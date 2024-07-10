Форт № 3 – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Форт № 3» в Калининграде, цены от 2 050 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фортификация Кёнигсберга
Пешая
61 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
12 999 за всё до 5 чел.
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия по Фортам в мини-группе
Пешая
На машине
6 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия по Фортам в мини-группе
Начало: на парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам в 09:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 050 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Седова
    10 июля 2024
    Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
    Интересно и занимательно, въедливо и захватывающе! Экскурсия раскрыла новые детали и поведала тайны города Калининграда. Очень рекомендую!
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Фортификация Кёнигсберга
    Были на увлекательнейшей экскурсии по фортам всей семьей! Большая благодарность Семену за организацию и профессионализм, а также всем всем подрядчикам! Впервые
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    в жизни лазали по самым укромным уголкам подземных строений и слушали интереснейшие факты событий тех лет, своими руками трогали стены в которых решалась история нашей необъятной Родины! Не буду спойлирить, просто нужно попробовать и точка. Эмоций и впечатлений просто через край! Однозначно, это лучшая экскурсия за весь период отпуска и ярчайшая кульминация нашего отдыха в Калининграде! С большой благодарностью, Ксения, Марина, Виктор

  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Фортификация Кёнигсберга
    Были на экскурсии всей семьёй. Экскурсовод Семен оставил незабываемые впечатления! Человек знает и любит свое дело, наш сын и мы остались в полнейшем восторге! Спасибо!
  • Г
    ГАЛИНА
    3 апреля 2024
    Форты и крепости Кёнигсберга (ср в 10:00)
    Были на фортах и воротах Кенигсберга с Михаилом. Будем ещё раз в вашем городе- обязательно возьмём экскурсию с Михаилом. С ним хоть куда. Спасибо
  • А
    Александр
    8 февраля 2024
    Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
    Очень подробный, профессиональный рассказ с массой интересных фактов. Спасибо.
  • Б
    Булойчик
    2 ноября 2023
    Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
    Сергей замечательный экскурсовод, знающий сове дело. Сумел интересно рассказать материал, историю для детей
  • К
    Константинов
    14 октября 2023
    Крепость и форты Кёнигсберга - Калининграда
    Экскурсию проводил замечательный, очень грамотный экскурсовод Евгений Преловский,человек очень увлеченный историей!!! Прошли от Королевских ворот по Литовскому валу,побывали в форте N 11. Обращайтесь к Евгению,не пожалеете!!!!
  • М
    Марина
    20 сентября 2023
    «Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один день
    Все понравилось)
  • Е
    Елена
    26 августа 2023
    Форты и крепости Кенигсберга
    В целом, экскурсия понравилась. Из плюсов: 1) Лучший гид Алексей, который очень предан своему делу. Рассказывает очень увлекательно. 2) комфортабельный
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    автобус. Из минус: 1) в описании экскурсии указано, что максимальное количество человек в группе - 25, у нас было 40. 2) Подробно показали форт 3 и 4, Кронпринц, а вот ворота и бастионы либо просто проехали мимо, либо вообще не видели. Хотелось бы, чтобы уделили внимание в экскурсии не только фортам, хотя они и основная достопримечательность.

  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»
    Интересная экскурсия, очень хороший экскурсовод, советуем посетить!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт № 3»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Форт № 3" можно забронировать 3 экскурсии от 2 050 до 12 999. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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