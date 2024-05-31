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Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Шаакен»
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