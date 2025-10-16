Фото-прогулка на побережье Самбии предлагает уникальную возможность увидеть величественные обрывы и морские виды, которые меняются под влиянием природы.
Участники смогут насладиться фотосессией от двух профессиональных фотографов, которые знают все тайны этих
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Два профессиональных фотографа
- 🌊 Уникальные морские пейзажи
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📅 Быстрая обработка и передача фото
- 🎨 Возможность увидеть редкие природные явления
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Филинская бухта
- Отрадное
- Донское
Описание фото-прогулки
Филинская бухта, Отрадное и Донское
В любую погоду это самые фотогеничные места на побережье Балтики, к тому же интереснейшие с точки зрения геологии. Представьте себе срезы пород эпохи кайнозоя или открытые выходы древесного угля на склонах! Природа непостоянна — части берегов откалываются и падают вниз, под морскими волнами и ветром Балтики побережье меняет форму и цвет.
Именно в этих местах вы сможете напрямую ощутить дух перемен — главную тему наших фотопутешествий.
Атмосферные фото от двух профессиональных фотографов и душевная компания
Мы любим наш край и хорошо знаем его историю, а в нашем багаже — фотовыставки и книги о природе Калининградской области. Помимо великолепных фотографий, вы увидите море таким, каким его мало кто видит.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus
- Дорога из Калининграда до Филинской бухты займёт 1 час, из Светлогорска — 15–20 минут
- В течение 10-14 дней вы получите порядка 120-150 фото в формате jpg в двух размерах — 20 на 30 и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой
Как одеться и что с собой взять
- Одевайтесь так, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы вы нравились себе
- Это Балтика, так что дождевик на всякий случай лучше иметь всегда (к тому же он придаст колорита на фотосессии). И обратите внимание на обувь — она должна быть удобной!
- Причёска, макияж не имеют принципиального значения. Будьте собой!
- Лёгкие платки и шарфы, которые подчеркнут ветер Балтики — это круто!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 621 туриста
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Н
Наталия
16 окт 2025
Отлична команда профессионалов и просто душевных ребят. Уголочки поражают красотой, умиротворением и природной энергетикой. С нетерпением будем ждать фотографии, чтобы хоть на немножко вернуться в этот покой.
И
Ирина
18 авг 2024
Отзыв хочется написать сразу, не дожидаясь фотографий!!
Безумно интересное и красивое путешествие! Очень приятная семейная пара! Два фотографа на одном мероприятии это очень здорово!!!
Эти ребята заразит любого любовью к своему краю, покажу вам красивейшие места, вольются в любую компанию!
Время пролети незаметно, получите массу положительных эмоций и бонусом фото!
Очень всем рекомендую!
Эвелина
20 июн 2024
Очень понравился маршрут: действительно много красивых, живописных мест, где просто приятно прогуляться.
Юлия и Юрий очень позитивные и приятные в общении, рассказали много интересного во время поездки, с ними было очень
Наталья
6 июн 2024
Прекрасно провели день в компании Юлии и Юрия. Увидели щавораживающие места Балтики.
Организаторы встретили нас, как давних друзей)) общение проходило очень комфортно.
Приятным бонусом стали потрясающие фотографии.
Рекомендую всем, кому интересны прогулки вдали от толп туристов, кто хочет насладиться красивыми видами и приятной компанией.
Юля, Юра, спасибо вам большое!
Елена
4 июн 2024
Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения. Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на
Александра
1 мая 2024
Ощущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятное общение да ещё и фотографии на память останутся. С погодой повезло: ходили по горячему песку босиком, плескались по колено в Балтийском море. Рады, что выбрали именно эту экскурсию-приключение и пополнили свою копилку памяти яркими впечатлениями.
Рекомендуем Юлию и Юрия! 👍🏻👍🏻
Ирина
10 сен 2023
Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет узнать и прочувствовать эти места. Без шаблонов. Легкая атмосфера уединения и соединения с природой. Ребята прекрасные рассказчики и отличные фотографы. Очень любят то, что делают и заражают этим чувством всех вокруг)
Елизавета
10 сен 2023
Удивительное путешествие с увлечёнными людьми и настоящими профессионалами. Места, которые мы увидели, не найти самостоятельно, не добраться до них с обычной экскурсией) Это больше, чем просто экскурсия и фотосессия, это
Вадим
31 авг 2023
Насыщенный и живой тур! Открыл для себя много замечательных и красивых мест с познанием исторических моментов и классных фоток. Экскурсия прошла на одном дыхании. Юлия и Юрий, спасибо за индивидуальный подход, Вашу открытость и профессионализм, получил именно то что хотел даже больше. 11 из 10.
