Хомлины – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Хомлины» в Калининграде, цены от 21 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
На машине
3 дня
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
Сделать кадры с букетом тюльпанов, расслабиться в аквазоне и попробовать специалитеты с бокалом вина
Начало: Аэропорт Калининграда, до 14:00, точное время - по...
7 мар в 14:00
23 500 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
На автобусе
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
46 000 за человека
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
На автобусе
5 дней
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Отыскать хомлинов и янтарь, посетить музеи марципана и инквизиции и съездить в замок на дегустацию
Начало: Центр Калининграда, 13:30, точное место - по догов...
26 янв в 13:30
2 фев в 13:30
21 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Хомлины»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
  2. Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
  3. Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Высота Эфа
  6. Замок Шаакен
  7. Остров Канта
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Балтийское море
Сколько стоит тур в Калининграде в январе 2025
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