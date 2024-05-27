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Авторский тур
3 дня
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
«8 марта – это идеальный повод познакомиться с одними из самых романтичных городов, посетить музей марципана, поучаствовать в дегустации сыра и шоколада и даже получить возможность привезти из поездки кусочек настоящего янтаря»
7 мар в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Калининград, 12:00
«вокзале и отправляемся в музей «Бункер», расположенный на глубине 7 метров в немецком бомбоубежище, где находилось командование во время штурма города Красной Армией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Побываем в музее «50 миллионов лет», чтобы познакомиться с историей янтаря и рассмотреть богатую коллекцию изделий из «балтийского золота»»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Мини-группа
3 дня
Музейный Калининград
Начало: Калининград
«Прикоснуться к стенам древних фортов, прогуляться по району Калининграда с уютными особняками, познакомиться с оружейными экспозициями и посетить ароматный музей Марципана — это лишь часть впечатлений, которые нас ожидают»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
«Также заглянем в музей «50 миллионов лет», где узнаем всё о янтаре и увидим большую коллекцию изделий из него»
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы познакомитесь с прошлым и настоящим Калининграда, послушаете орган в Кафедральном соборе, посетите Музей марципана и Музей янтаря»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«Сможете послушать орган в соборе, рассмотреть средневековую крепость в Черняховске и добавить сладости в тур посещением Музея марципана»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег27 мая 2024Все отлично
- ЕЕлена14 марта 2024Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному гиду, Надежде Алексеевне, на
- ММалышкина13 марта 2024Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный экскурсовод, с которым мы провыли эти дни. Привезла самые красивые и вкусные сувениры. Обязательно приеду еще, хотя бы на неделю✨️
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музеи»
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