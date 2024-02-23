Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря

Устроить дорожное приключение по морскому берегу и отыскать сокровища у кромки воды
Эльдорадо — это мифическая страна золота и драгоценностей, манящая охотников за сокровищами.

В составе минигруппы мы отправимся в однодневную поездку в янтарный край — как настоящие искатели приключений.

Вы узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу.
4.79
29 отзывов
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Солнечный камень

Я имею большой опыт по сбору янтаря как на поверхности, так и под водой с помощью водолазного снаряжения, и знаю о способах его добычи практически всё. На нашей однодневной экскурсии я расскажу, чем ценен янтарь, и как смола деревьев оказалась так глубоко под землей и водой. Вы узнаете, как собирали янтарь раньше и как это происходит сегодня, затронем и волнующую многих тему его незаконной добычи. И конечно, я объясню, как отличить настоящий камень от подделки.

Маршрут прогулки

Из Калининграда мы отправимся в самый западный район нашей области.

  • По дороге заедем во второй по значимости город после Кенигсберга — Бишофхаузен, история которого также тесно связано с янтарем. Здесь покажу несколько секретных местечек, о которых не знают другие.
  • После направимся на побережье, где у уреза воды совершим прогулку в поисках солнечного камня. И если нам повезёт (а нам — обязательно повезёт), то собственноручно найдем себе сувениры.
  • Ну а так как мы будем рядом с Балтийском, заедем познакомиться и с ним. Погуляем по городу и насладимся морскими пейзажами.
  • Дальше отправимся в поселок, где добывают солнечный камень — Янтарный. Здесь профессионалы своего дела покажут, как невзрачный камень становится ювелирным изделием.
  • Обратная дорога в Калининград проходит через Светлогорск. В качестве бонуса мы совершим обзорную экскурсию по этому городку, где увидим самые главные его достопримечательности.

Организационные детали

  • Путешествие начинается из центра Калининграда. Самый длинный переезд из города в город занимает 45-50 минут. В середине экскурсии предусмотрено время на обед.
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
  • Мы будем гулять у моря, поэтому одевайтесь по погоде. В холодный период желательно взять непромокаемую обувь на высокой подошве.
  • Экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате — 14 000 руб. за группу
  • По желанию, можем прокатиться на катере по заливу (группа от 5 человек, длительность 30 минут) — 500 руб. /чел.

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Людмила)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Мария)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Мария)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Мария)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Мария)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Эльвира)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Николай)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Николай)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Николай)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Наталия)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Наталия)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Наталия)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Юлия)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Юлия)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Юлия)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Ольга)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Олеся)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Олеся)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Олеся)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Олеся)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Олеся)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Олеся)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Виктория)Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря (Виктория)
Галина
23 фев 2024
В целом экскурсия хорошая, но осадочек остался.
Заказывала ее себе на ДР, и она совсем не оправдала ожиданий.
Самое большое разочарование моё-вас не повезут на янтарный комбинат, и вся фишка в том,
читать дальше

что в описании экскурсии этого и не обещали(Проблема в том, что я как турист не знала, что есть частные производства и получается "сама себе придумала".
Самое большое разочарование детей- что не было "секретных местечек" и "у уреза воды совершим прогулку в поисках солнечного камня". А они так ждали именно этой части, УФ фонарики захватили. Просто было сказано, что течение сегодня не то и янтаря нет. Вот и всё приключение, заключающееся в заманухе "И если нам повезёт (а нам — обязательно повезёт), то собственноручно найдем себе сувениры".

По заявленным моментам:
Маршрут прогулки:
1."По дороге заедем во второй по значимости город после Кенигсберга — Бишофхаузен, история которого также тесно связано с янтарем…"
Читаем как "проедем не останавливаясь г. Приморск".

2."Ну а так как мы будем рядом с Балтийском, заедем познакомиться и с ним. Погуляем по городу и насладимся морскими пейзажами."
Тоже, вроде, не обманули: посмотрели на маяк, крепость и пару кораблей, потом 40 минут кормили лебедей (те, кто не пожелал дополнительную экскурсию на катере), спасибо хоть овсянку выдали.

