читать дальше

но и умеет интересно и нескучно донести эту информацию до таких не сильно подготовленных слушателей, какими были мы. Поездка очень разумно организована, без длинных переездов, с промежуточными остановками в красивых местах, перекусом на дегустациях сыров и местных наливок. Замки области это конечно не Нойшванштайн, а по большей части живописные развалины, что не делает их менее интересными и аутентичными. Поездку настоятельно рекомендуем, а Дмитрия как гида уж тем более.