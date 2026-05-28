Форт №5 назван в честь короля Фридриха Вильгельма III. Вы пройдёте по подземным ходам, казематам и боевым позициям.
Услышите историю о штурме форта в апреле 1945 года, изучите архитектурные решения 19 века и почувствуете напряжение, с которым здесь сражались и оборонялись. Игра света и теней придаст маршруту особую остроту.
Услышите историю о штурме форта в апреле 1945 года, изучите архитектурные решения 19 века и почувствуете напряжение, с которым здесь сражались и оборонялись. Игра света и теней придаст маршруту особую остроту.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Разветвлённые тоннели и подземные переходы, где сохраняется атмосфера боевой тревоги. Время здесь будто замерло.
- Казематы с историческими артефактами и старинным вооружением. Вы представите, как солдаты готовились к защите своих позиций во время штурма.
- Внушительные кирпичные стены толщиной до 3 метров — шедевр фортификации.
Вы узнаете:
- Почему Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» считался одним из самых неприступных в системе обороны Кёнигсберга.
- Как была устроена многоуровневая система укреплений и подземных ходов.
- Какие материалы и технологии использовались при строительстве в 19 веке.
- Как Красная армия штурмовала форт и какие приёмы использовали защитники.
- Чем форт отличается от других укреплений Восточной Пруссии.
Организационные детали
- Одевайтесь потеплее, в подземельях может быть прохладно.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Билеты на форт оплачиваются отдельно — 500 ₽, есть льготы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Форт № 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2578 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересно и познавательно!
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Это была лучшая экскурсия за весь наш отпуск в Калининграде!
Отдельный привет гиду Андрею — человек, который умеет рассказать так, что даже стены и летучие мышки слушают с интересом 🦇 Подземные
Отдельный привет гиду Андрею — человек, который умеет рассказать так, что даже стены и летучие мышки слушают с интересом 🦇 Подземные
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С
Хочу выразить благодарность Алексею за потрясающую экскурсию «Ночные тени форта №3». Экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читая книгу, ты смог прикоснуться к 19 веку. Нас познакомили не только
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Нам проводил экскурсию гид Андрей. Очень содержательно, интересно и познавательно провели вечер. Однозначно, к посещению рекомендую, и большое спасибо гиду.
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Была на экскурсии в форте 3. Все прошло на высшем уровне! Очень рада, что выбрала именно этот форт, так как он не является музеем. Экскурсовод супер! Все рассказал и показал, подстроился под аудиторию. Рассказ был не только о военных действиях, но и много внимания было уделено конструкции форта, что было ну ооочень интересно. Однозначно рекомендую!
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Г
Очень необычная экскурсия. Словно отправляешься в прошлое и ощущаешь величественность сооружения. Экскурсовод великолепно доносит информацию, маршрут интересный.
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Входит в следующие категории Калининграда
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