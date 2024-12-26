А Алсу Светлана - замечательный гид, было интересно слушать! Рада, что попали к ней, всем советую!) Она не только показала исторически значимые места, но и рассказала интересные факты о городе, статуях, показала проверенные заведения, поделилась легендами. Светлана прекрасно знает историю города, спасибо, что познакомили нас с Калининградом!

С Сергей

Г Григорий Отличная экскурсия! Увидели все, что было заявлено в программе. Экскурсовод много рассказывала и показывала фото объектов в прошлом. Узнали многое о современной жизни города. Несмотря на насыщенность экскурсии, нисколько не утомились. Гид отработала на все 100%.

О Ольга Благодарим Светлану за нашу занимательную прогулку! Калининград не устает удивлять! Мы словно окунулись в прошлоя, гуляяя по уже современному городу. Интересная история и виды! Однозначно рекомендуем.

М Марина Безумно интересно и увлекательно! Нам понравилось! Гид Светлана рассказывала с увлеченностью и знанием своего дела, показывала архитектуру современную, и какой она была раньше.