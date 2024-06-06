1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Групповая
7 часов
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
«И, конечно, мы не сможем отказать вам в удовольствии самим отыскать на берегу Балтики или возле янтарного карьера кусочек солнечного камня»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 750₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«Вы полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Наконец, приедем на Правую набережную, откуда вам откроются впечатляющие индустриальные панорамы»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
«В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
«Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана»
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Устроить дорожное приключение по морскому берегу и отыскать сокровища у кромки воды
Начало: На улице Шевченко
«Вы узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу»
Расписание: ежедневно в 08:30
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
«Прогуляемся по набережной музея Мирового океана и осмотрим Бранденбургские ворота, которые по сей день используются по назначению»
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
«Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
«Гвардейск — вы погуляете по рыночной площади и набережной, увидите часы с сюрпризом и раскроете историю одного знаменитого уроженца города»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
«Во время путешествия по Янтарному краю невозможно не посетить уютный Зеленоградск на берегу Балтийского моря»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
«Это идеальное место для самых захватывающих снимков из отпуска: крутой обрыв берега, песчаный пляж и море»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
«Прогулочный маршрут на байдарках через главную водную артерию города откроет перед вами невероятные виды на старинные и современные сооружения, набережные и мосты»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
«Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
«⚓ Посчитаем мосты, соединяющие берега реки Преголя, и познакомимся с речной историей»
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
«Вас ждёт прогулка по морскому берегу, купание и отдых на красивейшем малолюдном пляже»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
«Пока будем ждать паром, прогуляемся по набережной пролива и гавани»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
«Вы посетите старинные кирхи, осмотрите ворота и исторические здания, прогуляетесь по набережной Петра Великого и в итоге проникнитесь духом города, сохранившего следы разных культур»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
«Вы проедете по главным улицам, площадям и набережным Калининграда и посетите его самые известные места: остров Кнайпхоф, Кафедральный собор, могилу Канта и стилизованную под старину Рыбную деревню»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
«Потом вдоль старинных прусских вилл выйдем к озеру и побродим вдоль его берега»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
- ЮЮлия5 июня 2024Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
- ЮЮлия5 июня 2024Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
- ННиколай4 июня 2024Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилась экскурсия, наш гид Елена эрудированный гид, любящая и хорошо знающая свой город и край, в интересной форме преподнесла
- ЕЕлена3 июня 2024Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию! Очень хорошо организованная программа. Красоты Куршской косы и Зеленоградска впечатляют.
- ААлександр3 июня 2024Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.
- ААлександр2 июня 2024Отличный формат знакомства с городом! На экскурсии были с двумя детьми 9 и 12 лет. Анна показывает самые красивые места
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Набережная»
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