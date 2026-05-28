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Форт №5: хроники штурма

Исследовать подземелья и тайны самого внушительного форта Кёнигсберга при свете фонарей
Форт №5 назван в честь короля Фридриха Вильгельма III. Вы пройдёте по подземным ходам, казематам и боевым позициям.

Услышите историю о штурме форта в апреле 1945 года, изучите архитектурные решения 19 века и почувствуете напряжение, с которым здесь сражались и оборонялись. Игра света и теней придаст маршруту особую остроту.
4.8
51 отзыв
Форт №5: хроники штурма
Форт №5: хроники штурма
Форт №5: хроники штурма

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Разветвлённые тоннели и подземные переходы, где сохраняется атмосфера боевой тревоги. Время здесь будто замерло.
  • Казематы с историческими артефактами и старинным вооружением. Вы представите, как солдаты готовились к защите своих позиций во время штурма.
  • Внушительные кирпичные стены толщиной до 3 метров — шедевр фортификации.

Вы узнаете:

  • Почему Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» считался одним из самых неприступных в системе обороны Кёнигсберга.
  • Как была устроена многоуровневая система укреплений и подземных ходов.
  • Какие материалы и технологии использовались при строительстве в 19 веке.
  • Как Красная армия штурмовала форт и какие приёмы использовали защитники.
  • Чем форт отличается от других укреплений Восточной Пруссии.

Организационные детали

  • Одевайтесь потеплее, в подземельях может быть прохладно.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Билеты на форт оплачиваются отдельно — 500 ₽, есть льготы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Форт № 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2578 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
1
3
1
2
1
1
Ирина
Очень интересно и познавательно!
Очень интересно и познавательно!
Очень интересно и познавательно!
Очень интересно и познавательно!
Очень интересно и познавательно!
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Марина
Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!
Отдельный привет гиду Андрею — человек, который умеет рассказать так, что даже стены и летучие мышки слушают с интересом 🦇 Подземные
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казематы впечатляют, особенно осознание, что скоро их могут переделать под отель — мы счастливы, что успели увидеть всё в первозданном виде.

Рекомендуем всем, кто любит атмосферу тайн, истории и чуть-чуть адреналина!

Ps мама в розовом костюмчике и с двумя высшими, отдайте нам ваши бесплатные билеты, мы с удовольствием сходим еще раз😁 Ps2 если детям неинтересно, то лучше с ними не ходить на такие мероприятия

Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!
Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!
Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!
Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!
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С
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читая книгу, ты смог прикоснуться к 19 веку. Нас познакомили не только
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с военной историей форта, но и с интересной судьбой Калининграда. Провели по тоннелям, где чувствуются тяготы военных времён, рассказали про особенности строения архитектуры фортов, показали и рассказали про интересные оборонительные изобретения.
Всем советую и гида и данную экскурсию, которая захватывает дух.

Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании,
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Марианна
Нам проводил экскурсию гид Андрей. Очень содержательно, интересно и познавательно провели вечер. Однозначно, к посещению рекомендую, и большое спасибо гиду.
Нам проводил экскурсию гид Андрей. Очень содержательно, интересно и познавательно провели вечер. Однозначно, к посещению рекомендую,
Нам проводил экскурсию гид Андрей. Очень содержательно, интересно и познавательно провели вечер. Однозначно, к посещению рекомендую,
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Марина
Была на экскурсии в форте 3. Все прошло на высшем уровне! Очень рада, что выбрала именно этот форт, так как он не является музеем. Экскурсовод супер! Все рассказал и показал, подстроился под аудиторию. Рассказ был не только о военных действиях, но и много внимания было уделено конструкции форта, что было ну ооочень интересно. Однозначно рекомендую!
Была на экскурсии в форте 3. Все прошло на высшем уровне! Очень рада, что выбрала именно
Была на экскурсии в форте 3. Все прошло на высшем уровне! Очень рада, что выбрала именно
Была на экскурсии в форте 3. Все прошло на высшем уровне! Очень рада, что выбрала именно
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Г
Очень необычная экскурсия. Словно отправляешься в прошлое и ощущаешь величественность сооружения. Экскурсовод великолепно доносит информацию, маршрут интересный.
Очень необычная экскурсия. Словно отправляешься в прошлое и ощущаешь величественность сооружения. Экскурсовод великолепно доносит информацию, маршрут
Очень необычная экскурсия. Словно отправляешься в прошлое и ощущаешь величественность сооружения. Экскурсовод великолепно доносит информацию, маршрут
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