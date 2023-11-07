Дегустации на турх в Калининграде – попробуйте новое на вкус

Найдено 7 туров в категории «Дегустационные туры» в Калининграде, цены от 39 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Гастрономическое приключение по-калининградски
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
«В программу включены 5 гастрономических ужинов, 4 мастер-класса от шеф-поваров, 3 гастрономических завтрака, 2 винные дегустации от сомелье и один кофейный мастер-класс»
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
«А еще будут дегустации на сыроварне и пивоварне, два мастер-класса по приготовлению кофе и один кулинарный мастер-класс от профессионального шеф-повара»
12 авг в 08:00
39 900 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«После обеда и дегустации балтийской рыбки с вином начнём экскурсию по Калининграду»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
«Дегустация балтийской рыбки с вином»
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«На дегустации попробуем местное пиво»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Завершим экскурсию дегустацией сыра на сыроварне «Шаакен Дорф»»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
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    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  2. Гастрономическое приключение по-калининградски
  3. Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
  4. В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
  5. Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 39 900 до 118 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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