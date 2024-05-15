Выставки Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Калининграде, цены от 4 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
«Уникальная выставка частной арт-коллекции кошек — самая большая подобная экспозиция в России»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Штурм Кёнигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Штурм Кёнигсберга
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы осмотрите разрушенный дот и выставку боевой техники, услышите истории о массированной бомбардировке и штурме укрепления»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Мы с мужем и детьми путешествовали по Калининградской области с Евгением Хромовым. Все остались довольны. Гид погрузил нас в историю
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    края от каменного века до сегодняшнего дня, грамотно составил маршрут, исходя из возможностей наших детей, предложил по дороге места для еды, зонтики, порекомендовал маршруты для самостоятельных прогулок. Рекомендуем для частных экскурсий!

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Отличная экскурсия! Поездка действительно составлялась конкретно под нас. Было много критериев: от имеющихся физических ограничений, а маршруты в основном пешие,
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    до ограничения по времени вылета из Калининграда. Но все сложилось так, как надо! Антон прекрасно владеет историей и огромным количеством интересных фактов! Поездка прошла очень легко, незаметно, познавательно и интересно. Побывали на Куршской косе, кормили лебедей, выходили к морю на пляж, смотрели на танцующий лес и все это сопровождалось интересными рассказами и пояснениями экскурсовода. Спасибо огромное за внимание и чуткость!

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Для осмотра оборонительных сооружений и фортов Калининграда мы нашли "своего" гида! Расставаться с Евгением не хотелось! Отличное знание истории края,понятная
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    подача информации, по-военному четко и пунктуально! Хотелось, чтоб эта экскурсия длилась ещё и ещё! При посещении Калининградского края в следующий раз, однозначно, будем договариваться с Евгением - ведь у него в запасе ещё много не рассказанных историй, не показанных локаций и не раскрытых секретиков! Рекомендуем! Евгений, до новых встреч!

  • A
    A7916339
    12 января 2024
    Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
    Отличный гид! Узнали много интересного, экскурсия прошла на одном дыхании, с комфортом, мы очень довольны!
  • В
    Виталий
    1 января 2024
    Амалиенау
    Очень понравилась экскурсия. Очень душевно и интересно. Открыли для себя город по новому. Были с семьей, в конце подарили подарок на память и дали рекомендации по городу, что очень приятно. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2023
    Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
    Все понравилось, гид Наталья всё прекрасно рассказывала, рекомендую.
  • Г
    Гончарик
    3 апреля 2022
    Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
    Прекрасная экскурсия! Небольшая, как и было обещано, группа. Микроавтобус. Экскурсовод Наталья. Фамилию точно не помню (Плешакова или Плеханова). Рассказывала чудесно: интересно,
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    эмоционально, артистично. Везде, куда мы заходили, нас встречали добрые, чуткие люди, любящие свой край и историю и с гордостью показывающие нам экспозиции. Экскурсия неутомительная, 6 часов вместе с дорогой. Свободного времени маловато (1 час в Гвардейске). Хватило только попить чай и пробежаться вокруг главной площади. Все очень поравилось!

  • м
    марина
    20 октября 2021
    Штурм Кёнигсберга
    Познавательно. Интересно. Много новой информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Выставки»

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  3. Штурм Кёнигсберга
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 150 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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