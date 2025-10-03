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Мы смогли осмотреть всю территорию замка без спешки,спуститься к морю и погулять по берегу. Природа там потрясающая,огромные валуны,которые были когда то стенами замка,а ныне на них греются на солнышке ужики. Берег,заросший каштанами,залив с чистейшей водой. День был холодный и в конце экскурсии Кирилл согрел нас горячим чаем с домашним штруделем! Кирилл очень открытый и приятный как человек и как собеседник. Хотим пожелать ему всего самого доброго и хорошего!