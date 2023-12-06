Увидеть оригинальные катаны, пострелять из лука и узнать, как появились воины тени
Конничива и аригато, что по-японски означает «здравствуйте и спасибо»! Я — создатель и хранитель единственного в России музея оружия ниндзя и самураев. В моём пространстве вы увидите около 100 единиц оружия средневековых японских шпионов.
Вы подержите в руках мечи, сурикэны и боевые веера, а я расскажу, кем на самом деле были ниндзя и допускались ли женщины к этой профессии.
Вы подержите в руках мечи, сурикэны и боевые веера, а я расскажу, кем на самом деле были ниндзя и допускались ли женщины к этой профессии.
Ближайшие даты:
6
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите кусаригами, луки, катаны, сюрикэны, боевые веера и многое другое. Все экспонаты можно трогать, брать в руки и фотографировать, а из лука — даже пострелять!
Я расскажу:
- Кто они — японские мастера шпионажа
- С какого возраста становились ниндзя
- Какое оружие они использовали
- Могли ли женщины стать ниндзя
- И многое другое!
Также вы пройдёте конкурсы на ловкость, внимательность и креативность и получите право быть вписанным в почётную книгу знатоков ниндзя.
Организационные детали
Экскурсию провожу я и дух ниндзя в виде подготовленного аудиогида с описанием экспонатов и историческим очерком.
в будние дни в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Веерной
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вугар — ваш гид в Калининграде
Конничива, что по японски означают «здравствуйте»! Я не просто гид, я гид своего собственного, единственного в России мини-музея ниндзя и оружия средневековой Японии! С разработанной мной программой точно не будет скучно, есть аудиогид и разные конкурсы. Лучше меня точно никто не расскажет вам о японской экзотике. Дух дома ниндзя ждёт вас!
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