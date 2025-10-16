Фото-прогулка на побережье Самбии предлагает уникальную возможность увидеть величественные обрывы и морские виды, которые меняются под влиянием природы.Участники смогут насладиться фотосессией от двух профессиональных фотографов, которые знают все тайны этих

мест. Ожидайте около 120-150 фото, переданных в удобном формате. Путешествие проходит на автомобиле Ford Focus, что обеспечивает комфорт и безопасность. Это мероприятие идеально подходит для любителей природы и тех, кто хочет запечатлеть настоящую красоту Балтики

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Филинская бухта, Отрадное и Донское

В любую погоду это самые фотогеничные места на побережье Балтики, к тому же интереснейшие с точки зрения геологии. Представьте себе срезы пород эпохи кайнозоя или открытые выходы древесного угля на склонах! Природа непостоянна — части берегов откалываются и падают вниз, под морскими волнами и ветром Балтики побережье меняет форму и цвет.

Именно в этих местах вы сможете напрямую ощутить дух перемен — главную тему наших фотопутешествий.

Атмосферные фото от двух профессиональных фотографов и душевная компания

Мы любим наш край и хорошо знаем его историю, а в нашем багаже — фотовыставки и книги о природе Калининградской области. Помимо великолепных фотографий, вы увидите море таким, каким его мало кто видит.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus

Дорога из Калининграда до Филинской бухты займёт 1 час, из Светлогорска — 15–20 минут

В течение 10-14 дней вы получите порядка 120-150 фото в формате jpg в двух размерах — 20 на 30 и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней

Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой

Как одеться и что с собой взять