3."Дальше отправимся в поселок, где добывают солнечный камень — Янтарный. Здесь профессионалы своего дела покажут, как невзрачный камень становится ювелирным изделием."
Это частная мастерская, в которой директор быстренько рассказал о закупке янтаря, его обработке и т. п. Отмечу, что рассказывал интересно, на вопросы отвечал.
Но само "производство" - это 3 застеклённых комнаты, в которых не было работников и ничего не происходило+ювелирная лавка с довольно стандартным набором и ценами выше, чем в фирменных магазинах Калининградского янтарного комбината.

4."Обратная дорога в Калининград проходит через Светлогорск. В качестве бонуса мы совершим обзорную экскурсию по этому городку, где увидим самые главные его достопримечательности"
Обзорная экскурсия "что где" минут на 10 и час на самостоятельную прогулку.

Денис хорошо знает историю, много рассказывает по дороге.
Но соотношение цена/ожидание/реальность оставило разочарование.

Л
9 дек 2023
Незабываемая Экскурсия на целый день!
С комфортом и без спешки, в индивидуальном темпе.
Денис - прекрасный рассказчик, спокойный и очень комфортный человек.
Всё прошло быстро, увлекательно и позитивно.
Нашли янтарь! Мелочь, зато море удовольствия!!!
Немного пожалели, что накануне в Зеленоградск ездили не с Денисом, а с другим гидом.
Всем рекомендую эту поездку и замечательного Дениса!!)))
Незабываемая Экскурсия на целый день!Незабываемая Экскурсия на целый день!Незабываемая Экскурсия на целый день!Незабываемая Экскурсия на целый день!Незабываемая Экскурсия на целый день!Незабываемая Экскурсия на целый день!Незабываемая Экскурсия на целый день!
М
30 ноя 2023
Отличная экскурсия, очень много успели посмотреть, покататься на катере, покормить лебедей, найти янтарь, ну и конечно рассказ о всех местах - просто шикарный
Отличная экскурсия, очень много успели посмотреть, покататься на катере, покормить лебедей, найти янтарь, ну и конечноОтличная экскурсия, очень много успели посмотреть, покататься на катере, покормить лебедей, найти янтарь, ну и конечноОтличная экскурсия, очень много успели посмотреть, покататься на катере, покормить лебедей, найти янтарь, ну и конечноОтличная экскурсия, очень много успели посмотреть, покататься на катере, покормить лебедей, найти янтарь, ну и конечно
П
8 ноя 2023
Все очень понравилось! Рекомендую прогулку на катере!
Р
6 ноя 2023
Экскурсия была отменена, нам заменили на другую по причине поломки авто 🧐 и « не набрали группу» 🫤
Серьезно? В дни осенних каникул? Когда все гиды, а их было пять у
читать дальше

нас за эти дни говорили хором, что в городе аншлаг, народу много и тд и тп
Но история вообще какая-то странная. Дело в том, что Как только я забронировала экскурсию, почти сразу, со мной связался гид и сказал, что возможно будет шторм и придется отменить или перенести поездку. Перенести её я не могла, у меня все дни были забронированы экскурсиями и поездками достаточно плотно. Мне тогда еще это все показалось странным. За две недели
Люди про шторм знают заранее в регионе, где утром солнце, вечером ливень. Я, конечно же начала переживать, что погода нам не позволит и поездка отменится. А я то дочери уже в красках все описала, она ждала. Накануне я посмотрела- обещали небольшой и недолгий дождик. Дождевики мы и зонтик взяли и поэтому поводу не переживали, но…. Поездку все равно отменили. Неприятно 🤢 получилось.
Еще раз. Компанию нам заменили, не просто бросили.
Но. Лодки нашлись, а осадочек остался.

Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, хоть он и негативный, но это первый для меня опыт. Вы много написали что Вам отменили экскурсию,
читать дальше

по причине недобора группы, и поломки моего авто(да, у меня действительно серьезно сломался автомобиль, и по этой причине экскурсия приостановлена) и про шторм. . (осенне-зимний период, это сезон штормов, я обязан предупредить тех кто бронирует сильно за ранее). Мы со своей стороны сделали все возможное, и в итоге Ваша поездка состоялась, чтобы не рушить Ваши планы на этот день. По Вашему согласию я отправил вас с дочкой по этому же маршруту,на прежних условиях, но не на микроавтобусе и в группе из 8-ми человек, а с другим гидом на новом легковом комфортабельном авто. И у вас по факту получилась практически индивидуальная экскурсия. Надеюсь в целом это не испортило Ваше мнение о нашем регионе

