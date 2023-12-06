В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя

Групповая экскурсия в Калининграде

Увидеть оригинальные катаны, пострелять из лука и узнать, как появились воины тени

Конничива и аригато, что по-японски означает «здравствуйте и спасибо»! Я — создатель и хранитель единственного в России музея оружия ниндзя и самураев. В моём пространстве вы увидите около 100 единиц оружия средневековых японских шпионов.

Вы подержите в руках мечи, сурикэны и боевые веера, а я расскажу, кем на самом деле были ниндзя и допускались ли женщины к этой профессии.
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите кусаригами, луки, катаны, сюрикэны, боевые веера и многое другое. Все экспонаты можно трогать, брать в руки и фотографировать, а из лука — даже пострелять!

Я расскажу:

  • Кто они — японские мастера шпионажа
  • С какого возраста становились ниндзя
  • Какое оружие они использовали
  • Могли ли женщины стать ниндзя
  • И многое другое!

Также вы пройдёте конкурсы на ловкость, внимательность и креативность и получите право быть вписанным в почётную книгу знатоков ниндзя.

Организационные детали

Экскурсию провожу я и дух ниндзя в виде подготовленного аудиогида с описанием экспонатов и историческим очерком.

в будние дни в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Веерной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ГрупповыеМожно с детьмиМузеиЛетниеУникальный опытИскусствоВоенные

Похожие туры из Калининграда

Выездная экскурсия «Тени старых городов»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
64 отзыва
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Ленинский проспект, 81, Калининград
12 дек
19 дек
26 дек
2 янв
1 650 за человека
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга
Вечерняя экскурсия по таинственным улицам города-призрака
Ул Сергеева, 4
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
3 500 за всё до 5 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Калининград, Шевченко 4 Дом Советов
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
9 537 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