1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
«В программу включены 5 гастрономических ужинов, 4 мастер-класса от шеф-поваров, 3 гастрономических завтрака, 2 винные дегустации от сомелье и один кофейный мастер-класс»
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
«А еще будут дегустации на сыроварне и пивоварне, два мастер-класса по приготовлению кофе и один кулинарный мастер-класс от профессионального шеф-повара»
12 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«После обеда и дегустации балтийской рыбки с вином начнём экскурсию по Калининграду»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
«Дегустация балтийской рыбки с вином»
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«На дегустации попробуем местное пиво»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Завершим экскурсию дегустацией сыра на сыроварне «Шаакен Дорф»»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
- Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
- Гастрономическое приключение по-калининградски
- Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
- В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
- Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 39 900 до 118 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Калининграде на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 39900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август