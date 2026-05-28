Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!Отдельный привет гиду Андрею — человек, который умеет рассказать так, что даже стены и летучие мышки слушают с интересом 🦇 Подземные

казематы впечатляют, особенно осознание, что скоро их могут переделать под отель — мы счастливы, что успели увидеть всё в первозданном виде. Рекомендуем всем, кто любит атмосферу тайн, истории и чуть-чуть адреналина! Ps мама в розовом костюмчике и с двумя высшими, отдайте нам ваши бесплатные билеты, мы с удовольствием сходим еще раз😁 Ps2 если детям неинтересно, то лучше с ними не ходить на такие мероприятия

Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читая книгу, ты смог прикоснуться к 19 веку. Нас познакомили не только

с военной историей форта, но и с интересной судьбой Калининграда. Провели по тоннелям, где чувствуются тяготы военных времён, рассказали про особенности строения архитектуры фортов, показали и рассказали про интересные оборонительные изобретения. Всем советую и гида и данную экскурсию, которая захватывает дух.

Нам проводил экскурсию гид Андрей. Очень содержательно, интересно и познавательно провели вечер. Однозначно, к посещению рекомендую, и большое спасибо гиду.

Марина

Была на экскурсии в форте 3. Все прошло на высшем уровне! Очень рада, что выбрала именно этот форт, так как он не является музеем. Экскурсовод супер! Все рассказал и показал, подстроился под аудиторию. Рассказ был не только о военных действиях, но и много внимания было уделено конструкции форта, что было ну ооочень интересно. Однозначно рекомендую!