2 день

Мастер-класс по изготовления марципана с дегустацией. Прогулка на катере, Кафедральный собор, музей открыток

Завтракаем в отеле. Горячая чашка кофе бодрит и заряжает энергией, а она нам сегодня понадобится!

Мы посетим музей Марципана, будет всё: и история создания, и мастер-класс по изготовлению, и дегустация.

Далее едем в Кафедральный собор на остров Канта. У нас запланирован органный концерт. Послушаем уникальное звучание самого большого органа в Европе.

После обеда отправляемся в Музей открыток! И отправим открытки близким и друзьям в любую точку мира!

Вечером нас ждет прогулка на катере. Мы объедем весь остров Канта. Обязательно сделаем крутые фотографии и устроим небольшой фуршет.