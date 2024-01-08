Вы осмотрите Кёнигсбергский собор, погуляете по колоритной Рыбной деревне и району элитных вилл — Амалиенау. Поймёте, почему Зеленоградск — самый красивый город в области. Откроете секреты сырного производства и отведаете 12 видов сыра, которые варятся по старинным рецептам. А по пути мы расскажем захватывающую историю земли прусской и русской, о рыцарях, королях и королевах, замках и виллах, кирхах и церквях.

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Описание

Что вас ожидает

Пряничные домики зимой украшены новогодними игрушками и гирляндами, а весной, летом и осенью сезонными декорациями: ягодами, кукурузой, тыквой, лимоном и апельсинами, сеном или цветами. Ароматы ванили, имбиря, мёда и корицы, а ещё дымок скумбрии на гриле, кёнигсбергские колбаски и другие бренды создают атмосферу круглогодичного праздника.

Немного острых ощущений придадут готически-советско-российские зарисовки. Приправим ваши впечатления сыром и вином — и наше путешествие готово!

Часть 1. Калининград

Кёнигсбергский собор . Вы увидите единственный в России собор в стиле северо-германской готики, построенный в 14 веке

. Вы увидите единственный в России собор в стиле северо-германской готики, построенный в 14 веке Рыбная деревня . Прогуляемся по историко-этнографическому комплексу на берегу реки Преголя, где можно сделать вкусную паузу. Сладкие крендели или солёные брецели, а также ароматный кофе или согревающий напиток ждут вас у входа на Медовый мост. Здесь же вы найдёте маленькую скульптурку хомлина — дедушку Карла, который подскажет, где находится сердце Старого города.

. Прогуляемся по историко-этнографическому комплексу на берегу реки Преголя, где можно сделать вкусную паузу. Сладкие крендели или солёные брецели, а также ароматный кофе или согревающий напиток ждут вас у входа на Медовый мост. Здесь же вы найдёте маленькую скульптурку хомлина — дедушку Карла, который подскажет, где находится сердце Старого города. Амалиенау. Далее мы познакомим вас с историей и архитектурой красивейшего района Калининграда. Вы рассмотрите нарядные виллы самых богатых жителей Кёнигсберга. Бранденбургские ворота. Завершим знакомство с Калининградом осмотром единственных проездных ворот города, где по желанию посетим Музей марципана.

Часть 2. Зеленоградск

Далее в программе бывший немецкий Кранц, знаменитый своими купальнями и минеральной водой, а сегодня — самый красивый город Калининградской области. Здесь нужно наслаждаться пешей прогулкой, поэтому машину мы оставим на парковке и пройдёмся по колоритным улочкам и набережной.

Вы отыщете самое маленькое здание города — оно такое крошечное, что его можно просто не заметить

Увидите виллы знаменитых людей прошлого и настоящего

Полюбуетесь одним особенным детским садиком

Узнаете, что сейчас находится в здании бывшего почтамта

Выясните, почему горожане так почитали королеву Луизу не только в Кёнигсберге, но и в Кранце

При желании посетите Музей котов и кошек или Музей истории Кёнигсберга.

Завершим прогулку знакомством с современным Зеленоградском и побываем в той части города, где нет ни одного старинного здания, но есть ощущение, что ты в Европе.

В Зеленоградске вас также ждут вкусные впечатления: будь то карамельная мануфактура, где можно попробовать солёную карамель, или уличная пекарня с угощениями на любой вкус: от баварского брецеля до пирожка с капустой. Для любителей рыбных деликатесов — шаверма из судака, креветок или кальмаров, камбала на гриле, фишбургер и многое другое.

Часть 3. Сыроварня Шаакендорф

Путешествие завершится посещением семейной сыроварни, расположенной недалеко от Зеленоградска. Здесь вы увидите весь процесс производства сыра, узнаете, какие секретные ингредиенты нужно добавить, чтобы каждый сыр имел свою «изюминку» и попробуете 12 видов сыра, которые варятся по старинным кёнигсбергским рецептам. Для взрослых дегустация дополняется бокалом вина. В местном магазине можно купить сыр, марципан и шоколад.

Организационные детали