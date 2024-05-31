Туры в замок Шаакен из Калининграда

Найдено 10 туров в категории «Замок Шаакен» в Калининграде, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Шаакен»

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  1. Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
  2. Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
  3. Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
  4. В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
  5. Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Шаакен" можно забронировать 10 авторских туров от 17 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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