Форт №5 – экскурсии в Калининграде

Найдено 8 экскурсий в категории «Форт №5» в Калининграде, цены от 4 150 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
🚗 На машине
Квест
4 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Штурм Кёнигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Штурм Кёнигсберга
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990 за всё до 4 чел.
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Привет, Калининград
    Ольга прекрасный рассказчик. Маршрут продуман и очень интересен. Почти 4 часа пролетели быстро. Мы очень довольны и однозначно рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода.
  • л
    людмила
    27 мая 2024
    Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
    Экскурсия прошла на отлично! Были в этом регионе не первый раз, но сегодн получили море дополнительной информации и массу положительных впечатлений! Сергей удивительный рассказчик! Огромное спасибо за экскурсию. Обязательно приедем еще раз и обратимся только в эту компанию!
    Экскурсия прошла на отлично! Были в этом регионе не первый раз, но сегодн получили море дополнительнойЭкскурсия прошла на отлично! Были в этом регионе не первый раз, но сегодн получили море дополнительнойЭкскурсия прошла на отлично! Были в этом регионе не первый раз, но сегодн получили море дополнительнойЭкскурсия прошла на отлично! Были в этом регионе не первый раз, но сегодн получили море дополнительной
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Мы с мужем и детьми путешествовали по Калининградской области с Евгением Хромовым. Все остались довольны. Гид погрузил нас в историю
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    края от каменного века до сегодняшнего дня, грамотно составил маршрут, исходя из возможностей наших детей, предложил по дороге места для еды, зонтики, порекомендовал маршруты для самостоятельных прогулок. Рекомендуем для частных экскурсий!

  • Е
    Елизавета
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
    Экскурсия очень понравилась! В не обыкновенном формате в виде монотонного рассказа, а наоборот, с загадками и головоломками в ходе истории про Калининград и его достопримечательности! Рекомендую!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Отличная экскурсия! Поездка действительно составлялась конкретно под нас. Было много критериев: от имеющихся физических ограничений, а маршруты в основном пешие,
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    до ограничения по времени вылета из Калининграда. Но все сложилось так, как надо! Антон прекрасно владеет историей и огромным количеством интересных фактов! Поездка прошла очень легко, незаметно, познавательно и интересно. Побывали на Куршской косе, кормили лебедей, выходили к морю на пляж, смотрели на танцующий лес и все это сопровождалось интересными рассказами и пояснениями экскурсовода. Спасибо огромное за внимание и чуткость!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Гидом был Андрей, который очень много интересного и с большой любовью рассказал о крае, ответил на все наши вопросы. Захотелось еще раз приехать!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Привет, Калининград
    Чудесная экскурсия от Ольги! Было очень интересно и время пролетело не заметно. Ольга так завараживающе рассказывает, хочется слушать все больше
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    и больше… и кажется у нее еще столько историй, что и целого дня не хватит, чтобы все рассказать. Это одна из тех экскурсий после которой хочется обязательно ещё раз приехать и ещё больше погрузиться в историю города.

  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Привет, Калининград
    Очень интересная и комфортная экскурсия. Много исторических фактов и интересных историй. Спасибо Ольга за насыщенную познавательную экскурсию.
  • В
    Виктория
    23 апреля 2024
    Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Но чувства усталости нет. Столько положительных эмоций, что все остальное уходит. Спасибо организаторам!!! И прекрасному экскурсоводу!!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Но чувства усталости нет. Столько положительных эмоций, что все остальное уходит
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Для осмотра оборонительных сооружений и фортов Калининграда мы нашли "своего" гида! Расставаться с Евгением не хотелось! Отличное знание истории края,понятная
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    подача информации, по-военному четко и пунктуально! Хотелось, чтоб эта экскурсия длилась ещё и ещё! При посещении Калининградского края в следующий раз, однозначно, будем договариваться с Евгением - ведь у него в запасе ещё много не рассказанных историй, не показанных локаций и не раскрытых секретиков! Рекомендуем! Евгений, до новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт №5»

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  4. Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Форт №5" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 150 до 17 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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