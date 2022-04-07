Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня "Шаакен Дорф"
  • Светлогорск
  • Органный зал
  • Дендрарий
  • Набережная с солнечными часами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

В первой половине экскурсии мы отправимся в поселок Некрасово, где расположился замок Шаакен. Экскурсовод проведет Вас по залам и расскажет о былой славе этого места. Открыт для просмотра рыцарский зал. В замке также находится музей инквизиции, где можно ознакомиться с макетами орудий.

В этом же поселке находится частная (семейная) сыроварня открытого типа "Шаакен Дорф". Для желающих может быть организована дегустация натуральных сыров и местного шоколада европейского качества торговой марки «ШОКОЛАТЬЕ».

В продолжении экскурсии нас ждет красивый морской курорт Светлогорск. В Светлогорске мы совершим приятную прогулку по набережной со знаменитыми солнечными часами, подышим приятным морским бризом и с удовольствием взглянем на морской пейзаж. Также, мы отправимся в старый центр города, чтобы посмотреть на восхитительный Органный зал в восстановленной капелле и побывать в естественном дендрарии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в замок Шаакен - 250 руб. /чел. Сырная и шоколадная дегустация - 350 руб. /чел. (по предварительному бронированию с оплатой на месте)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 11:00

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