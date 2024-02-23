Эльдорадо — это мифическая страна золота и драгоценностей, манящая охотников за сокровищами.
В составе минигруппы мы отправимся в однодневную поездку в янтарный край — как настоящие искатели приключений.
Вы узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу.
В составе минигруппы мы отправимся в однодневную поездку в янтарный край — как настоящие искатели приключений.
Вы узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Солнечный камень
Я имею большой опыт по сбору янтаря как на поверхности, так и под водой с помощью водолазного снаряжения, и знаю о способах его добычи практически всё. На нашей однодневной экскурсии я расскажу, чем ценен янтарь, и как смола деревьев оказалась так глубоко под землей и водой. Вы узнаете, как собирали янтарь раньше и как это происходит сегодня, затронем и волнующую многих тему его незаконной добычи. И конечно, я объясню, как отличить настоящий камень от подделки.
Маршрут прогулки
Из Калининграда мы отправимся в самый западный район нашей области.
- По дороге заедем во второй по значимости город после Кенигсберга — Бишофхаузен, история которого также тесно связано с янтарем. Здесь покажу несколько секретных местечек, о которых не знают другие.
- После направимся на побережье, где у уреза воды совершим прогулку в поисках солнечного камня. И если нам повезёт (а нам — обязательно повезёт), то собственноручно найдем себе сувениры.
- Ну а так как мы будем рядом с Балтийском, заедем познакомиться и с ним. Погуляем по городу и насладимся морскими пейзажами.
- Дальше отправимся в поселок, где добывают солнечный камень — Янтарный. Здесь профессионалы своего дела покажут, как невзрачный камень становится ювелирным изделием.
- Обратная дорога в Калининград проходит через Светлогорск. В качестве бонуса мы совершим обзорную экскурсию по этому городку, где увидим самые главные его достопримечательности.
Организационные детали
- Путешествие начинается из центра Калининграда. Самый длинный переезд из города в город занимает 45-50 минут. В середине экскурсии предусмотрено время на обед.
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
- Мы будем гулять у моря, поэтому одевайтесь по погоде. В холодный период желательно взять непромокаемую обувь на высокой подошве.
- Экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате — 14 000 руб. за группу
- По желанию, можем прокатиться на катере по заливу (группа от 5 человек, длительность 30 минут) — 500 руб. /чел.
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 118 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, увлекаюсь историей, очень люблю свой регион и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Энергичный, с чувством юмора, много знаю о янтаре (добыче и обработке), а еще люблю тему «Тевтонов».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Галина
23 фев 2024
В целом экскурсия хорошая, но осадочек остался.
Заказывала ее себе на ДР, и она совсем не оправдала ожиданий.
Самое большое разочарование моё-вас не повезут на янтарный комбинат, и вся фишка в том,
Заказывала ее себе на ДР, и она совсем не оправдала ожиданий.
Самое большое разочарование моё-вас не повезут на янтарный комбинат, и вся фишка в том,
Л
Людмила
9 дек 2023
Незабываемая Экскурсия на целый день!
С комфортом и без спешки, в индивидуальном темпе.
Денис - прекрасный рассказчик, спокойный и очень комфортный человек.
Всё прошло быстро, увлекательно и позитивно.
Нашли янтарь! Мелочь, зато море удовольствия!!!
Немного пожалели, что накануне в Зеленоградск ездили не с Денисом, а с другим гидом.
Всем рекомендую эту поездку и замечательного Дениса!!)))
С комфортом и без спешки, в индивидуальном темпе.
Денис - прекрасный рассказчик, спокойный и очень комфортный человек.
Всё прошло быстро, увлекательно и позитивно.
Нашли янтарь! Мелочь, зато море удовольствия!!!
Немного пожалели, что накануне в Зеленоградск ездили не с Денисом, а с другим гидом.
Всем рекомендую эту поездку и замечательного Дениса!!)))
М
Мария
30 ноя 2023
Отличная экскурсия, очень много успели посмотреть, покататься на катере, покормить лебедей, найти янтарь, ну и конечно рассказ о всех местах - просто шикарный
П
Полина
8 ноя 2023
Все очень понравилось! Рекомендую прогулку на катере!
Р
Рушана
6 ноя 2023
Экскурсия была отменена, нам заменили на другую по причине поломки авто 🧐 и « не набрали группу» 🫤
Серьезно? В дни осенних каникул? Когда все гиды, а их было пять у
Серьезно? В дни осенних каникул? Когда все гиды, а их было пять у
Денис
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, хоть он и негативный, но это первый для меня опыт. Вы много написали что Вам отменили экскурсию,
Ю
Юлия
12 сен 2023
Спасибо большое Денису за интересную экскурсию! Жаль, конечно, что янтарь не нашли, но зато погода радовала:) и есть повод еще раз вернуться за янтарем:)
Э
Эльвира
6 сен 2023
Добрый вечер! Рекомендую гида Алексея… экскурсия классная и пролетела на одном дыхании… 😊
Станислав
4 сен 2023
Гид Марат всё отлично провёл! Много свободного времени давал для прогулок по пляжам и сувенирным магазинчикам.
Аккуратное вождение автомобиля 👍
Аккуратное вождение автомобиля 👍
Николай
18 авг 2023
Не знаю, с чего начать. Маршрут был построен интересно как с точки зрения логистики, так и экскурсионной. Заезжали в небольшие места, там Денис рассказывал об удивительных вещах. За доп. плату
Мария
16 авг 2023
Очень интересная экскурсия! Нам даже удалось самостоятельно найти янтарь на побережье(конечно, без помощи Дениса это было бы невозможно). Сама экскурсия довольно длительная, около 9 часов — запасайтесь водой в жаркую
Екатерина
11 авг 2023
Отличный гид с просто энциклопедическими знаниями по истории Калининграда и области. Очень интересная и красочная экскурсия с кучей ярких впечатлений.
И
Ирина
9 авг 2023
Интересно, не занудно, Денис показал красивейшие места, провел краткий экскурс в историю области. Небольшой, но информативный заезд на янтарное производство (спасибо Антону,быстро,понятно,структурировано,с наглядными образцами). Если не делать целью экскурсии найти янтарь (не у всех из группы получилось), а считать это мероприятие возможностью побывать в новых местах и узнать массу новой информации, то вам обязательно понравится.
С
Стефания
4 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось
Елена
28 июля 2023
Всё было замечательно. Денис хорошо знает историю края и очень увлекательно об этом рассказывает. Организация тура на высоком уровне, всё продумано до мелочей, рекомендуем этот тур.
Н
Наталия
27 июля 2023
Экскурсия хорошая. Денис рассказывает интересно. В Балтийске обязательно прокатиться на катере. Янтарный очень понравился, и производство янтаря и сам городок, но не хватило, а именно. . Хотелось прогуляться немного по самой улице Янтарного, полюбоваться домами.. можно было бы выйти из машины и дать пройтись мин 20-30… А так рекомендую. .
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