Ю
12 сен 2023
Спасибо большое Денису за интересную экскурсию! Жаль, конечно, что янтарь не нашли, но зато погода радовала:) и есть повод еще раз вернуться за янтарем:)
Э
6 сен 2023
Добрый вечер! Рекомендую гида Алексея… экскурсия классная и пролетела на одном дыхании… 😊
Добрый вечер! Рекомендую гида Алексея… экскурсия классная и пролетела на одном дыхании… 😊
Станислав
4 сен 2023
Гид Марат всё отлично провёл! Много свободного времени давал для прогулок по пляжам и сувенирным магазинчикам.
Аккуратное вождение автомобиля 👍
Николай
18 авг 2023
Не знаю, с чего начать. Маршрут был построен интересно как с точки зрения логистики, так и экскурсионной. Заезжали в небольшие места, там Денис рассказывал об удивительных вещах. За доп. плату
читать дальше

прокатил нас на катере. Этого стоило денег, т. к. увидели некоторые военные судна БалтМорФлота, рассказал про назначение тетраподов(волнорезы) и т. д. Балтийск, Янтарный, Светлогорск, кроме них по пути встречались населенные пункты, о которых он также рассказывал.

Денис - человек разносторонний, большой интеллектуал, огрооооомные познания в географии, истории и в др. областях. Во время экскурсии не было скучно, а было интересно, увлекательно и познавательно.

Спасибо Денису за времяпровождения, надеюсь когда-нибудь приеду ещё раз для поиска солнечного камня. Рекомендую и оцениваю данную экскурсиию из 5 баллов 10. Обращайтесь к Денису, не переживайте.

Не знаю, с чего начать. Маршрут был построен интересно как с точки зрения логистики, так иНе знаю, с чего начать. Маршрут был построен интересно как с точки зрения логистики, так иНе знаю, с чего начать. Маршрут был построен интересно как с точки зрения логистики, так и
Мария
16 авг 2023
Очень интересная экскурсия! Нам даже удалось самостоятельно найти янтарь на побережье(конечно, без помощи Дениса это было бы невозможно). Сама экскурсия довольно длительная, около 9 часов — запасайтесь водой в жаркую
читать дальше

погоду. При желании Вас ждёт встреча с прекрасными лебедями, которых можно покормить. И голодными голубями, которые садятся Вам на руки, спину. Можно договориться о прогулке на катере и оценить если не всю всю мощь Балтийского флота, то хотя бы небольшую его часть. Обязательно постарайтесь попасть на производство янтаря(увидите всю внутреннюю кухню).

Екатерина
11 авг 2023
Отличный гид с просто энциклопедическими знаниями по истории Калининграда и области. Очень интересная и красочная экскурсия с кучей ярких впечатлений.
И
9 авг 2023
Интересно, не занудно, Денис показал красивейшие места, провел краткий экскурс в историю области. Небольшой, но информативный заезд на янтарное производство (спасибо Антону,быстро,понятно,структурировано,с наглядными образцами). Если не делать целью экскурсии найти янтарь (не у всех из группы получилось), а считать это мероприятие возможностью побывать в новых местах и узнать массу новой информации, то вам обязательно понравится.
С
4 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось
Елена
28 июля 2023
Всё было замечательно. Денис хорошо знает историю края и очень увлекательно об этом рассказывает. Организация тура на высоком уровне, всё продумано до мелочей, рекомендуем этот тур.
Н
27 июля 2023
Экскурсия хорошая. Денис рассказывает интересно. В Балтийске обязательно прокатиться на катере. Янтарный очень понравился, и производство янтаря и сам городок, но не хватило, а именно. . Хотелось прогуляться немного по самой улице Янтарного, полюбоваться домами.. можно было бы выйти из машины и дать пройтись мин 20-30… А так рекомендую. .
Экскурсия хорошая. Денис рассказывает интересно. В Балтийске обязательно прокатиться на катере. Янтарный очень понравился, и производствоЭкскурсия хорошая. Денис рассказывает интересно. В Балтийске обязательно прокатиться на катере. Янтарный очень понравился, и производствоЭкскурсия хорошая. Денис рассказывает интересно. В Балтийске обязательно прокатиться на катере. Янтарный очень понравился, и производство

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНа весь деньДля студентовУникальный опытНабережнаяПопулярные места

Похожие экскурсии из Калининграда

На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам