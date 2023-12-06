Конничива и аригато, что по-японски означает «здравствуйте и спасибо»! Я — создатель и хранитель единственного в России музея оружия ниндзя и самураев. В моём пространстве вы увидите около 100 единиц оружия средневековых японских шпионов. Вы подержите в руках мечи, сурикэны и боевые веера, а я расскажу, кем на самом деле были ниндзя и допускались ли женщины к этой профессии.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите кусаригами, луки, катаны, сюрикэны, боевые веера и многое другое. Все экспонаты можно трогать, брать в руки и фотографировать, а из лука — даже пострелять!

Я расскажу:

Кто они — японские мастера шпионажа

С какого возраста становились ниндзя

Какое оружие они использовали

Могли ли женщины стать ниндзя

И многое другое!

Также вы пройдёте конкурсы на ловкость, внимательность и креативность и получите право быть вписанным в почётную книгу знатоков ниндзя.

Организационные детали

Экскурсию провожу я и дух ниндзя в виде подготовленного аудиогида с описанием экспонатов и историческим очерком.