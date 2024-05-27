Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному гиду, Надежде Алексеевне, на

редкость интересный и внимательный экскурсовод, узнали много всего нового, экскурсии были живыми и увлекательными, и нашему прекрасному водителю Пал Палычу! С удовольствием поедем с вами в следующий раз.

М Малышкина

Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный экскурсовод, с которым мы провыли эти дни. Привезла самые красивые и вкусные сувениры. Обязательно приеду еще, хотя бы на неделю✨️