За свою историю длиной в 1500 лет народы, селившиеся на территории современной Калининградской области, оставили множество памятников культуры.
Отправляясь в это путешествие, вы увидите своими глазами места, где некогда были расположены величественные стены замков, прикоснётесь к истории и насладитесь прекрасными природными пейзажами этих мест.
Отправляясь в это путешествие, вы увидите своими глазами места, где некогда были расположены величественные стены замков, прикоснётесь к истории и насладитесь прекрасными природными пейзажами этих мест.
Описание экскурсии
Колыбель Тевтонского ордена
- Наш путь начнётся вдоль живописных мест с видом на Калининградский залив, мы будем проезжать мимо огромных ветряных генераторов.
- Посетим замок Бранденбург, где хранился фрагмент Святого Креста.
- По пути посетим деревянный храм Дмитрия Солунского, ненадолго задержимся в городе Ладушкине и полюбуемся заливом.
- Следующей точкой нашего путешествия станут спрятанные от людских глаз руины замка Бальга, где мы спустимся на берег залива и увидим останки огромных валунов у подножия замка.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Jaecoo J6.
- Дополнительные расходы: билеты в замок Бранденбург, Бальга (~ 500–600 ₽ с чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде или по договорённости в других городах области
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 216 туристов
Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кирилл - замечательный и очень обстоятельный гид! Путешествие настолько понравилось, что превзошло все ожидания!!! Очень красивые и живописные места!! Кирилл абсолютно чувствовал - где нам хотелось побыть подольше и насладиться моментом!! Очень позитивный, знающий, интересующийся и заботливый гид!! СПАСИБО за прекрасную поездку!!
+2
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Все бы хорошо, но погода… дождь стеной. Покатались классно. Машина комфортная. Кирилл дал массу ценной информации.
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Замечательная экскурсия, замечательный гид!!! Экскурсия действительно очень интересная и насыщенная впечатлениями и событиями. Старинные замки, девственная природа, красота которую не передать словами, нужно это видеть, ощущать. Очень советую! А еще приятный бонус от гида: фото с нашей экскурсии!!!
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Очень давно хотели попасть в Бальгу,все хорошо рассмотреть,не торопиться и не мчаться за гидом. Но замок находится далеко от дорог,без машины добраться нелегко. Спасибо Кириллу за удивительную и увлекательную поездку.
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