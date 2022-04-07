В первой половине экскурсии мы отправимся в поселок Некрасово, где расположился замок Шаакен. Экскурсовод проведет Вас по залам и расскажет о былой славе этого места. Открыт для просмотра рыцарский зал. В замке также находится музей инквизиции, где можно ознакомиться с макетами орудий.

В этом же поселке находится частная (семейная) сыроварня открытого типа "Шаакен Дорф". Для желающих может быть организована дегустация натуральных сыров и местного шоколада европейского качества торговой марки «ШОКОЛАТЬЕ».

В продолжении экскурсии нас ждет красивый морской курорт Светлогорск. В Светлогорске мы совершим приятную прогулку по набережной со знаменитыми солнечными часами, подышим приятным морским бризом и с удовольствием взглянем на морской пейзаж. Также, мы отправимся в старый центр города, чтобы посмотреть на восхитительный Органный зал в восстановленной капелле и побывать в естественном дендрарии.