Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск

Екатерина З.
Екатерина З. – Гид из Калининграда
Мы посмотрим всё, чем гордились жители Восточной Пруссии: настоящий, сохранившийся форт с его улицами, подвалами и даже орудиями; замок 🏰, ведущий свою историю 📖 с XIII века.

Только вдумайтесь, какая старина! И это не руины, это настоящий замок 🏰 с историей 📖 и очень интересной экспозицией в стенах, ведущей своё повествование с каменного века и рассказывающей о более поздних интересных событиях – о рыцарях Тевтонского ордена, о пребывании здесь Петра I, о первых переселенцах в Калининградскую область.

Насыщенно — не то слово!
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Экскурсия

7 800 ₽ за экскурсию

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Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск
Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск

Что вы увидите

  • Немецкий форт (с возможностью увлекательной экскурсии)
  • Замок 1264 года (+ музей)
  • Город Тапиау — исторический центр
  • Кирха и замок Тапиау
  • Ратуша и музыкальные часы
В Калининградской области есть замки! Их можно увидеть на нашей уникальной экскурсии 🧭 по укреплениям и замкам Янтарного края.
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Мы посмотрим всё, чем гордились жители Восточной Пруссии: настоящий, сохранившийся форт с его улицами, подвалами и даже орудиями; замок 🏰, ведущий свою историю 📖 с XIII века. Только вдумайтесь, какая старина! И это не руины, это настоящий замок 🏰 с историей 📖 и очень интересной экспозицией в стенах, ведущей своё повествование с каменного века и рассказывающей о более поздних интересных событиях – о рыцарях Тевтонского ордена, о пребывании здесь Петра I, о первых переселенцах в Калининградскую область. Насыщенно — не то слово!
О маршруте
Мы доедем до удивительного, уютного города Гвардейска, с великолепно сохранившимся историческим центром, со средневековым замком и вкусными изюминками города. Прогуляемся, осмотрим замок 🏰 (без посещения) и другие интересные достопримечательности 🏛️. После, довольные и восхищённые, поедем обратно в Калининград.
+Что входит
  • Транспорт
  • услуга гида и положительные эмоции
Что не входит
  • Входные билеты по маршруту (на форт, в замок)
Начало и место завершения
🚩 Индивидуально
Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск
Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск
Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск
Замки и древности Пруссии с посещением города Гвардейск

Экскурсия проводится Ежедневно, по предварительному заказу

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина З.
Екатерина З.
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