до 8 чел.
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
4108 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательное литературное путешествие по Калининграду, где оживают сказки Гофмана. Откройте для себя тайны старого Кёнигсберга
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кнайпхофа
Путешествие во времени на острове Канта: готическая архитектура, тайны Кафедрального собора и философия Канта ждут вас
Начало: У Медового моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
Индивидуальная экскурсия охватывает Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск и Куршскую косу. Насладитесь природой и историей Калининградской области
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
14 400 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау
Узнайте о тайнах Амалиенау, наслаждаясь архитектурой и историей Кёнигсберга. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: У Центрального парка
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4940 ₽
5200 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 3 чел.
В направлении берега. Самбия
Почувствуйте мощь Балтики и запечатлейте её красоту. Два фотографа создадут для вас уникальные снимки на фоне захватывающих пейзажей
Начало: Калининград
Завтра в 09:00
13 дек в 08:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
