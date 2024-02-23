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что в описании экскурсии этого и не обещали(Проблема в том, что я как турист не знала, что есть частные производства и получается "сама себе придумала".

Самое большое разочарование детей- что не было "секретных местечек" и "у уреза воды совершим прогулку в поисках солнечного камня". А они так ждали именно этой части, УФ фонарики захватили. Просто было сказано, что течение сегодня не то и янтаря нет. Вот и всё приключение, заключающееся в заманухе "И если нам повезёт (а нам — обязательно повезёт), то собственноручно найдем себе сувениры".



По заявленным моментам:

Маршрут прогулки:

1."По дороге заедем во второй по значимости город после Кенигсберга — Бишофхаузен, история которого также тесно связано с янтарем…"

Читаем как "проедем не останавливаясь г. Приморск".



2."Ну а так как мы будем рядом с Балтийском, заедем познакомиться и с ним. Погуляем по городу и насладимся морскими пейзажами."

Тоже, вроде, не обманули: посмотрели на маяк, крепость и пару кораблей, потом 40 минут кормили лебедей (те, кто не пожелал дополнительную экскурсию на катере), спасибо хоть овсянку выдали.



3."Дальше отправимся в поселок, где добывают солнечный камень — Янтарный. Здесь профессионалы своего дела покажут, как невзрачный камень становится ювелирным изделием."

Это частная мастерская, в которой директор быстренько рассказал о закупке янтаря, его обработке и т. п. Отмечу, что рассказывал интересно, на вопросы отвечал.

Но само "производство" - это 3 застеклённых комнаты, в которых не было работников и ничего не происходило+ювелирная лавка с довольно стандартным набором и ценами выше, чем в фирменных магазинах Калининградского янтарного комбината.



4."Обратная дорога в Калининград проходит через Светлогорск. В качестве бонуса мы совершим обзорную экскурсию по этому городку, где увидим самые главные его достопримечательности"

Обзорная экскурсия "что где" минут на 10 и час на самостоятельную прогулку.



Денис хорошо знает историю, много рассказывает по дороге.

Но соотношение цена/ожидание/реальность оставило разочарование.