4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
12 999₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия по Фортам в мини-группе
Начало: на парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам в 09:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССедова10 июля 2024Интересно и занимательно, въедливо и захватывающе! Экскурсия раскрыла новые детали и поведала тайны города Калининграда. Очень рекомендую!
- ММарина5 мая 2024Были на увлекательнейшей экскурсии по фортам всей семьей! Большая благодарность Семену за организацию и профессионализм, а также всем всем подрядчикам! Впервые
- ССергей5 мая 2024Были на экскурсии всей семьёй. Экскурсовод Семен оставил незабываемые впечатления! Человек знает и любит свое дело, наш сын и мы остались в полнейшем восторге! Спасибо!
- ГГАЛИНА3 апреля 2024Форты и крепости Кёнигсберга (ср в 10:00)Были на фортах и воротах Кенигсберга с Михаилом. Будем ещё раз в вашем городе- обязательно возьмём экскурсию с Михаилом. С ним хоть куда. Спасибо
- ААлександр8 февраля 2024Очень подробный, профессиональный рассказ с массой интересных фактов. Спасибо.
- ББулойчик2 ноября 2023Сергей замечательный экскурсовод, знающий сове дело. Сумел интересно рассказать материал, историю для детей
- ККонстантинов14 октября 2023Крепость и форты Кёнигсберга - КалининградаЭкскурсию проводил замечательный, очень грамотный экскурсовод Евгений Преловский,человек очень увлеченный историей!!! Прошли от Королевских ворот по Литовскому валу,побывали в форте N 11. Обращайтесь к Евгению,не пожалеете!!!!
- ММарина20 сентября 2023«Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один деньВсе понравилось)
- ЕЕлена26 августа 2023Форты и крепости КенигсбергаВ целом, экскурсия понравилась. Из плюсов: 1) Лучший гид Алексей, который очень предан своему делу. Рассказывает очень увлекательно. 2) комфортабельный
- ЕЕлена14 августа 2023История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»Интересная экскурсия, очень хороший экскурсовод, советуем посетить!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт № 3»
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