1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
4 часа
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Штурм Кёнигсберга
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Ольга прекрасный рассказчик. Маршрут продуман и очень интересен. Почти 4 часа пролетели быстро. Мы очень довольны и однозначно рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода.
- ллюдмила27 мая 2024Экскурсия прошла на отлично! Были в этом регионе не первый раз, но сегодн получили море дополнительной информации и массу положительных впечатлений! Сергей удивительный рассказчик! Огромное спасибо за экскурсию. Обязательно приедем еще раз и обратимся только в эту компанию!
- ССветлана15 мая 2024Мы с мужем и детьми путешествовали по Калининградской области с Евгением Хромовым. Все остались довольны. Гид погрузил нас в историю
- ЕЕлизавета14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! В не обыкновенном формате в виде монотонного рассказа, а наоборот, с загадками и головоломками в ходе истории про Калининград и его достопримечательности! Рекомендую!
- ААлександра14 мая 2024Отличная экскурсия! Поездка действительно составлялась конкретно под нас. Было много критериев: от имеющихся физических ограничений, а маршруты в основном пешие,
- ИИрина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом был Андрей, который очень много интересного и с большой любовью рассказал о крае, ответил на все наши вопросы. Захотелось еще раз приехать!
- ЮЮлия10 мая 2024Чудесная экскурсия от Ольги! Было очень интересно и время пролетело не заметно. Ольга так завараживающе рассказывает, хочется слушать все больше
- ММария23 апреля 2024Очень интересная и комфортная экскурсия. Много исторических фактов и интересных историй. Спасибо Ольга за насыщенную познавательную экскурсию.
- ВВиктория23 апреля 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия. Но чувства усталости нет. Столько положительных эмоций, что все остальное уходит. Спасибо организаторам!!! И прекрасному экскурсоводу!!
- ЕЕлена18 марта 2024Для осмотра оборонительных сооружений и фортов Калининграда мы нашли "своего" гида! Расставаться с Евгением не хотелось! Отличное знание истории края,понятная
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт №5»
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