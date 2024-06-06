1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей-квартира Альтес Хаус: живая история города
Почувствовать дух старого Кёнигсберга в окружении вещей ушедшей эпохи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калининград - русский город с прусской историей
Все самые интересные и важные достопримечательности в компании профессионального гида
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Мини-группа
1 час
В мини-группе - в уникальный музей оружия ниндзя
Увидеть оригинальные катаны, пострелять из лука и узнать, как появились воины тени
Начало: на улице Веерной
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Антиквояж по Калининградской области
Посетить антикварные салоны, попробовать угощения из старинной посуды и погулять по красивым местам
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800₽ за человека
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
- ЕЕлена30 мая 2024Отличная экскурсия, Анна великолепный гид, замечательно знает и любит свой город и край!!! Отличный познавательный маршрут,буду рекомендовать всем
- ЕЕвгений24 мая 2024Анна, прекрасный гид. 1. очень приятная 2 очень эрудированная 3 спокойное и безопасное вождение. 4 полная подача информации о городе в легкой форме.
- ЕЕкатерина15 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Именно такое знакомство с Калининградом рекомендуем тем,
- ВВадим13 мая 2024Экскурсия понравилась, Дмитрий нашёл подход даже к малышке. С удовольствием ещё раз вернёмся в Гвардейск посмотреть на реконструированный замок. Тайминг очень чёткий - ничего не ждали, никуда не опоздали.
- ООльга5 мая 2024Не смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу и состоянию, нам очень понравилась
- ССветлана28 апреля 2024Очень интересная, содержательная и насыщенная экскурсия. Елена учла наши пожелания и устроила нам прекрасный интересный день. Спасибо ей огромное!
- ННаталья19 апреля 2024Юля, прекрасны гид и водитель. Мы побывали во всех запланированных местах. Получили огромное удовольствие от красоты косы. Спустились к морю. Даже ветренная погода не испортила впечатление. Юля выбирала мамы красивые и интересные места для посещения.
- ТТатьяна18 марта 2024Экскурсия с Еленой прошла очень душевно и информативна) материал подавался очень доступно, а так же дополнялся историями из жизни от
- ЕЕлена13 марта 2024Побывали в увлекательном путешествии в мини-музее японского оружия ниндзя и самураев. Понравилась разносторонняя подача информации. Оружия аккуратно разложены по своем
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Искусство и музеи»
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