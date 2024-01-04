Свежий ветер с Балтийского моря, ароматы с нотками лесных трав и домашнего шоколада, звуки музыки, дух средневековья — всё это мы попробуем и прочувствуем в нашем туре!
янв
мар
мар
апр
апр
мая
мая
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и знакомство. Обзорная экскурсия по Калининграду, Музей янтаря
Мы встречаем вас в аэропорту Храброво и едем заселяться в отель.
После вкусного обеда собираемся на обзорную экскурсию. Калининград удивительный, насквозь европейский, абсолютно не похожий на другие российские города.
Ещё 100 лет назад здесь был немецкий Кенигсберг, столица Восточной Пруссии. Наш гид умеет так рассказывать историю, что вы моментально перенесётесь в события той поры.
Также заглянем в музей «50 миллионов лет», где узнаем всё о янтаре и увидим большую коллекцию изделий из него.
Вечером собираемся за приветственным ужином и обсуждаем первые впечатления.
- Встреча в аэропорту
- Заселение в отель
- Дегустация балтийской рыбки с вином
- Обзорная экскурсия
- Музей «50 миллионов лет»
- Ужин
Мастер-класс по изготовления марципана с дегустацией. Прогулка на катере, Кафедральный собор, музей открыток
Завтракаем в отеле. Горячая чашка кофе бодрит и заряжает энергией, а она нам сегодня понадобится!
Мы посетим музей Марципана, будет всё: и история создания, и мастер-класс по изготовлению, и дегустация.
Далее едем в Кафедральный собор на остров Канта. У нас запланирован органный концерт. Послушаем уникальное звучание самого большого органа в Европе.
После обеда отправляемся в Музей открыток! И отправим открытки близким и друзьям в любую точку мира!
Вечером нас ждет прогулка на катере. Мы объедем весь остров Канта. Обязательно сделаем крутые фотографии и устроим небольшой фуршет.
- Завтрак
- Музей Марципана
- Прогулка на катере с игристым
- Музей Открыток
- Органный концерт в Кафедральном соборе
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
Какое удовольствие просыпаться утром в путешествиях, зная, что если и надо куда-то спешить, то только на вкусный завтрак.
Сегодня нас ждут приключения! Мы едем на Куршскую косу — визитную карточку Калининграда. Песчаные дюны, огромные пенные волны, танцующий лес, поющие пески и другие загадки дикой природы.
Обедаем с шикарным видом на Балтийское море, потом обязательно спускаемся на пляж.
Сделав кучу красивых фотографий, едем в Зеленоградск. Город, в котором сохранилась старинная архитектура и особая спокойная атмосфера.
Далее переезжаем в Светлогорск. Он считается самым «европейским» курортом российской Прибалтики. Нагуляем аппетит прогулкой по городу, полюбуемся архитектурой конца 19 века и подышим целебным хвойным воздухом.
И сразу на ужин в ресторан — будем пробовать знаменитую рыбную солянку!
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Светлогорск
- Ужин
Дух средневековья. Замок Шаакен, дегустация сыра и шоколада
Последний день нашего путешествия. Берём от него всё!
Едем на экскурсию в замок Шаакен. Он хранит множество страшных и кровавых тайн Средневековья. Вы верите в призраков?
По замку бродит призрак рыцаря, подло убитого и тайно захороненного здесь своим же старшим братом из боязни потерять наследство. Возможно его даже видели Екатерина Великая и Петр Первый, когда останавливались там.
Замку Шаакен более семи веков. Но сегодня он снова принимает гостей — Музей инквизиции в подвале, средневековое оружие, шлемы и щиты, во дворе можно пострелять из лука.
Здесь была снята одна из серий пятого сезона «Битвы экстрасенсов», в которой двое провидцев, Джулия Ванг и Александр Шепс, пытаются наладить контакт с местными призраками.
Кроме того с 2016 г. в одном из помещений замка расположилась сыроварня «Шаакен Дорф», в которую мы и отправляемся на дегустацию сыров собственного производства и шоколада ручной работы!
Кстати, это отличный подарок для близких.
Довольные, набравшиеся сил, мы летим домой.
- Замок Шаакен
- Дегустация сыров и шоколада
- Трансфер в аэропорт
Проживание
Мы выбираем лучшие отели, чтобы после насыщенного дня вы могли как следует отдохнуть.
В стоимость тура включено двухместное размещение.
Одноместное размещение возможно за доплату.
Варианты проживания
Отель, г. Калининград
Отель, г. Светлогорск
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях 4* (двухместное размещение, одноместное размещение за доплату)
- Обширная экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Калининграду, музей Янтаря, музей Марципана, Кафедральный собор на острове Канта, музей открыток, Куршская коса, город котиков Зеленоградск, город Светлогорск, замок Шаакен
- Прогулка на катере вокруг острова Канта
- Органный концерт в кафедральном соборе
- Дегустация сыра и шоколада в замке Шаакен
- Все перемещения между локациями на комфортном транспорте с личным водителем + топливный сбор
- Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
- Встреча в аэропорту с табличкой и трансфер обратно в дни тура
- Питание: 3 завтрака в отелях, 2 обеда, 1 приветственный ужин
- Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре нашим турлидером
- Подбор авиабилетов
- Что не входит
- Авиабилеты до места начала маршрута и обраино
- Питание вне программы
- личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь — будем много ходить;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- дождевик;
- платья для фотосессии;
- тёплая кофта или свитер.
- Как мне выбрать правильный рейс самолёта?
Мы напишем вам рейсы, которые предпочтительнее по времени и которыми летят другие участники. Если нужно, подберём другой и отправим вам ссылку на оплату. На данный момент наши туры рассчитаны под определенные рейсы с минимальной стоимостью.
- Если я хочу прилететь раньше/улететь позже группы, мне нужно думать о жилье?
Вы просто сообщаете даты вашего путешествия, и мы бронируем вам отель на ваши числа. Оплата увеличивается только на стоимость дополнительного проживания.
- Сколько человек живёт в одном номере?
Стандартное размещение рассчитано на двух человек в одном номере. Если вы хотите жить в одноместном номере, сообщите об этом, и мы организуем для вас одноместное размещение.
- Как добраться до отеля?
Мы встречаем вас в аэропорту независимо от времени прибытия и отвозим в отель. То же самое на обратном пути – мы вас проводим в любое время.
- Мне не с кем ехать, что делать?
Отправлять заявку и собирать чемодан! Вы отдохнете, получите множество впечатлений и обретете новых друзей. Познакомимся мы незадолго до вылета в общем чате, а расставаться в аэропорту будем уже добрыми друзьями, ведь эмоции от путешествия объединяют!
- Сколько денег брать с собой?
Зависит от того сколько вина, сыров и других вкусностей Вы захотите увезти домой)
С учетом того, что питание не полностью включено в программу стоит заложить на дополнительные расходы 5-10 тысяч рублей.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.