Я расскажу, как веками менялись укрепления города. Затронем историю главной площади города Ганза-плац (Адольф-Гитлер-Плац) и её наследия.
Туристы узнают, какую роль играют исторические здания в современной жизни города, попробуют Калининград «на вкус».
Туристы узнают, какую роль играют исторические здания в современной жизни города, попробуют Калининград «на вкус».
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Ганза-плац (ныне площадь Победы) со всеми близлежащими сооружениями современного Калининграда и старого Кёнигсберга.
- Центральный рынок, основанный в 1947 году. Место, где можно приобрести знаменитого калининградского копчёного угря.
- Башня Врангеля — фортификационное сооружение 1853 года и поиск одного из Хомлинов.
- Прогулка вдоль Верхнего пруда — одного из самых старых рукотворных сооружений города.
- Башня Дона и Росгартенские ворота — последний опорный пункт обороны Кенигсберга 1945 года.
- Бастионы Обертайх, Грольман и Кронпринц — часть системы оборонительных сооружений Литовского Вала.
- Королевские ворота и загадочные истории о тайниках.
- Редюит с возможностью дегустации пива.
- Закхаймские ворота с посещением кофейни с арт-галереей.
Ежедневно в 10:00 и в 15:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ганза-плац (площадь Победы)
- Центральный рынок
- Башня Врангеля
- Верхний пруд
- Башня Дона
- Росгартенские ворота
- Бастионы Обертайх, Грольман и Кронпринц
- Королевские ворота
- Редюит
- Закхаймские ворота
- Кофейня с арт-галереей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, 1
Завершение: Закхаймские ворота, ул. Литовский вал, 63
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и в 15:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Свяжитесь со мной для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алсу
26 дек 2024
Светлана - замечательный гид, было интересно слушать! Рада, что попали к ней, всем советую!) Она не только показала исторически значимые места, но и рассказала интересные факты о городе, статуях, показала проверенные заведения, поделилась легендами. Светлана прекрасно знает историю города, спасибо, что познакомили нас с Калининградом!
С
Сергей
12 дек 2024
Г
Григорий
5 ноя 2024
Отличная экскурсия! Увидели все, что было заявлено в программе. Экскурсовод много рассказывала и показывала фото объектов в прошлом. Узнали многое о современной жизни города. Несмотря на насыщенность экскурсии, нисколько не утомились. Гид отработала на все 100%.
О
Ольга
2 ноя 2024
Благодарим Светлану за нашу занимательную прогулку! Калининград не устает удивлять! Мы словно окунулись в прошлоя, гуляяя по уже современному городу. Интересная история и виды! Однозначно рекомендуем.
М
Марина
2 ноя 2024
Безумно интересно и увлекательно! Нам понравилось! Гид Светлана рассказывала с увлеченностью и знанием своего дела, показывала архитектуру современную, и какой она была раньше.
А
Анастасия
1 ноя 2024
Посетили экскурсию со Светланой и не пожалели, несмотря на плохую погоду. Благодарим за увлекательные 3 часа! Узнали много интересного и не банального. Светлана отлично знает все места, которые мы посещали, доброжелательна, тактична и пунктуальна. Рекомендуем!
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