В Калининградской области есть замки! Их можно увидеть на нашей уникальной экскурсии 🧭 по укреплениям и замкам Янтарного края.

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Мы посмотрим всё, чем гордились жители Восточной Пруссии: настоящий, сохранившийся форт с его улицами, подвалами и даже орудиями; замок 🏰, ведущий свою историю 📖 с XIII века. Только вдумайтесь, какая старина! И это не руины, это настоящий замок 🏰 с историей 📖 и очень интересной экспозицией в стенах, ведущей своё повествование с каменного века и рассказывающей о более поздних интересных событиях – о рыцарях Тевтонского ордена, о пребывании здесь Петра I, о первых переселенцах в Калининградскую область. Насыщенно — не то слово!

О маршруте

Мы доедем до удивительного, уютного города Гвардейска, с великолепно сохранившимся историческим центром, со средневековым замком и вкусными изюминками города. Прогуляемся, осмотрим замок 🏰 (без посещения) и другие интересные достопримечательности 🏛️. После, довольные и восхищённые, поедем обратно в Калининград.