Совершите путешествие во времени и перенеситесь в атмосферу Средневековья в нашем насыщенном и вкусном путешествии по колоритным достопримечательностям Калининграда.
За один день вы побываете в замке Шаакен, посетите знаменитую сыроварню «Шаакен Дорф», где готовят ароматные сыры по старинным рецептам, и сфотографируетесь у стен замка-отеля «Нессельбек».
За один день вы побываете в замке Шаакен, посетите знаменитую сыроварню «Шаакен Дорф», где готовят ароматные сыры по старинным рецептам, и сфотографируетесь у стен замка-отеля «Нессельбек».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу. Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени. Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе. Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек». ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
дегустация в сыроварне «Шаакен.
Дорф» - 350 руб/250 руб ** входной билет в замок "Шаакен" - 350 руб/250 руб Важная информация:
Экскурсия проводится в мини-группе до 15 человек.
Ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакендорф
- Замок-отель Нессельбек
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входной билет в замок Шаакен
Что не входит в цену
- Дополнительно (по желанию) оплачивается дегустация в сыроварне «ШаакенДорф» - 350 руб. /человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Завершение: УЛ.П. Баранова 34,ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Место сбора на экскурсию:
- 10:05 - ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 (слева от главного входа ТЦ" Акрополь)
- Уважаемые туристы, обратите пожалуйста внимание на то, что входные билеты оплачиваются дополнительно перед отправлением на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 июн 2024
Экскурссия прошла на отлично, и это не смотря на погоду - был дождь)))))
С
Света
27 июн 2024
Гид - замечательная женщина, все интересно и понятно рассказывала
С
Сергей
22 июн 2024
Лучшая часть экскурсии - сыроварня. У замка есть потенциал, но он пока не совсем раскрыт. Совершенно не понятно, зачем нас отвезли в Нессельбек. Современный пивной ресторан, плохо стилизованный под старину. На обратном пути гидом были даны гастрономические совету к которым мы прислушались и не пожалели.
Р
Рита
21 июн 2024
Гид - профессионал своего дела, очень приятный человек, и замечательный рассказчик. Все понравилось.
О
Онищенко
18 июн 2024
Очень понравилась сыроварня Шаакен Дорф. Дегустацию провела Кристина.
Т
Татьяна
13 июн 2024
Экскурсия отличная. Крепость Шаакен-это просто не передать словами. Окунулись в эпоху 13 века. Посетили сыроварню. Очень впечатлила дегустация сыра и шоколада. Всем советуем!!!
А
Артем
7 июн 2024
Все было хорошо, экскурсия понравилась. все познания прошли в невтягость, а сыр и медовуха отличные
Y
Yuliya_а
5 июн 2024
Экскурсия очень понравилась, рекомендую посетить! Экскурсоводы - супер! Спасибо им огромное, было здорово!
О
Оксана
27 мая 2024
Отличная экскурсия! Прекрасный гид Валентина! Замечательные ребята в замке ШААКЕН, Глебу -отдельное от меня спасибо! Конечно, сыроварня-вкусно, атмосферно, душевно-вино, сыр, шоколад, дегустация, сопровождение, экскурсия по производству! И все - с любовью! Отличная работа, получили море удовольствий!
Ф
Фролова
19 мая 2024
Хотелось бы поблагодарить Ирину Владимировну за прекрасную экскурсию в крепость Щаакен и замок Нессельбек! Это был чудесный, насыщенный день, полный хороших эмоций и самых лучших впечатлений. Отдельно отмечу работу водителя Александра, отличный тандем, вне всяких похвал! В следующий приезд обязательно к ним. Туристы из Казани.
Л
Лена
17 мая 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо гиду Валентине за увлекательное и комфортабельное "путешествие", за истории и легенды!!! Также отличный экскурсовод в замке Шаакен - интересно, познавательно, необычно и современно. Рекомендую, в том числе туристам с детьми!!!
И
Ирина
12 мая 2024
Только наилучшие впечатления. Все было на высшем уровне. Спасибо за прекрасную экскурсию
О
Оля
8 мая 2024
Спасибо за отлично проведенное время! Очень понравились экскурсовод Елена, которая сопровождала до Шаакена, также гид, которая была на сыроварне, и экскурсовод Глеб в замке. Все рассказывали восхитительно-захватывающе и интересно! Дегустация вкусная! Рекомендую!
Е
Елена
23 апр 2024
Ездили вчера. Очень понравилось!! Ненапряжно, интересно, и главное вкусно. Гид Александр-супер. Рекомендую!!
И
Ирина
19 апр 2024
Хорошие локации, вкусная дегустация, обаятельные и профессиональные экскурсоводы. Замечательно провели время, спасибо!)
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