читать дальше

автобус. Из минус: 1) в описании экскурсии указано, что максимальное количество человек в группе - 25, у нас было 40. 2) Подробно показали форт 3 и 4, Кронпринц, а вот ворота и бастионы либо просто проехали мимо, либо вообще не видели. Хотелось бы, чтобы уделили внимание в экскурсии не только фортам, хотя они и основная достопримечательность.