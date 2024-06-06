Экскурсии по набережной Калининграда

Найдено 31 экскурсия в категории «Набережная» в Калининграде, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Групповая
7 часов
82 отзыва
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
«И, конечно, мы не сможем отказать вам в удовольствии самим отыскать на берегу Балтики или возле янтарного карьера кусочек солнечного камня»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 750 за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«Вы полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Наконец, приедем на Правую набережную, откуда вам откроются впечатляющие индустриальные панорамы»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
«В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
«Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана»
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700 за всё до 5 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
29 отзывов
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Устроить дорожное приключение по морскому берегу и отыскать сокровища у кромки воды
Начало: На улице Шевченко
«Вы узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу»
Расписание: ежедневно в 08:30
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
3 000 за человека
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
Калининград для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
«Прогуляемся по набережной музея Мирового океана и осмотрим Бранденбургские ворота, которые по сей день используются по назначению»
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
145 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
«Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
«Гвардейск — вы погуляете по рыночной площади и набережной, увидите часы с сюрпризом и раскроете историю одного знаменитого уроженца города»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940 за всё до 3 чел.
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
«Во время путешествия по Янтарному краю невозможно не посетить уютный Зеленоградск на берегу Балтийского моря»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
«Это идеальное место для самых захватывающих снимков из отпуска: крутой обрыв берега, песчаный пляж и море»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
«Прогулочный маршрут на байдарках через главную водную артерию города откроет перед вами невероятные виды на старинные и современные сооружения, набережные и мосты»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
«Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
«⚓ Посчитаем мосты, соединяющие берега реки Преголя, и познакомимся с речной историей»
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
«Вас ждёт прогулка по морскому берегу, купание и отдых на красивейшем малолюдном пляже»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
«Пока будем ждать паром, прогуляемся по набережной пролива и гавани»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900 за всё до 3 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Прусский Кенигсберг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
«Вы посетите старинные кирхи, осмотрите ворота и исторические здания, прогуляетесь по набережной Петра Великого и в итоге проникнитесь духом города, сохранившего следы разных культур»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375 за всё до 4 чел.
Калининград сквозь столетия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
«Вы проедете по главным улицам, площадям и набережным Калининграда и посетите его самые известные места: остров Кнайпхоф, Кафедральный собор, могилу Канта и стилизованную под старину Рыбную деревню»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
«Потом вдоль старинных прусских вилл выйдем к озеру и побродим вдоль его берега»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
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    вертеть головой по сторонам и видеть все, что описывал ведущий, но здесь правила диктует городской трафик, а не желание туристов. За 3 часа мы увидели все самое интересное. На такую экскурсию нужно отправляться в первую очередь, чтобы получить представление о городе и понять какие места хочется рассмотреть тщательнее. Цена демократичная, есть возможность оплатить безналично по qr-коду. В автобусе было душновато, даже после включения кондиционера. Еще не всегда было слышно, что рассказывает гид на улице. В целом на твердую 4.

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
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    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
    Очень понравилась экскурсия, наш гид Елена эрудированный гид, любящая и хорошо знающая свой город и край, в интересной форме преподнесла
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    информацию, ответила на все вопросы, одно удовольствие, восхитительные места, изумительный пейзаж, Калининград и Калинингадскач область манит, думаем о переезде к Вам!!!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    На Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию! Очень хорошо организованная программа. Красоты Куршской косы и Зеленоградска впечатляют.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Экскурсия отличная. Немного напряженная, но 3 города того стоят. Прекрасное дополнение к Зеленоградску и Куршской косе и обзорной экскурсии по Калининграду.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
    Отличный формат знакомства с городом! На экскурсии были с двумя детьми 9 и 12 лет. Анна показывает самые красивые места
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    города, советует, как лучше встать, чтобы получились отличные фотографии. А по пути рассказывает интересные факты из истории города и показывает архивные фотографии. Прогулка очень понравилась как взрослым, так и детям, несмотря на то, что дети не очень любят фотографироваться. И фотографии получились просто потрясающие!

    Отличный формат знакомства с городом! На экскурсии были с двумя детьми 9 и 12 лет. АннаОтличный формат знакомства с городом! На экскурсии были с двумя детьми 9 и 12 лет. АннаОтличный формат знакомства с городом! На экскурсии были с двумя детьми 9 и 12 лет. АннаОтличный формат знакомства с городом! На экскурсии были с двумя детьми 9 и 12 лет. Анна

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. На двухэтажном автобусе - по Калининграду
  2. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  3. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  4. Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
  5. Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Набережная" можно забронировать 31 экскурсию от 900 до 14 999 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2471 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Калининграде, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Калининграда. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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