурсии
в районе форта № 11 «Дёнхофф»
1 ноя
4 ноя
8 ноя
11 ноя
937750 за человека
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
на Московском проспекте
Сегодня
30 окт
31 окт
1 ноя
от 4 900 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