1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«Мы посетим форт: отлично сохранившийся 11-ый или 5-ый с выставкой орудия и амуниции»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
«Уникальная выставка частной арт-коллекции кошек — самая большая подобная экспозиция в России»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Штурм Кёнигсберга
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы осмотрите разрушенный дот и выставку боевой техники, услышите истории о массированной бомбардировке и штурме укрепления»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 мая 2024Мы с мужем и детьми путешествовали по Калининградской области с Евгением Хромовым. Все остались довольны. Гид погрузил нас в историю
- ААлександра14 мая 2024Отличная экскурсия! Поездка действительно составлялась конкретно под нас. Было много критериев: от имеющихся физических ограничений, а маршруты в основном пешие,
- ЕЕлена18 марта 2024Для осмотра оборонительных сооружений и фортов Калининграда мы нашли "своего" гида! Расставаться с Евгением не хотелось! Отличное знание истории края,понятная
- AA791633912 января 2024Отличный гид! Узнали много интересного, экскурсия прошла на одном дыхании, с комфортом, мы очень довольны!
- ВВиталий1 января 2024АмалиенауОчень понравилась экскурсия. Очень душевно и интересно. Открыли для себя город по новому. Были с семьей, в конце подарили подарок на память и дали рекомендации по городу, что очень приятно. Спасибо!
- ЕЕкатерина4 августа 2023Музей «Трех эпох», замки Вальдау и ТапиауВсе понравилось, гид Наталья всё прекрасно рассказывала, рекомендую.
- ГГончарик3 апреля 2022Музей «Трех эпох», замки Вальдау и ТапиауПрекрасная экскурсия! Небольшая, как и было обещано, группа. Микроавтобус. Экскурсовод Наталья. Фамилию точно не помню (Плешакова или Плеханова). Рассказывала чудесно: интересно,
- ммарина20 октября 2021Познавательно. Интересно. Много новой информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Выставки»
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